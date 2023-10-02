Рецепт: Домашний яблочный сок — Минимум сахара — вкусный домашний сок.

Ингредиенты:

яблоки — 3 кг;

сахарный песок — 1 стакан

Способ приготовления: В яблочный год старая советская соковарка помогает нам переработать урожай яблок в сок. Варенье требует много времени и сахара, да и, если честно сказать, его не так много съедают домашние, а вот сок пьют охотно.

Яблоки моем, разрезаем на дольки. У нас яблоки не крупные, мы их разрезаем на четыре части. Хвостики и веточки убираем, а вот семенные коробки оставляем, они не помешают.

Ставим на газ соковарку, в нижнее отделение заливаем фильтрованную воду. В верхнее отделение засыпаем яблоки.

Сверху на яблоки аккуратно высыпаем стакан сахарного песка.

Закрываем крышкой. После того, как вода в нижней кастрюле закипит и пар станет «играть» затычкой в крышке, начинаем отсчет времени. Нам требуется 1 час обработки паром яблок. За это время из них вытягивается сок. Цвет сока будет зависеть от сорта яблок.

Выключаем газ, даем постоять еще несколько минут и сливаем сок в чистые, ошпаренные кипятком бутылки. Закрываем герметично крышками.

Расход сахара минимален. На 5-литровое ведерко яблок (а именно столько входит за одну заправку в соковарку) требуется стакан сахара. Скажете, что можно вообще без сахара? Да, можно. Но тогда храниться сок будет хуже, ведь сахар в данном случае выступает консервантом.

Выход сока зависит от сочности яблок. Примерно 1,5-2 литра. Сок получается концентрированным. Для использования требует разведения водой в среднем в 3-4 раза.

Сок получается очень ароматным. Его с удовольствием пьют и взрослые, и дети.

Хранить домашний сок лучше в прохладном месте.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 1 руб.