Какое приложение для возврата НДС выбрать во Франции? Сравнение сервисов 2026

Цифровизация изменила процесс шопинга для туристов. Вместо того чтобы стоять в очередях с бумажными бланками Tax Free, путешественники все чаще скачивают мобильные приложения. Они обещают вернуть больше денег, избавить от бюрократии и позволить суммировать мелкие чеки.

Но рынок растет, и сегодня туристу доступно сразу несколько сильных решений. В этой статье мы объективно и без рекламных лозунгов разберем плюсы и минусы четырех главных игроков на рынке возврата НДС во Франции, которыми пользовались лично. Это: Zapptax, Airvat, Wevat и официальных приложений классических операторов (на примере Global Blue).

Zapptax: Мультирегиональный ветеран

Zapptax — одно из старейших приложений в нише цифрового возврата налогов, которое изначально сделало ставку на широкий охват.

Как работает:

Пользователь просит выписать счет-фактуру (Facture) на имя Zapptax, фотографирует ее и загружает в приложение. Приложение генерирует штрих-код для сканирования на таможне.

Плюсы:

География: Это главное преимущество. Zapptax работает не только во Франции, но и в Испании и Бельгии. Вы можете начать шопинг в Мадриде, закончить в Париже и оформить все в одном профиле.

Поддержка: Сервис известен оперативной службой поддержки, в том числе русскоязычной.

Минусы:

Прогрессивная шкала комиссий: Чтобы получить максимальный процент возврата, нужно потратить очень большую сумму. При небольших тратах комиссия сервиса съедает заметную часть вычета.

Сложность интерфейса: Пользователи иногда отмечают, что интерфейс приложения перегружен по сравнению с более новыми конкурентами. Но опытные пользователи не замечают проблем.

Airvat: Французская специализация и полезные функции

Airvat сфокусирован исключительно на французском рынке (хоть и заявляет о работе в других странах), предлагая оптимизированный процесс именно для местной налоговой и таможенной системы (PABLO).

Как работает:

Механика идентична Zapptax: турист запрашивает счет-фактуру (Facture) на реквизиты компании Airvat, загружает фото чека в приложение и получает единый штрих-код для выезда.

Плюсы:

Прозрачные и высокие ставки: Airvat предлагает одну из самых выгодных ставок на рынке, возвращая до 20% от суммы уплаченного НДС, без сложных многоуровневых условий.

Локализация: Сервис глубоко интегрирован во французские реалии, что минимизирует ошибки при проверке чеков из локальных аптек, супермаркетов и онлайн-магазинов (например, при заказе на Amazon.fr с доставкой в отель).

Сумирование чеков: Вам не обязательно покупать на €100.01 в одном чеке; достаточно несколько маленьких чеков, которые в сумме будут больше чем 100. Приложение позволяет обьеденить все свои покупки в одну и получить форму возврата — это мега удобно!

Интерфейс: Интуитивно понятный дизайн без лишних функций.

Минусы:

Только Франция: Если ваш маршрут включает шопинг в Италии или Германии, приложение там не сработает.

Зависимость от персонала: Как и в случае с Zapptax, вам придется убеждать кассиров выписывать именно «счет-фактуру», а не стандартный чек, что иногда вызывает заминки из-за языкового барьера.

Wevat: Минимализм и прозрачность (Временно не работает)

Wevat, созданный командой из Великобритании, изначально ориентировался на азиатский рынок, но быстро стал популярен во всем мире благодаря своему дизайну. На момент публикации материала — приложение не работало.

Как работает:

Процесс запроса фактуры и загрузки в приложение такой же, как у Airvat и Zapptax.

Плюсы:

Единая комиссия: Wevat гордится прозрачностью. У них фиксированная структура комиссий, что позволяет легко просчитать итоговую сумму возврата с помощью встроенного калькулятора.

Дизайн: Приложение часто хвалят за лучший пользовательский опыт (UX) — оно простое, быстрое и современное.

Минусы:

Географическое ограничение: Работает только во Франции.

Строгая модерация: Сервис известен жесткой системой проверки чеков. Малейшая ошибка кассира в реквизитах при выписке фактуры может привести к отклонению документа.

Global Blue App (Классические операторы)

Традиционные бюро (Global Blue, Planet) также выпустили свои приложения, чтобы не отставать от цифровизации.

Как работает:

Вы просите стандартную форму Tax Free на кассе. Кассир сканирует ваш паспорт. Вы привязываете форму к приложению по номеру или сканируя штрих-код.

Плюсы:

Бесшовный опыт в люксе: В бутиках вроде Dior или Louis Vuitton кассиры делают все сами за две минуты. Вам не нужно просить «счет-фактуру».

Instant Refund: Возможность мгновенного вычета налога прямо на кассе в крупных универмагах (вы платите сразу меньше).

Минусы:

Лимит 100€: Классические операторы не позволяют суммировать чеки. Вы обязаны потратить более 100€ в одном магазине за один день.

Высокие скрытые комиссии: Итоговый возврат обычно составляет около 10-12% вместо положенных 16,66%, так как оператор забирает большую комиссию.

Сравнительная таблица приложений по возврату НДС