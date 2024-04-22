Описание приготовления:
Такая солянка понравится людям, которые не любят картофель и большое количество лука в супе. Фасоль можно взять любую, она придаст солянке мягкость и сделает ее более сытной. При желании можно добавить овощи и заменить говядину бараниной.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Супы / Солянка География кухни: Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Говядина 400 Грамм
- Фасоль 150 Грамм
- Соленые огурцы 2 Штуки
- Перец болгарский 150 Грамм (красный)
- Грецкие орехи 20 Грамм (очищенные)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Хмели-сунели 1/2 Чайных ложки
- Аджика грузинская По вкусу
- Вода 2.5 Литра
Количество порций 5
Калорийность
190 ккал
Калорийность
6 г
Белки
16 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Кавказская солянка»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кавказской солянки.
Фасоль замочите на 4-5 часов, воду слейте и промойте. В кастрюлю с толстым дном выложите фасоль, влейте воду в соответствии с указанием на упаковке и варите до полной готовности на медленном огне.
Пока варится фасоль, сполосните говядину и положите в кастрюлю, влейте холодную воду. Все немного посолите и варите до готовности мяса на медленном огне, без крышки и снимая пену. Готовую говядину переложите в тарелку, а бульон процедите в чистую кастрюлю через мелкое сито.
Отварное мясо порежьте на кусочки и выложите обратно в бульон. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите в масло хмели-сунели и обжарьте в течение 30 секунд.
Репчатый лук и чеснок порежьте и добавьте в сковороду со специями.
Болгарский перец почистите от семян и плодоножки, порежьте средним кубиком. Добавьте перец в сковороду и обжаривайте в течение 7 минут.
В сковороду с овощами влейте 200 миллилитров бульона и тушите в течение 3 минут. Добавьте соленые огурцы нарезанные мелким кубиком и рубленые грецкие орехи.
Выложите в сковороду томатную пасту, перемешайте.
Тушите все на медленном огне под крышкой в течение 7 минут.
Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с бульоном и мясом. Доведите все снова до кипения.
Отварную фасоль разомните вилкой.
Добавьте фасоль в кастрюлю с солянкой, посолите, добавьте аджику и перемешайте. Готовьте все в течение 10 минут на медленном огне. Готовую солянку разлейте по тарелкам, добавьте зелень и подавайте к столу.
Приятного аппетита!