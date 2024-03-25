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Пышный манник на молоке классический

На чтение: 13 минут
Пышный манник на молоке классический

Пышный манник на молоке – это интересное угощение для семьи или приема гостей. Такая выпечка особенно понравится тем, кто не любит слишком сладкие десерты. Манный пирог легкий, воздушный и очень нежный. Для готовки используйте нашу кулинарную подборку из десяти простых и очень вкусных рецептов рассыпчатого манника на молоке с пошаговыми фотографиями.

Классический пышный манник на молоке в духовке

Классический пышный манник на молоке в духовке – это традиционное лакомство для семейного чаепития или праздника. Популярный и любимый многими пирог привлекает своим аппетитным внешним видом и нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Попробуйте!

Пышный манник на молоке классический

Ингредиенты –+8 порц.

  • Манная крупа 140 гр.
  • Сахар-песок 100 гр.
  • Молоко коровье 300 мл.
  • Яйцо куриное 4 шт.
  • Сухари панировочные 1 ст.л.
  • Маргарин сливочный 1 ст.л.
  • Ванильный сахар 10 гр.
  • Сахарная пудра  для украшения

Шаги 65 мин.

  1. Пышный манник на молоке классический

    Как приготовить пышный манник на молоке в духовке? Отделяем яичные белки от желтков так, как вам более удобно. Вы можете сделать небольшое отверстие в яйце и аккуратно вылить белок. Желток таким образом останется внутри скорлупы.

  2. Пышный манник на молоке классический

    Желтки выкладываем в удобную емкость и дополняем сахаром. Вымешиваем с помощью венчика до соединения.

  3. Пышный манник на молоке классический

    Яичные белки нужно взбить до получения пышной белой пены.

  4. Пышный манник на молоке классический

    Перекладываем белковую массу к желткам с сахаром.

  5. Пышный манник на молоке классический

    Теперь эти компоненты необходимо аккуратно перемешать лопаткой. Делайте это небыстро, легкими движениями сверху вниз. Такими же легкими движениями вмешиваем манную крупу и ароматный ванильный сахар.

  6. Пышный манник на молоке классический

    Подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Ее можно обмазать маргарином и обсыпать панировочными сухарями – это позволит избежать пригорания. Выливаем сюда тесто.

  7. Пышный манник на молоке классический

    Ставим нашу заготовку в разогретую до 180° духовку на 40 минут.

  8. Пышный манник на молоке классический

    Ближе к концу готовки нагреваем молоко на плите или в микроволновке. Горячим молочным продуктом заливаем пирог прямо в духовке и пропекаем его еще 5 минут.

  9. Пышный манник на молоке классический

    Классический пышный манник на молоке в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Простой манник на молоке без муки

Простой манник на молоке без муки получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Кроме того, такая выпечка порадует привлекательным аппетитным внешним видом. Лакомство можно подавать с напитками, которые больше любите: чаем, компотами или морсами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 2 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Масло растительное – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Выбираем удобную вместительную емкость и высыпаем сюда два стандартных стакана манной крупы. Заливаем продукт молоком, хорошо перемешиваем и оставляем набухать на 17-20 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  2. Берем еще одну похожую глубокую емкость и взбиваем в ней яйца с сахарным песком.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Когда манка набухнет, соединяем ее с яичной смесью.

    Пышный манник на молоке классический

  4. Вливаем в тесто растительное масло (обязательно используем продукт без запаха) и активно все вымешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Форму для выпекания лучше взять силиконовую, промазываем ее растительным маслом. Не забываем промазать и бортики формы. Так будет очень легко извлечь готовый манный пирог.

    Пышный манник на молоке классический

  6. В подготовленную емкость переливаем наше тесто. Выпекаем лакомство из манной крупы 35-40 минут при нагреве духового шкафа в 180 градусов.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Простой манник на молоке без муки готов. Подавайте аппетитный десерт к столу!

    Пышный манник на молоке классический

Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке

Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке – это проверенная кулинарная идея для вашего праздника или уютных посиделок с родными. Ваши близкие или гости по достоинству оценят аппетитную и привлекательную выпечку. Готовый пирог выйдет в меру сладким и порадует интересной яблочной кислинкой.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 3 ст.л.
  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Мука – 130 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Корица молотая – по вкусу.
  • Яблоко – 3 шт.
  • Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

  1. Высыпаем манную крупу в миску, вливаем коровье молоко и хорошо перемешиваем. Оставляем на 17-20 минут, пока манная крупа немного набухнет.

    Пышный манник на молоке классический

  2. В другую глубокую емкость разбиваем яйца, всыпаем сахарный песок.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Тщательно взбиваем смесь с помощью электрического миксера.

