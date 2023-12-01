Как выбрать кофе в капсулах для кофемашины?

Этот напиток любят миллионы людей по всему миру. Он придает им столь необходимую энергию, когда это нужно и позволяет расслабиться в напряженный момент. Технологии не стоят на месте и сегодня приготовление кофе при помощи кофейного аппарата не требует никаких навыков или усилий. Одним из видов этих инноваций и есть капсульные кофеварки, которые гарантируют мгновенное и простое приготовление напитков. Капсульные кофейные аппараты — это компактные приборы, которые готовят кофейные напитки из предварительно расфасованных порционных капсул. Эти емкости содержат в себе четко отмеренное количество молотых бобов и рассчитаны на одно приготовление. Каждый вид кофейных капсул https://coffeeok.com.ua/kofe/kofe-v-kapsulah совместим с определенным видом кофейного устройства.
Как выбрать капсульный кофе?
Что же такое капсулы? Проще говоря, это молотый кофе, спрессованный в небольшие герметичные стаканчики. Контейнер заполнен безвредным инертным газом, который не дает кофе окисляться. Поэтому молотые зерна в капсуле не теряют своих вкусовых качеств в течение длительного времени, чего нельзя сказать о зерновом кофе. Срок годности зависит от материала контейнера и смеси. Капсулы Long Life имеют срок хранения до двух лет, что является одним из основных показателей качества упаковки.
Изготовляются они из различных материалов:
- алюминиевые капсулы. Сверхтонкий прочный металл, который защищает продукт от ультрафиолета, влаги и посторонних ароматов. Такие капсулы выпускаются у всех производителей кофейных напитков;
- полимерные (пластиковые). Конечно, производятся они из пищевого пластика, абсолютно безопасного для здоровья человека. Практически по всем качественным характеристикам они не уступают алюминиевым, за исключением одного — с течением времени пластик может передавать запах продукта, находящегося внутри;
- композитные (пластик и алюминий). Наиболее популярный состав материала для капсул. Обладает всеми достоинствами алюминия и пластика, но более экономичен.
Как происходит приготовление кофе в капсульной кофемашине?
Запечатанные капсулы поочередно помещаются в специальное отделение кофемашины. Когда крышка закрывается, капсулу прокалывает игла. Через этот прокол в емкость под высоким давлением поступает горячая вода, которая “вытягивает” из кофе весь кофеин и другие ароматические вещества. Сквозь специальный экстрактор в чашку наливается крепкий эспрессо или другой кофе, в зависимости от содержимого капсулы и настроек вашей кофемашины. Капсула может содержать кофе, сливки, какао.
Почему все же капсульный кофе?
Этот вид кофе обладает рядом преимуществ. Первое и самое главное из которых — это отменное качество напитка. Это связано с тем, что зерна перед приготовлением измельчаются на профессиональном оборудовании. Помол равномерный, часто очень мелкий, поэтому кофе заваривается в лучшем виде. Кроме того, при использовании порционных капсул количество кофе всегда идеально. Вторым, но не менее важным преимуществом является то, что приготовить кофейный напиток достаточно легко и быстро. Просто поместите капсулу куда надо, нажмите кнопку и все! Напиток готов! Кофемашина не нуждается в чистке и мойке специальными средствами после каждого приготовления. Капсулы автоматически извлекаются в специальный отсек для отработанных емкостей. Процесс экстракции происходит практически беззвучно, так как нет нужды молоть зерна. В герметично упакованной капсуле, молотое зерно не поддается воздействию воздуха, поэтому напиток всегда остается ароматным. Еще один большой плюс — это возможность проводить эксперименты с разными вкусами, если вы еще не остановили свой выбор на каком-то конкретном. Рассмотрим и положительные стороны самих капсульных кофейных устройств.
Положительные характеристики капсульных кофеварок:
- Лаконичный дизайн. Такие кофемашины занимают мало пространства, что делает их идеальным решением для небольших кухонь, офисов и общежитий. Изящный минималистичный дизайн придаст современный вид любому просторному помещению. Забудьте о громоздких кофемашинах, которые занимают много места. Ведь капсульная техника позволит насладиться вкусным кофе, не жертвуя при этом полезным пространством на кухне.
- Простота обслуживания. Ухаживать за капсульной кофемашиной очень просто. В отличие от традиционных кофемашин, капсульные требуют минимальной чистки и ухода. Емкости с кофе индивидуально запечатаны, чтобы предотвратить контакт с кофемашиной. Это экономит время и усилия, устраняя необходимость регулярного удаления накипи и тщательной очистки. С капсульной кофемашиной вы можете наслаждаться кофе, не беспокоясь об регулярном обслуживании.
- Большой ассортимент вкусовых смесей. Будь то насыщенный эспрессо, сливочный латте маккиато или освежающий травяной чай, в каждой капсуле найдется что-то для любого предпочтения. Это похоже на кафе с большим выбором блюд под любое настроение.
- Качество каждого напитка. Одним из основных преимуществ капсульных кофемашин является то, что они обеспечивают стабильные результаты заваривания. Каждая капсула точно отмерена, чтобы обеспечить идеальный баланс кофе и воды, благодаря чему каждый раз получается великолепный кофе. Это особенно понравится тем, кто ценит постоянство и интенсивность вкуса кофе. С капсульной кофемашиной вы можете попрощаться с методом проб и ошибок ручного заваривания.
- Капсульные кофемашины предлагают непревзойденное удобство приготовления. Приготовьте свежий кофе за считанные секунды одним нажатием кнопки. Это особенно полезно для людей, у которых много дел по утрам. Больше не нужно перемалывать кофейные бобы, вымерять порции или работать с грязной кофейной гущей. Капсульные кофемашины стали популярным выбором для людей, ведущих динамичный образ жизни, благодаря своей простоте и скорости.
Подведем итоги
Капсульный кофе — это оригинальный продукт, который вписывается в любой сверх динамичный ритм жизни. Это легкий и понятный способ приготовления кофе дома, в офисе, в салоне — везде, где есть стол и электрическая розетка. Процесс приготовления полностью автоматический, поэтому сварить кофе себе смогут даже люди, которые совсем не знакомы с искусством кофеварения. Конечно, капсульный кофе стоит недешево, но лучше арендовать кофемашину и иметь возможность побаловать себя кофе каждый день. Нередко можно встретить и акционное предложение от производителя, которое предлагает приобрести капсулы их марки и получить кофемашину в аренду совершенно бесплатно. Так что если вы цените свое время и предпочитаете инновационное оборудование, вам стоит присмотреться к капсульному кофе. Это удобно, быстро и вкусно.
Также, обращаем Ваше внимание, что в случае необходимости ремонта кофемашины или кофеварки Вы можете обратиться в наш сервис кофемашин в Киеве сoffeeok service.