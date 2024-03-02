Как сделать простые и вкусные лепешки на кефире. Бабушка научила готовить только так

Лепешки — это древний восточный хлеб, который широко распространен на Кавказе, в Грузии, Армении и других странах. К лепешкам есть особое почтение, так как этот мучной продукт помог выжить многим народам в прошлом.
Считается, что лепешку нельзя класть лицевой стороной на стол, а также рвать и выбрасывать в мусор. Лепешки можно отдавать животным на съедение. При этом в некоторых государствах свиней нельзя кормить лепешками.
Есть много разных видов лепешек. Каждая готовится по традиционным рецептам того или иного государства и народа. Расскажем, как сделать простые лепешки на кефире.
Ингредиенты для лепешек на кефире:
- Кефир — 250 мл;
- Сода — 1 ч.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Сахар — 1 ст.л.;
- Яйцо — 1 шт.;
- Сыр тёртый — 120 г;
- Лук зелёный;
- Мука — 450 г;
- Растительное масло — 60 мл.
Приготовление лепешек на кефире:
В кефир высыпаем соль и соду, сахар, разбиваем яйцо. Натираем на крупной терке сыр, шинкуем зеленый лук, высыпаем в кефир и тщательно перемешиваем.
Высыпаем муку в кефир и замешиваем эластичное и мягкое тесто. Присыпаем стол мукой, делим тесто на 5 равных частей, формируем колобки.
Под целлофаном даем колобкам отдохнуть 15 минут. Раскатываем каждый колобок в лепешки диаметром 20 см. Делаем в середине лепешек по 3 надреза.
В растительном масле на сковороде обжариваем лепешки с обеих сторон до румяного цвета.
В итоге мы имеем румяные ароматные лепешки с сыром и луком.
Эти лепешки можно подавать как отдельно, так и со сметаной или иным соусом.