    Пышный манник на молоке классический

  4. Добавляем к яйцам разбухшую манную крупу с молоком. Смесь продолжаем взбивать до получения пышной массы.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Далее просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем щепотку соли. Перемешиваем тесто ложкой.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Очищаем два яблока от кожуры (лучше выбирать кислые сорта), разрезаем на четыре части и удаляем семена. Нарезаем яблоки тонкими ломтиками и добавляем в тесто. Также в тесто добавляем корицу для аромата. Хорошо перемешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Выбираем форму для выпечки, обмазываем ее сливочным маслом, можно посыпать манной крупой, так наверняка не пригорит. Выливаем сюда тесто.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Разрезаем оставшееся яблоко, удалив сердцевину. Кожицу оставляем. Нарезаем яблоко тонкими ломтиками и распределяем по поверхности. Посыпаем небольшим количеством корицы.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем манник в течение 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

    Пышный манник на молоке классический

  10. Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке готов. Угощайтесь!

    Пышный манник на молоке классический

Рассыпчатый манник на молоке без яиц

Рассыпчатый манник на молоке без яиц – это удивительно вкусное, привлекательное и простое в исполнении лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите несложный и быстрый пошаговый десерт. Порадуйте себя интересной сладкой выпечкой.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 1 ст.
  • Мука – 120 гр.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Масло растительное – 0,5 ст.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем продукты, согласно нашему списку.
  2. Выбираем глубокую емкость, удобную для вымешивания. Отправляем сюда стакан манки. Заливаем крупу молоком и сразу же активно перемешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Добавляем в манную смесь сахарный песок.

    Пышный манник на молоке классический

  4. Следом вливаем в посуду с содержимым растительное масло без запаха.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Смешиваем продукты ручным венчиком так, чтобы растительное масло впиталось в ингредиенты и не осталось плавать на поверхности.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Оставляем массу с манной крупой набухать на 50 минут. Спустя это время всыпаем к массе просеянную муку с разрыхлителем теста.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Еще раз все активно вымешиваем ручным венчиком.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Переливаем заготовку в форму для выпекания. Для манного пирога удобно использовать силиконовую форму.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Выпекаем лакомство 50 минут при температуре 180 градусов.

    Пышный манник на молоке классический

  10. Рассыпчатый манник на молоке без яиц готов. Нарезайте и пробуйте!

    Пышный манник на молоке классический

Пышный манник на кислом молоке в духовке

Пышный манник на кислом молоке в духовке – это идеальное решение для ваших встреч с родными и друзьями. Кусочек аппетитного пирога отлично сочетается с чашечкой чая, кофе и другими вашими любимыми напитками. Порадуйте себя нежным, в меру сладким и рассыпчатым угощением.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Молоко кислое – 300 мл.
  • Вода – 1 ст.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Цедра лимонная – 1 ч.л.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Цукаты – 2 ст.л.
  • Курага – по вкусу.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Сахар-песок – 50 гр.
  • Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

  1. Берем стакан манной крупы и заливаем сухой продукт водой, размешиваем и оставляем на 7 минут (это минимум).

    Пышный манник на молоке классический

  2. Куриные яйца рекомендуется промыть под водой, особенно, если вы готовите для детей.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Куриные яйца разбиваем в набухшую манку.

    Пышный манник на молоке классический

  4. К общей массе всыпаем 50 грамм сахара, также добавляем ароматизированный ванильный сахар. Поливаем продукты двумя столовыми ложками растительного масла.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Хорошо все перемешиваем и вливаем кислое молоко.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Сначала в заготовку отправляем стакан просеянной пшеничной муки, после этого добавляем соду, активно перемешиваем. Оставляем массу буквально на три минуты, чтобы сода успела дать реакцию, иначе пирог не получится пышным.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Теперь пришла очередь добавлять цукаты, цедру цитруса и курагу. Всыпаем остальные компоненты из списка и перемешиваем. Конечно, можно обойтись и без цукатов, кураги, но с ними будет интереснее.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Посуду, подходящую для выпекания, обильно смазываем сливочным маслом. Масла не жалеем – оно придаст особый нежный вкус и аромат.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Перекладываем тесто в форму и отправляем в духовку на 40 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  10. Спустя это время пирог можно доставать из духового шкафа и дать ему слегка остыть.

    Пышный манник на молоке классический

  11. Пышный манник на кислом молоке в духовке готов. Нарезайте и подавайте к столу!

    Пышный манник на молоке классический

Манник на молоке с творогом в духовке

Манник на молоке с творогом в духовке – это невероятно нежное, воздушное и привлекательное лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите интересный пошаговый десерт с добавлением творога. Порадуйте себя ароматной и аппетитной сладкой выпечкой.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Творог – 200 гр.
  • Крупа манная – 150 гр.
  • Молоко коровье – 150 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Мука – 160 гр.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Лимон – 1 шт.
  • Изюм – 50 гр.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем все необходимые продукты, упомянутые в списке.
  2. Изюм запариваем кипятком и убираем на пять минут. Далее всю жидкость сливаем и даем сухофрукту немного обсохнуть (для ускорения переложите на бумажные салфетки).

