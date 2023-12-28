Как приготовить воздушные и вкусные чесночные пампушки: к борщу будет именно то – записывайте рецепт

Рецепт приготовления домашних чесночных пампушек без духовки, сейчас, очень актуален. Их можно жарить на открытом огне или на газовой плите.

Главное, следите за мощностью нагрева. Обжаривать выпечку со всех сторон необходимо на маленьком огне, иначе, все подгорит.

Ингредиенты

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Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 29.12.2023 02:10 Проверено редакциейСодержаниеИнгредиентыСпособ приготовления

Пшеничная мука 450 грамм;

Теплая вода 250 мл;

Подсолнечное масло 50 мл;

Каменная соль 1 чайная ложка;

Сахар песок 1 чайная ложка;

Дрожжи сухие 7 грамм.

Паста:

1.Подсолнечное масло 30 мл;

2. Сливочное масло 20 грамм;

3. Свежие петрушка и укроп;

4. Чеснок 4 зубчика;

5. Каменная соль;

6. Приправы.

Способ приготовления

В миску с теплой водой добавьте сахар и дрожжи, тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.

Всыпьте в опару, предварительно, просеянную муку и соль.

Затем, наливая понемногу растительное масло, замесите тесто, накройте полотенцем, отправьте в теплое место и оставьте на 40 минут.

После того как подойдет тесто, можете приступать к формированию 12 одинаковых шариков.

Сделанные пончики выложите на сковороду, смазанную подсолнечным маслом, закройте крышкой и дайте выпечке немного подняться, оставив еще на 20 минут.

Через указанное время, можете отправлять на маленький огонь.

Пышечки выпекайте под крышкой примерно по 15 минут на каждую сторону.

Имейте в виду, что появившийся конденсат под крышкой, необходимо, вытереть бумажными полотенцами.

После того как пончики с одной стороны будут уже готовы, переверните на другую и продолжайте выпекать, убрав крышку со сковороды и накрыв выпечку пергаментной бумагой.

Свежую петрушку и укроп тщательно вымойте и мелко порежьте.

Очистите головки чеснока от скорлупы и пропустите его через чеснокодавку.

Объедините растопленное сливочное масло с растительным, добавьте туда приправы и соль, измельченную зелень, чеснок, все тщательно перемешайте в одной миске.

Главное, смазывать пампушки к борщу, нужно, когда они еще горячие.

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