Рецепт: Кокосовое печенье — Из трёх ингредиентов

Ингредиенты:

сахар — 40 грамм;

яйца куриные — 1 шт.;

ванильный сахар — 10 грамм;

кокосовая стружка — 100 грамм

Способ приготовления: Привет, всем! Любителям кокоса посвящается. Сегодня захотелось чего-то сладкого к чаю, но так, чтобы готовилось побыстрей…) И я вспомнила отличный и мгновенный рецепт печенья без муки и масла.

Всем, кто на диете, можно такую вкусняшку. А если вместо сахара добавить сахарозаменитель, то тогда это будет ещё полезнее. Итак, что понадобится, чтобы приготовить эту вкуснятину, всего девять штук из этого количества ингредиентов… Прежде всего одно куриное яйцо, среднего размера.

К яйцу добавляем ванильный сахар и перемешиваем вилочкой.

Далее всыпаем обычный сахар.

Хорошо перемешиваем, чтобы все ингредиенты «поженились», слегка взбиваем.

Всыпаем кокосовую стружку, тщательно смешиваем тесто вилкой.

Тесто должно получиться не жидкое, и не сухое.

Оставляем его на три минуты и нагреваем духовку до 180 градусов. Из теста катаем шарики, размером с грецкий орех примерно.

Выкладываем печенье на противень, застреленный бумагой для выпечки.

На вид, печенье до выпечки, как Рафаэлло…) Ставим печенье в духовку на 13-15 минут. Тут нужно внимательно следить, чтобы не передержать. Время выпечки будет зависеть от вашей духовки. Через указанное время, достаем печенье из духовки, слегка остужаем, и можно подавать.

В холодном виде тоже очень вкусное. Снаружи у него корочка, а внутри мягкое. Приятного аппетита и отличного настроения!

Время приготовления: 20 мин. Примерная стоимость порции: 75 руб.