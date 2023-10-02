Как приготовить самые сочные беляши. Лучшие советы от шеф-повара

В странах СНГ мало кто не знает о существовании таких пирогов как беляши. Их готовят повсеместно на базарах, рынках и вокзалах.

При этом, стоит заметить, что домашние беляши лучше, чем купленные. В беляшах собственного приготовления вы можете быть точно уверены. А конкретно уверены в качестве мяса, сочности, тесте.

Для некоторых готовка беляшей может казаться трудной. Однако, особых знаний для приготовления этого вида татарской выпечки нет. Важно лишь знать некоторые хитрости, которые позволят сделать беляши сочнее.

Ингредиенты теста для беляшей:

молоко теплое — 100 мл;

вода — 200 мл;

дрожжи сухие — 5 г;

сахар — 10 г;

соль — 9 г;

растительное масло — 30 мл;

мука — 450 г.

Ингредиенты для начинки:

фарш — 400 г;

лук — 250 г;

соль — 5 г;

перец черный молотый — 1/4 ч.л.

Приготовление беляшей:

В миску выливаем молоко и 100 мл воды, высыпаем сахар, соль и 60 грамм муки. В смесь высыпаем дрожжи, перемешиваем ингредиенты.

Накрываем дрожжевую смесь и оставляем на 20 минут. После этого выливаем в опару остатки воды, высыпаем частями муку. Вливаем в растительное масло, замешиваем тесто.

Как только тесто станет однородным, можно вымешивать его на столе 5-7 минут минимум. Руки предварительно смазываем растительным маслом.

Помещаем тесто в тару и накрываем крышкой, даем ему увеличиться в размерах — 1,5 часа. В это время готовим начинку — мелким кубиком нарезаем репчатый лук.

Не стоит использовать мясорубку для лука, иначе начинка станет слишком жидкой.

Высыпаем в лук соль и черный молотый перец, отжимаем руками до появления сока. Кладем к луку фарш, тщательно перемешиваем вручную и отбиваем.

Если фарш не жирный, для сочности добавляем в начинку холодную воду или колотый лед.

Даем настояться начинке под крышкой, пока обминаем тесто. Смазываем руки и рабочую поверхность маслом, продолжаем вымешивать колобок.

Посыпаем стол мукой, делим тесто на 12 равных частей по 65 грамм. Формируем маленькие колобки, накрываем целлофаном.

Каждый колобок раскатываем в небольшую лепешку. Края делаем тоньше, чем середину. В центр каждой лепешки кладем начинку, запечатываем внутри. Обязательно оставляем отверстие вверху.

Делаем беляши плоскими и отправляем на пергамент.

Накрываем беляши полотенцем и даем постоять 10 минут. Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем в него беляши отверстием вниз.

Помните, что беляши должны плавать в масле. Обжариваем пирожки по 4-5 минут с каждой стороны.

Если беляши внутри оказались сырыми после жарки, то отправьте их в духовку на 7-10 минут при 180 градусах.

Так получаются сочные и ароматные беляши, лучше, чем с вокзала.