Молочный пирог. Вкуснейший рецепт от которого вы будете восторге

Сколько видов пирогов вам известно? Вероятно, многие вспомнят Осетинский пирог, мясной пирог, шарлотку и американский пирог. Однако, помимо этих популярных видов выпечки есть и другие, не менее вкусные. Например, молочный пирог.

В Советском Союзе такой пирог пекли в детских садах. Он считается одним из самых безопасных пирогов для малышей. Помимо того, готовится молочный пирог быстро и просто.

Дадим рецепт пышного и ароматного молочного пирога.

Ингредиенты для молочного пирога:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 180 г;

Ванилин — щепотка;

Соль — щепотка;

Мука — 220 г;

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

Сливочное масло — 50 г;

Молоко — 200 г.

Приготовление молочного пирога:

В миску разбиваем яйца, всыпаем сахарный песок, соль и ванилин, взбиваем миксером до однородной белой массы. К яичной массе просеиваем муку, замешиваем густое тесто.

Не забываем в муку добавить разрыхлитель прежде чем вводить в яичную смесь. В сотейник с молоком выкладываем сливочное масло, растапливаем. Не доводим молоко до кипения.

Выливаем молоко в тесто, перемешиваем. Застилаем форму для выпечки пергаментом, выливаем тесто в форму.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.

Перед подачей рекомендуется обильно посыпать пирог сахарной пудрой. Он получается пышным и мягким, буквально тает во рту.