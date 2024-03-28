Рецепт: Лепешки из красной чечевицы с тунцом — С тунцом и овощами

Ингредиенты:
лук зеленый — по вкусу;
йогурт — по вкусу;
чечевица красная — 1 стакан;
соль — по вкусу;
тунец консервированный — 1 банка;
уксус яблочный — 1 ст.л.;
томаты — половина большого;
салат латук — по вкусу;
растительное масло для обжарки — по вкусу;
репчатый лук — 1 шт. маленький;
свежий огурец — половина большого;
чистая питьевая вода — 1 стакан
Способ приготовления: Всем, привет ! Сегодня предлагаю приготовить вам безглютеновые лепешки из красной чечевицы с начинкой из тунца и овощей. Это может-быть полезный завтрак или дневной перекус, хотя и для ужина тоже подойдёт.
Что же нам понадобится? Прежде всего красная или оранжевая чечевица. Её нужно тщательно промыть, и замочить минут на пятнадцать.
Далее пересыпаем чечевицу в блендер, доливаем чистую воду, и взбиваем на средних оборотах до полного измельчения.
Должна получится однородная масса.
Теперь добавляем в наше чечевичное тесто по вкусу соль.
Теперь разогреваем растительное масло на сковороде и наливаем три столовые ложки теста. Распределяем ложкой по сковороде тесто, формируя лепешку.
Накрываем крышкой и жарим две или три минутки. Затем переворачиваем лепешку на другую сторону, и опять накрываем крышкой. Жарим ещё несколько минут.
Так жарим все наши лепешки. Из данного количества теста у меня получается пять лепёшек. Теперь занимаемся приготовлением начинки. Чистим репчатый лук, нарезаем маленькими полукольцами и маринуем, используя яблочный уксус, сахар (щепотку), соль по вкусу. Маринуем лук, а тем временем моем помидор.
Нарезаем помидор средними кусочками.
Далее перейдем к огурчику, зелёному луку. Моем и нарезаем.
Открываем банку тунца.
Сливаем сок.
Смазываем лепешку йогуртом, выкладываем тунец, репчатый лук, огурец, помидор, лист салата.
Сворачиваем нашу лепешку пополам. И можно дегустировать. Приятного аппетита!
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 50 руб.