    Пышный манник на молоке классический

  3. Коровье молоко слегка нагреваем на плите или в микроволновке. Во вместительную емкость всыпаем манную крупу и вливаем подготовленное молоко (теплое).
  4. Перемешиваем и оставляем на 15-17 минут, чтобы манка успела набухнуть.

    Пышный манник на молоке классический

  5. В отдельной емкости соединяем творог и большую часть сахара (140 грамм).
  6. Измельчаем массу погружным блендером, чтобы получить однородную текстуру. До полной однородности взбивать не обязательно, небольшие творожные крупинки допустимы.

    Пышный манник на молоке классический

  7. К творожной заготовке добавляем яйца и ванильный сахар для аромата.
  8. Перемешиваем ручным венчиком. Включаем духовой шкаф и прогреваем его до 180 градусов.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Затем добавляем к творожно-яичной массе набухшую манку с молоком.
  10. Всыпаем половину просеянной муки. Активно размешиваем. Если считаете нужным, подсыпьте еще немного муки. Тесто должно быть не особо густым, но и не слишком жидким.

    Пышный манник на молоке классический

  11. С промытого лимона с помощью мелкой терки снимаем цедру. Можно использовать любой другой удобный для вас способ.
  12. Разрезаем лимон и отжимаем 70 миллилитров сока.

    Пышный манник на молоке классический

  13. Соду гасим лимонным соком (достаточно 10 миллилитров) и добавляем в тесто.
  14. Изюм обваливаем в небольшом количестве муки и отправляем в тесто. Туда же добавляем половину цедры лимона.

    Пышный манник на молоке классический

  15. Размешиваем все компоненты между собой.
  16. Форму, подходящую для выпекания, смазываем растительным маслом и слегка присыпаем оставшейся мукой. Выливаем тесто в форму. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем манник 40-50 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  17. 60 миллилитров лимонного сока смешиваем с оставшимися 60 граммами сахара и ставим на огонь. Варим ароматный сироп примерно 5 минут, активно помешивая.
  18. Готовый пирог достаем из духовки и оставляем на 10 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  19. Извлекаем ароматную выпечку из формы.
  20. Смазываем готовый продукт лимонным сиропом. Удобно это делать силиконовой кисточкой.

    Пышный манник на молоке классический

  21. Посыпаем оставшейся цедрой лимона для украшения и большего аромата.

    Пышный манник на молоке классический

  22. Манник на молоке с творогом в духовке готов. Угощайтесь!

    Пышный манник на молоке классический

Пышный манник на молоке с вареньем

Пышный манник на молоке с вареньем получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Кроме того, такая выпечка порадует привлекательным аппетитным внешним видом. Лакомство можно подавать с вашими любимыми напитками, как горячими, так и холодными.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 1 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.
  • Мука – 1 ст.
  • Варенье – 1 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Простой секрет максимальной пышности пирога – это замачивание манной крупы. Заливаем ее молоком и оставляем на 25-30 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  2. Во вместительную емкость выкладываем варенье (подойдет любое на ваш вкус). Добавляем соду и размешиваем. Также оставляем на 30 минут, чтобы сода дала реакцию и сладкий продукт стал пышнее.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Спустя 30 минут в смесь из манной крупы всыпаем просеянную муку.

    Пышный манник на молоке классический

  4. Также сюда вливаем подготовленное варенье.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Старательно все размешиваем. Отдельно взбиваем яйца с сахарным песком и переливаем в тесто.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Снова все активно размешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Форму для выпечки можно застелить пергаментом. Сюда вливаем пышное однородное тесто.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Ставим угощение в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Спустя указанное время достаем угощение из формы и даем немного остыть.

    Пышный манник на молоке классический

  10. Пышный манник на молоке с вареньем готов. Подавайте к столу!

    Пышный манник на молоке классический

Воздушный шоколадный манник на молоке

Воздушный шоколадный манник на молоке – это яркая и аппетитная выпечка, которую можно готовить в праздники или просто так на радость близким. Готовый шоколадный пирог на манном тесте буквально тает во рту. Идеальное решение для горячих напитков или компотов.

Время готовки – 2 часа 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 1 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Мука – 0,75 ст.
  • Разрыхлитель теста – 10 гр.
  • Изюм – по вкусу.
  • Масло растительное – 0,5 ст.
  • Какао-порошок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Для начала подготовим манную крупу, молоко, растительное масло без запаха и сахар.

