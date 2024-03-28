Капуста с луком вкуснее мяса. Век живи — век учись: почему я раньше так не готовила

Драники — это традиционное блюдо белорусской кухни. Как правило, их готовят из картофеля. Однако, встречается способ приготовления драников и из других овощей. Например, бывают драники из капусты. Они могут быть даже полезнее картофельных, так как в капустной версии меньшее содержание крахмала.
При этом в капустных драниках сохраняется некоторое количество полезных веществ и клетчатки. Поэтому блюдо можно даже назвать диетическим.
Если хочется сделать драники полезнее, то стоит их запекать, а не обжаривать на масле.
Приготовим по классическому рецепту капустные драники.
Ингредиенты:
- Капуста — шт.;
- Лук репчатый — 2 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — щепотка;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Мука — 4 ст.л.
Приготовление:
Не особо мелко шинкуем капусту, кладем в кастрюлю, заливаем водой и варим 10 минут под крышкой. Нарезаем мелко лук, обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
Отжимаем слегка остывшую капусту от лишней жидкости. К капусте разбиваем яйца, кладем лук, солим и перчим.
Натираем на мелкой терке чеснок и кладем в капусту, высыпаем туда же муку, замешиваем массу для драников.
Формуем руками небольшие лепешки и кладем в сковороду с разогретым маслом.
Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
Получаются вкусные капустные драники. Их можно подавать со сметаной.