Солянка из капусты – это очень вкусное и сочное угощение для вашего домашнего стола. Аппетитную солянку можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве интересного гарнира. Для приготовления используйте нашу кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.
Классическая солянка из капусты на сковороде
Классическая солянка из капусты на сковороде получается очень сочной и яркой по вкусу. Такое угощение идеально подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с хлебом или другими угощениями. Для приготовления воспользуйтесь нашим проверенный пошаговым рецептом.
Ингредиенты –+4 порц.
- Капуста белокочанная 1 шт.
- Шампиньоны свежие 500 гр.
- Лук репчатый 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Помидоры 200 гр.
- Масло растительное для жарки
- Сахар-песок по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
- Чеснок 2 зуб.
Шаги 40 мин.
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Как приготовить классическую солянку из капусты на сковороде? Натираем на крупной терке морковь. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами. Зубчики чеснока измельчаем любым удобным способом. Количество чеснока регулируем по вкусу.
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Разогреваем глубокую сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда грибы, которые режем тонкими пластинками. Жарим 10 минут. После добавляем лук. Перемешиваем продукты и готовим еще около 6 минут.
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Мелко шинкуем белокочанную капусту и соединяем ее с морковью. Слегка солим овощи и хорошенько вымешиваем руками до выделения сока.
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На отдельной сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем сюда подготовленные овощи. Обжариваем их около 7 минут на умеренном огне, периодически помешивая.
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Дополняем овощи измельченными томатами, солью, сахаром и черным молотым перцем. Хорошо все перемешиваем и готовим под крышкой на небольшом огне 15 минут.
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Выкладываем к овощам грибы с луком. Также добавляем измельченный чеснок. Перемешиваем и готовим 3 минуты на слабом огне. Можно выключать плиту.
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Классическая солянка из капусты на сковороде готова. Подавайте блюдо к столу!
Солянка из квашеной капусты
Солянка из квашеной капусты – это интересное кулинарное решение для вашего обеда, ужина или перекуса. Солянка выйдет невероятно сочной и насыщенной по вкусу. Приготовить ее несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста квашеная – 500 гр.
- Бедро куриное – 2 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Кетчуп – 2 ст.л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Паприка сладкая – 0,5 ч.л.
- Сахар-песок – 1 щепотка.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Бедро куриное разрезаем на кусочки, удалив косточку. Выкладываем куски птицы на сковороду с растительным маслом.
Шаг 2. Обжариваем курицу около 8 минут до легкого румянца.
Шаг 3. Сюда же добавляем измельченный репчатый лук. Хорошо все перемешиваем и готовим еще пару минут.
Шаг 4. Дополняем содержимое тертой морковью, снова перемешиваем и томим до мягкости моркови.
Шаг 5. Добавляем квашеную капусту. Если ваша капуста слишком кислая, то предварительно промываем ее под водой и отжимаем.
Шаг 6. Дополняем продукты кетчупом, сладкой паприкой и черный молотым перцем. Также вы можете добавлять другие специи по вкусу.
Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем и вливаем немного рассола из квашеной капусты – около семи столовых ложек. Сюда же выкладываем лавровый лист, добавляем сахар и измельченный укроп. Готовим на минимальном огне под крышкой около 1 часа.
Шаг 8. Спустя час вся жидкость испарится, а капуста станет очень мягкой. Можно выключать огонь.
Шаг 9. Солянка из квашеной капусты готова. Угощайтесь!
Солянка из свежей капусты
Солянка из свежей капусты выходит невероятно сочной и интересной по вкусу. Такое угощение отлично подойдет для домашнего обеда или ужина. Подавайте к столу с черным хлебом или другими угощениями. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Грибы шампиньоны – 250 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода – 150 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Зелень – для подачи.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Белокочанную капусту промываем под водой и мелко шинкуем ножом. Выкладываем в миску, посыпаем солью и слегка разминаем руками для большей сочности.
Шаг 3. Перекладываем капусту в казан или глубокую сковороду. Вливаем немного воды и доводим до кипения, после варим около 5 минут.
Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и выкладываем сюда измельченный лук с тертой морковью. Обжариваем овощи несколько минут до мягкости.
Шаг 5. К овощам отправляем кусочки заранее промытых грибов. Солим и посыпаем молотым перцем.
Шаг 6. Обжариваем грибы с овощами около 5 минут, периодически помешивая.
Шаг 7. Жареные продукты перекладываем в посуду с капустой. Уменьшаем огонь и тушим под крышкой около 15 минут.
Шаг 8. Дополняем заготовку томатной пастой, хорошенько перемешиваем и 5 минут готовим на небольшом огне.
Шаг 9. Солянка из свежей капусты готова. Подавайте к столу, украсив зеленью!
Солянка из квашеной капусты с грибами
Солянка из квашеной капусты с грибами – это очень вкусное и сочное угощение для вашего домашнего обеда. Также такое блюдо порадует питательными свойствами. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста квашеная – 500 гр.
- Капуста белокочанная – 350 гр.
- Грибы маринованные/соленые – 500 гр.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Паста томатная – 1,5 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем.