    Пышный манник на молоке классический

  2. Во вместительную емкость всыпаем крупу, заливаем ее молоком, дополняем сахаром и растительным маслом.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Размешиваем продукты и оставляем на 60 минут. За это время манка хорошо разбухнет, за счет этого ваш пирог выйдет максимально пышным.

    Пышный манник на молоке классический

  4. Изюм промываем и запариваем кипятком.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Выдерживаем изюм в кипятке, примерно 10 минут. Далее сухофрукт отжимаем от влаги.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Спустя час возвращаемся к манной заготовке, всыпаем в нее просеянную муку с разрыхлителем. Добавляем сюда какао. Именно этот ингредиент сделает ваш пирог шоколадным.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Старательно все размешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Распаренный изюм дополнительно обсушиваем, если на нем осталась влага.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Обваливаем изюм в муке и погружаем в тесто. Аккуратно перемешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  10. Тесто переливаем в обмазанную маслом форму.

    Пышный манник на молоке классический

  11. Выпекаем угощение 45-50 минут при температуре 180 градусов.

    Пышный манник на молоке классический

  12. Воздушный шоколадный манник на молоке готов. Скорее пробуйте!

    Пышный манник на молоке классический

Рассыпчатый манник на молоке с мукой

Рассыпчатый манник на молоке с мукой получается невероятно привлекательным, нежным и тающим во рту. Приготовить пирог совсем не сложно, а вот его приятный вкус еще надолго останется в памяти ваших близких или гостей. Приступайте к увлекательному кулинарному процессу.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 1 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Мука – 0,5 ст.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 180 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Разрыхлитель теста – 15 гр.
  • Масло подсолнечное – 50 мл.

Процесс приготовления:

  1. Отмерим все продукты, следуя указанному списку.
  2. Выбираем удобную рабочую емкость. Отправляем сюда куриные яйца, подсолнечное масло и сахарный песок.

    Пышный манник на молоке классический

  3. Вилкой или ручным венчиком взбалтываем продукты до получения однородной смеси.

    Пышный манник на молоке классический

  4. В отдельную металлическую миску или небольшую кастрюлю вливаем молоко. Прогреваем его (доводить до кипения не нужно). В теплое молоко погружаем сливочное масло и даем ему расплавиться.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Молочную заготовку переливаем в нашу яичную смесь, размешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Всыпаем сюда манную крупу, активно перемешиваем и оставляем на 25-30 минут для набухания крупы. В это время пару раз можно перемешать состав.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Просеиваем в заготовку муку, отправляем ее в тесто вместе с разрыхлителем.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Продолжаем вымешивать ручным венчиком, также можно использовать миксер.

    Пышный манник на молоке классический

  9. В форму переливаем заготовку. Лучше всего для манного пирога использовать форму из силикона.

    Пышный манник на молоке классический

  10. Отправляем угощение выпекаться при температуре 180 градусов на 35-40 минут.

    Пышный манник на молоке классический

  11. Рассыпчатый манник на молоке с мукой готов. Делите на порции и угощайтесь!

    Пышный манник на молоке классический

Манник на молоке с тыквой в духовке

Манник на молоке с тыквой в духовке – это очень яркое и привлекательное лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите интересный пошаговый десерт. Порадуйте себя ароматной и аппетитной сладкой выпечкой, которая идеально дополнит чашку горячего чая.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Крупа манная – 100 гр.
  • Тыква очищенная – 300 гр.
  • Молоко коровье – 120 мл.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар-песок – 4 ст.л.
  • Масло растительное – 20 мл.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Орех мускатный – 1 щепотка.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления:

  1. Отмерим все нужные продукты, указанные в списке.
  2. Тыкву очищаем от кожицы и семян, разрезаем на кубики и погружаем в небольшую кастрюлю с водой. Доводим до кипения и далее провариваем на тихом огне около 25-30 минут. Тыква должна хорошо размягчиться.

    Пышный манник на молоке классический

  3. В блендер кладем размягченные куски тыквы, заливаем их молоком и перебиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  4. В эту заготовку разбиваем куриные яйца. Еще раз включаем блендер и взбиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  5. Полученную смесь переливаем в удобную для вымешивания емкость. Погружаем сюда манную крупу, мускатный орех, разрыхлитель теста, сахарный песок и соль. Размешиваем.

    Пышный манник на молоке классический

  6. Дополняем тесто растительным маслом, размешиваем и оставляем на 10 минут для разбухания манки.

    Пышный манник на молоке классический

  7. Форму для выпекания рекомендуется застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Вливаем тесто.

    Пышный манник на молоке классический

  8. Выпекаем пирог около 35-40 минут при температуре 180 градусов.

    Пышный манник на молоке классический

  9. Манник на молоке с тыквой в духовке готов. Нарезайте угощение и пробуйте!

    Пышный манник на молоке классический

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