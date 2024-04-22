Описание приготовления:

Такая солянка понравится людям, которые не любят картофель и большое количество лука в супе. Фасоль можно взять любую, она придаст солянке мягкость и сделает ее более сытной. При желании можно добавить овощи и заменить говядину бараниной.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Мясо / Говядина Блюдо: Супы / Солянка География кухни: Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Говядина 400 Грамм

Фасоль 150 Грамм

Соленые огурцы 2 Штуки

Перец болгарский 150 Грамм (красный)

Грецкие орехи 20 Грамм (очищенные)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Масло растительное 2 Ст. ложки (без запаха и вкуса)

Томатная паста 2 Ст. ложки

Хмели-сунели 1/2 Чайных ложки

Аджика грузинская По вкусу

Вода 2.5 Литра

Количество порций 5

Калорийность

190 ккал

Калорийность

6 г

Белки

16 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Кавказская солянка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления кавказской солянки.

Фасоль замочите на 4-5 часов, воду слейте и промойте. В кастрюлю с толстым дном выложите фасоль, влейте воду в соответствии с указанием на упаковке и варите до полной готовности на медленном огне.

Пока варится фасоль, сполосните говядину и положите в кастрюлю, влейте холодную воду. Все немного посолите и варите до готовности мяса на медленном огне, без крышки и снимая пену. Готовую говядину переложите в тарелку, а бульон процедите в чистую кастрюлю через мелкое сито.

Отварное мясо порежьте на кусочки и выложите обратно в бульон. Поставьте на медленный огонь и доведите до кипения.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите в масло хмели-сунели и обжарьте в течение 30 секунд.

Репчатый лук и чеснок порежьте и добавьте в сковороду со специями.

Болгарский перец почистите от семян и плодоножки, порежьте средним кубиком. Добавьте перец в сковороду и обжаривайте в течение 7 минут.

В сковороду с овощами влейте 200 миллилитров бульона и тушите в течение 3 минут. Добавьте соленые огурцы нарезанные мелким кубиком и рубленые грецкие орехи.

Выложите в сковороду томатную пасту, перемешайте.

Тушите все на медленном огне под крышкой в течение 7 минут.

Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с бульоном и мясом. Доведите все снова до кипения.

Отварную фасоль разомните вилкой.

Добавьте фасоль в кастрюлю с солянкой, посолите, добавьте аджику и перемешайте. Готовьте все в течение 10 минут на медленном огне. Готовую солянку разлейте по тарелкам, добавьте зелень и подавайте к столу.

Приятного аппетита!