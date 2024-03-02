Солянка из капусты – это очень вкусное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Аппетитную солянку можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве интересного гарнира. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Классическая солянка из капусты на сковороде

Классическая солянка из капусты на сковороде получается очень сочной и яркой по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с хлебом или другими угощениями. Для приготовления воспользуйтесь нашим проверенный пошаговым рецептом.

Ингредиенты –+4 порц.

Капуста белокочанная 1 шт.

Шампиньоны свежие 500 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Помидоры 200 гр.

Масло растительное для жарки

Сахар-песок по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Чеснок 2 зуб.

Шаги 40 мин.

Как приготовить классическую солянку из капусты на сковороде? Натираем на крупной терке морковь. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Зубчики чеснока измельчаем любым удобным способом. Количество чеснока регулируем по вкусу. Разогреваем глубокую сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда грибы, которые режем тонкими пластинками. Жарим 10 минут. После добавляем лук. Перемешиваем продукты и готовим еще около 6 минут. Мелко шинкуем белокочанную капусту и соединяем ее с морковью. Слегка солим овощи и хорошенько вымешиваем руками до выделения сока. На отдельной сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем сюда подготовленные овощи. Обжариваем их около 7 минут на умеренном огне, периодически помешивая. Дополняем овощи измельченными томатами, солью, сахаром и черным молотым перцем. Хорошо все перемешиваем и готовим под крышкой на небольшом огне 15 минут. Выкладываем к овощам грибы с луком. Также добавляем измельченный чеснок. Перемешиваем и готовим 3 минуты на слабом огне. Можно выключать плиту. Классическая солянка из капусты на сковороде готова. Подавайте блюдо к столу!

Солянка из квашеной капусты

Солянка из квашеной капусты – это интересное кулинарное решение для вашего обеда, ужина или перекуса. Солянка выйдет невероятно сочной и насыщенной по вкусу. Приготовить ее несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 500 гр.

Бедро куриное – 2 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Кетчуп – 2 ст.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло растительное – для жарки.

Паприка сладкая – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Бедро куриное разрезаем на кусочки, удалив косточку. Выкладываем куски птицы на сковороду с растительным маслом.

Шаг 2. Обжариваем курицу около 8 минут до легкого румянца.

Шаг 3. Сюда же добавляем измельченный репчатый лук. Хорошо все перемешиваем и готовим еще пару минут.

Шаг 4. Дополняем содержимое тертой морковью, снова перемешиваем и томим до мягкости моркови.

Шаг 5. Добавляем квашеную капусту. Если ваша капуста слишком кислая, то предварительно промываем ее под водой и отжимаем.

Шаг 6. Дополняем продукты кетчупом, сладкой паприкой и черный молотым перцем. Также вы можете добавлять другие специи по вкусу.

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем и вливаем немного рассола из квашеной капусты – около семи столовых ложек. Сюда же выкладываем лавровый лист, добавляем сахар и измельченный укроп. Готовим на минимальном огне под крышкой около 1 часа.

Шаг 8. Спустя час вся жидкость испарится, а капуста станет очень мягкой. Можно выключать огонь.

Шаг 9. Солянка из квашеной капусты готова. Угощайтесь!

Солянка из свежей капусты

Солянка из свежей капусты выходит невероятно сочной и интересной по вкусу. Такое угощение отлично подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с черным хлебом или другими угощениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Грибы шампиньоны – 250 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для подачи.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Белокочанную капусту промываем под водой и мелко шинкуем ножом. Выкладываем в миску, посыпаем солью и слегка разминаем руками для большей сочности.

Шаг 3. Перекладываем капусту в казан или глубокую сковороду. Вливаем немного воды и доводим до кипения, после варим около 5 минут.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда измельченный лук с тертой морковью. Обжариваем овощи несколько минут до мягкости.

Шаг 5. К овощам отправляем кусочки заранее промытых грибов. Солим и посыпаем молотым перцем.

Шаг 6. Обжариваем грибы с овощами около 5 минут, периодически помешивая.

Шаг 7. Жареные продукты перекладываем в посуду с капустой. Уменьшаем огонь и тушим под крышкой около 15 минут.

Шаг 8. Дополняем заготовку томатной пастой, хорошенько перемешиваем и 5 минут готовим на небольшом огне.

Шаг 9. Солянка из свежей капусты готова. Подавайте к столу, украсив зеленью!

