Как выбрать мини-холодильник

Мини-холодильники – довольно востребованная бытовая техника: их выбирают для офисов, дач, гостиничных номеров и студий. При этом разнообразие моделей велико, и ориентироваться только на цену – не лучший подход. В каталоге холодильников можно найти компактные модели на любой вкус, но чтобы выбрать подходящую, нужно понимать важные характеристики и отличия.

Даже если вы планируете купить морозильник по ссылке, стоит рассмотреть и мини-холодильник, особенно когда нужна компактная техника. Некоторые модели оснащаются маленьким морозильным отсеком, который вполне справляется с хранением льда или заморозкой небольших порций продуктов.

Габариты и объем: компактность с учётом задач

Мини-холодильники отличаются размерами: высота варьируется от 40 до 90 см, ширина – от 45 до 55 см, глубина – около 45–50 см. При таких габаритах важно оценивать полезный объем, который обычно составляет от 30 до 90 литров.

Модели до 50 литров подойдут для хранения напитков, закусок, йогуртов.

Устройства объёмом 60–90 литров можно использовать как полноценный холодильник для одного человека в арендованной квартире или гостиничном номере.

Наличие морозильного отделения

Не все мини-холодильники оснащены морозильной камерой. Если она есть, её объём обычно около 5–10 литров. Этого достаточно для хранения мороженого, кубиков льда или пары упаковок полуфабрикатов.

Если вы планируете использовать мини-холодильник в паре с основной морозилкой, можно выбрать модель без морозильного отсека. Она будет тише и экономичнее.

Большинство моделей имеют механическое управление в виде поворотного регулятора с 5–7 уровнями мощности. Электронное управление встречается реже, в основном у премиальных моделей. Температурный диапазон варьируется от +2 до +10 °C, а в морозильном отсеке до -6 °C.

Дополнительные особенности

Несмотря на компактность, внутреннее пространство должно быть организовано рационально. Удобно, если есть:

хотя бы одна переставляемая полка;

отделение на дверце под бутылки;

небольшая полочка для яиц;

светодиодная подсветка.

Ножки с регулировкой по высоте облегчают установку на неровном полу, а реверсивная дверь позволит открыть холодильник с удобной стороны, что важно если пространство ограничено.

Некоторые мини-холодильники оснащаются системой защиты от скачков напряжения, внутренним вентилятором для равномерного распределения холода и функцией автоматического оттаивания.

Когда мини-холодильник – отличное решение

Такой формат подойдёт:

для студентов, проживающих в общежитиях;

для офисов и комнат отдыха на работе;

в гостиницах, апартаментах и хостелах;

для хранения напитков дома или на даче;

в магазинах – как витринный вариант для напитков и закусок.

Мини-холодильник не заменит полноразмерную технику, но в ряде случаев решает массу бытовых задач и помогает организовать удобное хранение в ограниченном пространстве.

Выбирая подобный прибор, ориентируйтесь на цели использования, необходимый объём и наличие морозильной камеры.