Шаг 2. Репчатый лук нарезаем тонкими полукольцами.
Шаг 3. Морковку натираем на терке с крупными зубчиками.
Шаг 4. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.
Шаг 5. Выкладываем к луку морковь, перемешиваем и готовим овощи до мягкости.
Шаг 6. Мелко шинкуем ножом белокочанную капусту.
Шаг 7. Выкладываем капусту в сковороду с луком и морковью. Тушим около 15 минут, периодически помешивая.
Шаг 8. Квашеную капусту выкладываем на рабочую поверхность и рубим ножом. Рассол от капусты не выливаем, он нам также понадобится.
Шаг 9. Квашеную капусту выкладываем в общую заготовку, тушим около 35 минут под крышкой на умеренном огне. В процессе тушения подливаем капустный рассол.
Шаг 10. Спустя указанное время отправляем в наше угощение маринованные или соленые грибы. Перемешиваем и тушим вместе около 10 минут.
Шаг 11. Дополняем блюдо солью, черным молотым перцем, сахаром, измельченным чесноком и лавровым листком. Сюда же выкладываем томатную пасту, хорошо все перемешиваем и тушим около 3 минут.
Шаг 12. Солянка из квашеной капусты с грибами готова. Угощайтесь!
Солянка из капусты с сосисками
Солянка из капусты с сосисками – это простое в исполнении и невероятно вкусное блюдо для вашего домашнего стола. Такая кулинарная идея точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 800 гр.
- Сосиски высшего сорта – 5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Помидор – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вода – 0,5 ст.
- Масло растительное – для жарки.
- Масло сливочное – 1 ст.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Паприка – по вкусу.
- Перец красный молотый – по вкусу.
- Оливки – по вкусу.
- Зеленый лук – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем репчатый лук и нарезаем его тонкими полукольцами. Морковь режем на небольшие брусочки. Чеснок измельчаем любым удобным способом.
Шаг 2. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем овощи около 5 минут. Отдельно мелко шинкуем белокочанную капусту. Сосиски нарезаем тонкими кружочками.
Шаг 3. Измельченную капусту выкладываем к обжаренным овощам и готовим под крышкой на небольшом огне до тех пор, пока капуста не уменьшится в объеме.
Шаг 4. На отдельной сковороде обжариваем сосиски до румянца.
Шаг 5. Перемешиваем томатную пасту с водой и сахаром. Полученную смесь вливаем к капусте. Также угощение солим и перчим. Перемешиваем и готовим пару минут.
Шаг 6. Добавляем в солянку обжаренные сосиски и сливочное масло. Снова перемешиваем и готовим на медленном огне под крышкой.
Шаг 7. В это время измельчаем зеленый лук, оливки и помидор. Выкладываем продукты в капусту перед подачей.
Шаг 8. Солянка из капусты с сосисками готова. Раскладывайте по тарелкам и подавайте к столу!
Классическая солянка из капусты с мясом
Классическая солянка из капусты с мясом порадует вас ярким вкусом и питательными свойствами. Подавайте к домашнему обеду или ужину. Приготовить аппетитную и сочную солянку несложно, просто следуйте простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта.
Время готовки – 1 час 30 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Мясо – 300 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Вода – 150 мл.
- Помидоры – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.
Шаг 2. Промываем капусту под водой и мелко рубим ее ножом.
Шаг 3. Капусту можно нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками.
Шаг 4. Выкладываем капусту в глубокую емкость и хорошенько разминаем руками до выделения сока.
Шаг 5. Мелко рубим ножом лук, помидоры и чеснок. Морковку натираем на крупной терке. Мясо хорошо промываем под водой и нарезаем небольшими кубиками.
Шаг 6. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем на него лук, морковь и мясо.
Шаг 7. Обжариваем продукты до готовности и легкого румянца.
Шаг 8. Соединяем свежую капусту с обжаренными продуктами. Дополняем это все солью и перцем.
Шаг 9. Заливаем угощение смесью из воды и томатной пасты. Сразу же выкладываем помидоры и чеснок. Хорошо все перемешиваем и готовим 1 час под крышкой на слабом огне.
Шаг 10. Классическая солянка из капусты с мясом готова. Раскладывайте по тарелкам и угощайтесь!
Солянка из капусты с курицей
Солянка из капусты с курицей – это интересная кулинарная идея для вашего обеда, ужина или перекуса. Приготовить такое аппетитное блюдо несложно. Для этого берите на заметку наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями. Разнообразьте свое меню и порадуйте родных питательным угощением.
Время готовки – 1 час 20 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 400 гр.
- Курица – 500 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Масло растительное – 40 мл.
- Соль – по вкусу.
- Петрушка – по вкусу.
- Укроп – по вкусу.
- Специи – по вкусу.
- Вода – 1,5 ст.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Хорошо промываем курицу и рубим ее на порционные кусочки. Выкладываем ее в кастрюлю с растительным маслом и перемешиваем.
Шаг 2. Обжариваем курицу на среднем огне около 5 минут.
Шаг 3. Сюда же отправляем тертую на терке морковь.