Солянка из квашеной капусты с грибами

Солянка из квашеной капусты с грибами – это очень вкусное и сочное угощение для вашего домашнего обеда. Также такое блюдо порадует питательными свойствами. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста квашеная – 500 гр.

Капуста белокочанная – 350 гр.

Грибы маринованные/соленые – 500 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.

Шаг 2. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами.

Шаг 3. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками.

Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.

Шаг 5. Выкладываем к луку морковь, перемешиваем и готовим овощи до мягкости.

Шаг 6. Мелко шинкуем ножом белокочанную капусту.

Шаг 7. Выкладываем капусту в сковороду с луком и морковью. Тушим около 15 минут, периодически помешивая.

Шаг 8. Квашеную капусту выкладываем на рабочую поверхность и рубим ножом. Рассол от капусты не выливаем, он нам также понадобится.

Шаг 9. Квашеную капусту выкладываем в общую заготовку, тушим около 35 минут под крышкой на умеренном огне. В процессе тушения подливаем капустный рассол.

Шаг 10. Спустя указанное время отправляем в наше угощение маринованные или соленые грибы. Перемешиваем и тушим вместе около 10 минут.

Шаг 11. Дополняем блюдо солью, черным молотым перцем, сахаром, измельченным чесноком и лавровым листком. Сюда же выкладываем томатную пасту, хорошо все перемешиваем и тушим около 3 минут.

Шаг 12. Солянка из квашеной капусты с грибами готова. Угощайтесь!

Солянка из капусты с сосисками

Солянка из капусты с сосисками – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего стола. Такая кулинарная идея точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 800 гр.

Сосиски высшего сорта – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 0,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка – по вкусу.

Перец красный молотый – по вкусу.

Оливки – по вкусу.

Зеленый лук – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Морковь режем на небольшие брусочки. Чеснок измельчаем любым удобным способом.

Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи около 5 минут. Отдельно мелко шинкуем белокочанную капусту. Сосиски нарезаем тонкими кружочками.

Шаг 3. Измельченную капусту выкладываем к обжаренным овощам и готовим под крышкой на небольшом огне до тех пор, пока капуста не уменьшится в объеме.

Шаг 4. На отдельной сковороде обжариваем сосиски до румянца.

Шаг 5. Перемешиваем томатную пасту с водой и сахаром. Полученную смесь вливаем к капусте. Также угощение солим и перчим. Перемешиваем и готовим пару минут.

Шаг 6. Добавляем в солянку обжаренные сосиски и сливочное масло. Снова перемешиваем и готовим на медленном огне под крышкой.

Шаг 7. В это время измельчаем зеленый лук, оливки и помидор. Выкладываем продукты в капусту перед подачей.

Шаг 8. Солянка из капусты с сосисками готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!

Классическая солянка из капусты с мясом

Классическая солянка из капусты с мясом порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Подавайте к домашнему обеду или ужину. Приготовить аппетитную и сочную солянку несложно, просто следуйте простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Мясо – 300 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Вода – 150 мл.

Помидоры – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Промываем капусту под водой и мелко рубим ее ножом.

Шаг 3. Капусту можно нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками.

Шаг 4. Выкладываем капусту в глубокую емкость и хорошенько разминаем руками до выделения сока.

Шаг 5. Мелко рубим ножом лук, помидоры и чеснок. Морковку натираем на крупной терке. Мясо хорошо промываем под водой и нарезаем небольшими кубиками.

Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него лук, морковь и мясо.

Шаг 7. Обжариваем продукты до готовности и легкого румянца.

Шаг 8. Соединяем свежую капусту с обжаренными продуктами. Дополняем это все солью и перцем.

Шаг 9. Заливаем угощение смесью из воды и томатной пасты. Сразу же выкладываем помидоры и чеснок. Хорошо все перемешиваем и готовим 1 час под крышкой на слабом огне.

Шаг 10. Классическая солянка из капусты с мясом готова. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!

Солянка из капусты с курицей

Солянка из капусты с курицей – это интересная кулинарная идея для вашего обеда, ужина или перекуса. Приготовить такое аппетитное блюдо несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню и порадуйте родных питательным угощением.

Время готовки – 1 час 20 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 400 гр.

Курица – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 40 мл.

Соль – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Вода – 1,5 ст.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошо промываем курицу и рубим ее на порционные кусочки. Выкладываем ее в кастрюлю с растительным маслом и перемешиваем.

Шаг 2. Обжариваем курицу на среднем огне около 5 минут.

Шаг 3. Сюда же отправляем тертую на терке морковь.

