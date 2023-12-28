Ленивые пирожки на кефире «Школьные»

Свекровь подсказала рецепт, с помощью которого обеспечивала сытный перекус своим детям в их школьные времена. Говорит, вставала очень рано, поэтому успевала приготовить ленивые пирожки на кефире да еще и сделать зарядку после выпекания. Эх, мне бы силу воли этой женщины! А я замешиваю тесто и обжариваю пирожки вечером. За ночь они, конечно, остывают, но ни во вкусе, ни во внешнем виде не теряют!

Раньше перекусом на переменах моим детям служили шоколадные батончики из соседнего киоска. Я их старалась заменить домодельными снеками, но безуспешно. Поняла, что мальчикам в их возрасте хочется чего-то более калорийного. Поэтому начала паковать им из дому судочки с пирожками. Эксперимент удался!

Как приготовить ленивые пирожки на кефире

Конечно, за основу в этом рецепте нужно брать тесто. Ведь капусту и остальные овощи легко заменить, к примеру, докторской колбасой, яйцом с луком или крабовыми палочками. Однако именно капуста делает вкус пирожков таким ностальгическим и нежным.

Ингредиенты

Лук1 шт. Морковь1 шт. Капуста белокочанная350 г Кефир250 мл Пшеничная мука250 г Яйцо2 шт. Соль0,5 ч. л. Сода1 ч. л.

Приготовление

Очистите овощи от кожуры. Морковь натрите на крупной терке, а лук нарежьте мелким кубиком. Капусту просто нашинкуйте. Смешайте овощи в глубокой миске и разомните руками, чтобы капуста размякла. По желанию можете слегка обжарить овощи в небольшом количестве масла. Так они станут еще мягче. Приготовьте тесто: взбейте яйца с солью. Влейте к ним кефир, заранее смешанный с содой. Перемешайте до однородности. Просейте в смесь муку и замесите густое тесто. Размягченные овощи пересыпьте в тесто, тщательно всё перемешайте. Если хотите сделать пирожки более ароматными, добавьте в тесто рубленую зелень по вкусу. На сковороде разогрейте масло. Выкладывайте по 1 ст. л. смеси из теста и овощей. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистого цвета. Далее выкладывайте их на бумажное полотенце, чтобы то впитало жир.

Выпечка для перекуса в школу и на работу готова! Советую дождаться, пока она полностью остынет, и только потом паковать ее в судочек или пакет. Иначе пирожки потеряют свою хрустящую текстуру. Их запросто можно подогреть в микроволновке!