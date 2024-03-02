Как сделать простые и вкусные лепешки на кефире. Бабушка научила готовить только так

Лепешки — это древний восточный хлеб, который широко распространен на Кавказе, в Грузии, Армении и других странах. К лепешкам есть особое почтение, так как этот мучной продукт помог выжить многим народам в прошлом.

Считается, что лепешку нельзя класть лицевой стороной на стол, а также рвать и выбрасывать в мусор. Лепешки можно отдавать животным на съедение. При этом в некоторых государствах свиней нельзя кормить лепешками.

Есть много разных видов лепешек. Каждая готовится по традиционным рецептам того или иного государства и народа. Расскажем, как сделать простые лепешки на кефире.

Ингредиенты для лепешек на кефире:

Кефир — 250 мл;

Сода — 1 ч.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Сыр тёртый — 120 г;

Лук зелёный;

Мука — 450 г;

Растительное масло — 60 мл.

Приготовление лепешек на кефире:

В кефир высыпаем соль и соду, сахар, разбиваем яйцо. Натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук, высыпаем в кефир и тщательно перемешиваем.

Высыпаем муку в кефир и замешиваем эластичное и мягкое тесто. Присыпаем стол мукой, делим тесто на 5 равных частей, формируем колобки.

Под целлофаном даем колобкам отдохнуть 15 минут. Раскатываем каждый колобок в лепешки диаметром 20 см. Делаем в середине лепешек по 3 надреза.

В растительном масле на сковороде обжариваем лепешки с обеих сторон до румяного цвета.

В итоге мы имеем румяные ароматные лепешки с сыром и луком.

Эти лепешки можно подавать как отдельно, так и со сметаной или иным соусом.