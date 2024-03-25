Описание приготовления:

Карпаччо — это разновидность холодной закуски из сырого или вяленого мяса. Для него подходит мясо, птица или рыба. Для приготовления карпаччо из лосятины лучше всего взять свежее мясо молодого животного. Отлично подойдет вырезка, мясо толстого края, чтобы оно было более нежным его можно немного отбить через пленку.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо Блюдо: Закуски / Карпаччо

Состав / Ингредиенты:

Лосятина 200 Грамм (филе)

Уксус бальзамический 4% 25 Миллилитров

Соевый соус 20 Миллилитров

Кинза 10 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Табаско 5 Миллилитров

Соль По вкусу

Чабер сушеный По вкусу

Руккола 10 Грамм

Масло растительное 30 Миллилитров (без запаха)

Количество порций 2

Калорийность

125 ккал

Калорийность

18 г

Белки

5 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карпаччо из лосятины»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления карпаччо из лосятины. Мясо сполосните и тщательно обсушите бумажными салфетками. Отправьте мясо лося в морозилку на 2 часа, чтобы его легче было нарезать.

Мясо нарежьте тонкими ломтиками и выложите в миску.

Добавьте к мясу измельченный чеснок, сухой чабер и нарезанную кинзу.

Влейте к мясу соевый соус, бальзамический уксус, растительное масло, табаско, посолите и перемешайте. Оставьте мясо мариноваться на 10 минут.

На тарелку выложите зелень руколлы, сверху выложите карпаччо и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!