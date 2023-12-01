Как выбрать кофе в капсулах для кофемашины?

Этот напиток любят миллионы людей по всему миру. Он придает им столь необходимую энергию, когда это нужно и позволяет расслабиться в напряженный момент. Технологии не стоят на месте и сегодня приготовление кофе при помощи кофейного аппарата не требует никаких навыков или усилий. Одним из видов этих инноваций и есть капсульные кофеварки, которые гарантируют мгновенное и простое приготовление напитков. Капсульные кофейные аппараты — это компактные приборы, которые готовят кофейные напитки из предварительно расфасованных порционных капсул. Эти емкости содержат в себе четко отмеренное количество молотых бобов и рассчитаны на одно приготовление. Каждый вид кофейных капсул https://coffeeok.com.ua/kofe/kofe-v-kapsulah совместим с определенным видом кофейного устройства.

Как выбрать капсульный кофе?

Что же такое капсулы? Проще говоря, это молотый кофе, спрессованный в небольшие герметичные стаканчики. Контейнер заполнен безвредным инертным газом, который не дает кофе окисляться. Поэтому молотые зерна в капсуле не теряют своих вкусовых качеств в течение длительного времени, чего нельзя сказать о зерновом кофе. Срок годности зависит от материала контейнера и смеси. Капсулы Long Life имеют срок хранения до двух лет, что является одним из основных показателей качества упаковки.

Изготовляются они из различных материалов:

алюминиевые капсулы. Сверхтонкий прочный металл, который защищает продукт от ультрафиолета, влаги и посторонних ароматов. Такие капсулы выпускаются у всех производителей кофейных напитков;

полимерные (пластиковые). Конечно, производятся они из пищевого пластика, абсолютно безопасного для здоровья человека. Практически по всем качественным характеристикам они не уступают алюминиевым, за исключением одного — с течением времени пластик может передавать запах продукта, находящегося внутри;

композитные (пластик и алюминий). Наиболее популярный состав материала для капсул. Обладает всеми достоинствами алюминия и пластика, но более экономичен.

Как происходит приготовление кофе в капсульной кофемашине?

Запечатанные капсулы поочередно помещаются в специальное отделение кофемашины. Когда крышка закрывается, капсулу прокалывает игла. Через этот прокол в емкость под высоким давлением поступает горячая вода, которая “вытягивает” из кофе весь кофеин и другие ароматические вещества. Сквозь специальный экстрактор в чашку наливается крепкий эспрессо или другой кофе, в зависимости от содержимого капсулы и настроек вашей кофемашины. Капсула может содержать кофе, сливки, какао.

Почему все же капсульный кофе?

Этот вид кофе обладает рядом преимуществ. Первое и самое главное из которых — это отменное качество напитка. Это связано с тем, что зерна перед приготовлением измельчаются на профессиональном оборудовании. Помол равномерный, часто очень мелкий, поэтому кофе заваривается в лучшем виде. Кроме того, при использовании порционных капсул количество кофе всегда идеально. Вторым, но не менее важным преимуществом является то, что приготовить кофейный напиток достаточно легко и быстро. Просто поместите капсулу куда надо, нажмите кнопку и все! Напиток готов! Кофемашина не нуждается в чистке и мойке специальными средствами после каждого приготовления. Капсулы автоматически извлекаются в специальный отсек для отработанных емкостей. Процесс экстракции происходит практически беззвучно, так как нет нужды молоть зерна. В герметично упакованной капсуле, молотое зерно не поддается воздействию воздуха, поэтому напиток всегда остается ароматным. Еще один большой плюс — это возможность проводить эксперименты с разными вкусами, если вы еще не остановили свой выбор на каком-то конкретном. Рассмотрим и положительные стороны самих капсульных кофейных устройств.

Положительные характеристики капсульных кофеварок:

Лаконичный дизайн. Такие кофемашины занимают мало пространства, что делает их идеальным решением для небольших кухонь, офисов и общежитий. Изящный минималистичный дизайн придаст современный вид любому просторному помещению. Забудьте о громоздких кофемашинах, которые занимают много места. Ведь капсульная техника позволит насладиться вкусным кофе, не жертвуя при этом полезным пространством на кухне. Простота обслуживания. Ухаживать за капсульной кофемашиной очень просто. В отличие от традиционных кофемашин, капсульные требуют минимальной чистки и ухода. Емкости с кофе индивидуально запечатаны, чтобы предотвратить контакт с кофемашиной. Это экономит время и усилия, устраняя необходимость регулярного удаления накипи и тщательной очистки. С капсульной кофемашиной вы можете наслаждаться кофе, не беспокоясь об регулярном обслуживании. Большой ассортимент вкусовых смесей. Будь то насыщенный эспрессо, сливочный латте маккиато или освежающий травяной чай, в каждой капсуле найдется что-то для любого предпочтения. Это похоже на кафе с большим выбором блюд под любое настроение. Качество каждого напитка. Одним из основных преимуществ капсульных кофемашин является то, что они обеспечивают стабильные результаты заваривания. Каждая капсула точно отмерена, чтобы обеспечить идеальный баланс кофе и воды, благодаря чему каждый раз получается великолепный кофе. Это особенно понравится тем, кто ценит постоянство и интенсивность вкуса кофе. С капсульной кофемашиной вы можете попрощаться с методом проб и ошибок ручного заваривания. Капсульные кофемашины предлагают непревзойденное удобство приготовления. Приготовьте свежий кофе за считанные секунды одним нажатием кнопки. Это особенно полезно для людей, у которых много дел по утрам. Больше не нужно перемалывать кофейные бобы, вымерять порции или работать с грязной кофейной гущей. Капсульные кофемашины стали популярным выбором для людей, ведущих динамичный образ жизни, благодаря своей простоте и скорости.

Подведем итоги

Капсульный кофе — это оригинальный продукт, который вписывается в любой сверх динамичный ритм жизни. Это легкий и понятный способ приготовления кофе дома, в офисе, в салоне — везде, где есть стол и электрическая розетка. Процесс приготовления полностью автоматический, поэтому сварить кофе себе смогут даже люди, которые совсем не знакомы с искусством кофеварения. Конечно, капсульный кофе стоит недешево, но лучше арендовать кофемашину и иметь возможность побаловать себя кофе каждый день. Нередко можно встретить и акционное предложение от производителя, которое предлагает приобрести капсулы их марки и получить кофемашину в аренду совершенно бесплатно. Так что если вы цените свое время и предпочитаете инновационное оборудование, вам стоит присмотреться к капсульному кофе. Это удобно, быстро и вкусно.

Также, обращаем Ваше внимание, что в случае необходимости ремонта кофемашины или кофеварки Вы можете обратиться в наш сервис кофемашин в Киеве сoffeeok service.