Шаг 4. Дополняем содержимое измельченным луком.

Шаг 5. Хорошо все перемешиваем и тушим около 5 минут.

Шаг 6. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Отправляем ингредиент к остальным продуктам.

Шаг 7. Посыпаем заготовку солью.

Шаг 8. Сюда же вливаем полтора стакана воды. Доводим заготовку до кипения, после закрываем крышкой и уменьшаем огонь.

Шаг 9. Томим угощение на небольшом огне около 50 минут.

Шаг 10. В конце блюдо дополняем специями и зеленью по вкусу.

Шаг 11. Солянка из капусты с курицей готова. Можно пробовать!

Солянка из капусты с колбасой на сковороде

Солянка из капусты с колбасой на сковороде получается яркой по вкусу и невероятно питательной. Такое угощение идеально подойдет для домашнего обеда, ужина или перекуса. Для приготовления аппетитного блюда воспользуйтесь нашим проверенный пошаговым рецептом.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 700 гр.

Капуста квашеная – 500 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Чеснок – 5 зуб.

Колбаса варено-копченая – 400 гр.

Колбаса копченая – 200 гр.

Бекон – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество квашеной капусты и отбрасываем ее на мелкое сито. При необходимости такую капусту можно нарубить на кусочки поменьше.

Шаг 2. Промываем под водой свежую белокочанную капусту и так же ее нарезаем.

Шаг 3. Два вида капусты выкладываем в сковороду или сотейник с растительным маслом. Готовим на небольшом огне под крышкой около 3 минут.

Шаг 4. Отдельно обжариваем куски колбасы, бекона и полукольца репчатого лука. Добавляем к продуктам измельченный чеснок, хорошо все перемешиваем и готовим около 5 минут.

Шаг 5. Обжаренную колбасу с луком и чесноком выкладываем в капусту. Жарим все вместе еще 5 минут. После посыпаем солью и специями. Если не хватает жидкости, то можно влить еще 100 миллилитров горячей воды.

Шаг 6. Тушим наше угощение под крышкой на медленном огне 30 минут.

Шаг 7. Солянка из капусты с колбасой на сковороде готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!

Солянка из капусты и картошки с мясом

Солянка из капусты и картошки с мясом – это аппетитное и вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такое блюдо выйдет невероятно питательным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 гр.

Картофель – 200 гр.

Свинина – 250 гр.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 80 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем под водой.

Шаг 2. Картофель и морковь разделываем на небольшие кубики. Репчатый лук нарезаем тонкими четвертинками.

Шаг 3. Хорошо промываем свинину под водой, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем крупными кусочками.

Шаг 4. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или натираем на специальной терке.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда морковь, лук, картофель, мясо и капусту. Обжариваем продукты вместе около 5 минут. После вливаем воду, перемешиваем и тушим около 30 минут на слабом огне под крышкой.

Шаг 6. В конце добавляем соль и черный молотый перец. Выключаем огонь и раскладываем содержимое сковороды по порционным тарелкам.

Шаг 7. Солянка из капусты и картошки с мясом готова. Угощайтесь!

Солянка из капусты без мяса

Солянка из капусты без мяса – это несложное в исполнении и невероятно аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такая кулинарная идея точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить солянку по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 500 гр.

Картофель – 600 гр.

Морковь – 1 шт.

Укроп – 1 пучок.

Зелень сушеная – 20 гр.

Соль – по вкусу.

Лавровый лист – 3 шт.

Сок лимонный – 10 мл.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и нарезаем небольшими дольками.

Шаг 2. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или натираем на специальный терке.

Шаг 3. Выкладываем капусту в глубокую миску. Можно слегка отжать ее руками для выделения сока и большей сочности.

Шаг 4. Сюда же натираем на терке морковку.

Шаг 5. Поливаем продукты лимонным соком.

Шаг 6. Дополняем их солью и сушеной зеленью.

Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения специй.

Шаг 8. Картофель так же отдельно посыпаем специями и солью.

Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда капусту и готовим ее до мягкости на умеренном огне.

Шаг 10. Далее капусту дополняем картофелем.

Шаг 11. Хорошо все перемешиваем и готовим еще 10 минут.

Шаг 12. Дополняем наше содержимое измельченным свежим укропом.

Шаг 13. Сюда же отправляем лавровые листья и хорошо все перемешиваем.

Шаг 14. Тушим еще немного под крышкой до мягкости всех продуктов и выключаем огонь.

Шаг 15. Солянка из капусты без мяса готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!