Шаг 4. Дополняем содержимое измельченным луком.
Шаг 5. Хорошо все перемешиваем и тушим около 5 минут.
Шаг 6. Промываем белокочанную капусту и мелко шинкуем ее ножом. Отправляем ингредиент к остальным продуктам.
Шаг 7. Посыпаем заготовку солью.
Шаг 8. Сюда же вливаем полтора стакана воды. Доводим заготовку до кипения, после закрываем крышкой и уменьшаем огонь.
Шаг 9. Томим угощение на небольшом огне около 50 минут.
Шаг 10. В конце блюдо дополняем специями и зеленью по вкусу.
Шаг 11. Солянка из капусты с курицей готова. Можно пробовать!
Солянка из капусты с колбасой на сковороде
Солянка из капусты с колбасой на сковороде получается яркой по вкусу и невероятно питательной. Такое угощение идеально подойдет для домашнего обеда, ужина или перекуса. Для приготовления аппетитного блюда воспользуйтесь нашим проверенный пошаговым рецептом.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 700 гр.
- Капуста квашеная – 500 гр.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Чеснок – 5 зуб.
- Колбаса варено-копченая – 400 гр.
- Колбаса копченая – 200 гр.
- Бекон – 200 гр.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Паприка молотая – 1 ч.л.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Отмеряем необходимое количество квашеной капусты и отбрасываем ее на мелкое сито. При необходимости такую капусту можно нарубить на кусочки поменьше.
Шаг 2. Промываем под водой свежую белокочанную капусту и так же ее нарезаем.
Шаг 3. Два вида капусты выкладываем в сковороду или сотейник с растительным маслом. Готовим на небольшом огне под крышкой около 3 минут.
Шаг 4. Отдельно обжариваем куски колбасы, бекона и полукольца репчатого лука. Добавляем к продуктам измельченный чеснок, хорошо все перемешиваем и готовим около 5 минут.
Шаг 5. Обжаренную колбасу с луком и чесноком выкладываем в капусту. Жарим все вместе еще 5 минут. После посыпаем солью и специями. Если не хватает жидкости, то можно влить еще 100 миллилитров горячей воды.
Шаг 6. Тушим наше угощение под крышкой на медленном огне 30 минут.
Шаг 7. Солянка из капусты с колбасой на сковороде готова. Подавайте аппетитное угощение к столу!
Солянка из капусты и картошки с мясом
Солянка из капусты и картошки с мясом – это аппетитное и вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такое блюдо выйдет невероятно питательным. Приготовить его несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 20 минут
Порции – 2
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 300 гр.
- Картофель – 200 гр.
- Свинина – 250 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 80 мл.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Овощи заранее очищаем и промываем под водой.
Шаг 2. Картофель и морковь разделываем на небольшие кубики. Репчатый лук нарезаем тонкими четвертинками.
Шаг 3. Хорошо промываем свинину под водой, обсушиваем бумажными полотенцами и нарезаем крупными кусочками.
Шаг 4. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или натираем на специальной терке.
Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда морковь, лук, картофель, мясо и капусту. Обжариваем продукты вместе около 5 минут. После вливаем воду, перемешиваем и тушим около 30 минут на слабом огне под крышкой.
Шаг 6. В конце добавляем соль и черный молотый перец. Выключаем огонь и раскладываем содержимое сковороды по порционным тарелкам.
Шаг 7. Солянка из капусты и картошки с мясом готова. Угощайтесь!
Солянка из капусты без мяса
Солянка из капусты без мяса – это несложное в исполнении и невероятно аппетитное блюдо для вашего домашнего стола. Такая кулинарная идея точно разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить солянку по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 4
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 500 гр.
- Картофель – 600 гр.
- Морковь – 1 шт.
- Укроп – 1 пучок.
- Зелень сушеная – 20 гр.
- Соль – по вкусу.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Сок лимонный – 10 мл.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Очищаем картофель от кожуры, промываем его и нарезаем небольшими дольками.
Шаг 2. Белокочанную капусту мелко шинкуем ножом или натираем на специальный терке.
Шаг 3. Выкладываем капусту в глубокую миску. Можно слегка отжать ее руками для выделения сока и большей сочности.
Шаг 4. Сюда же натираем на терке морковку.
Шаг 5. Поливаем продукты лимонным соком.
Шаг 6. Дополняем их солью и сушеной зеленью.
Шаг 7. Хорошенько все перемешиваем для равномерного распределения специй.
Шаг 8. Картофель так же отдельно посыпаем специями и солью.
Шаг 9. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем сюда капусту и готовим ее до мягкости на умеренном огне.
Шаг 10. Далее капусту дополняем картофелем.
Шаг 11. Хорошо все перемешиваем и готовим еще 10 минут.
Шаг 12. Дополняем наше содержимое измельченным свежим укропом.
Шаг 13. Сюда же отправляем лавровые листья и хорошо все перемешиваем.
Шаг 14. Тушим еще немного под крышкой до мягкости всех продуктов и выключаем огонь.
Шаг 15. Солянка из капусты без мяса готова. Подавайте к столу и скорее пробуйте!