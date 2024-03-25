Пышный манник на молоке классический

Пышный манник на молоке – это интересное угощение для семьи или приема гостей. Такая выпечка особенно понравится тем, кто не любит слишком сладкие десерты. Манный пирог легкий, воздушный и очень нежный. Для готовки используйте нашу кулинарную подборку из десяти простых и очень вкусных рецептов рассыпчатого манника на молоке с пошаговыми фотографиями.
Классический пышный манник на молоке в духовке
Классический пышный манник на молоке в духовке – это традиционное лакомство для семейного чаепития или праздника. Популярный и любимый многими пирог привлекает своим аппетитным внешним видом и нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Попробуйте!
Ингредиенты –+8 порц.
- Манная крупа 140 гр.
- Сахар-песок 100 гр.
- Молоко коровье 300 мл.
- Яйцо куриное 4 шт.
- Сухари панировочные 1 ст.л.
- Маргарин сливочный 1 ст.л.
- Ванильный сахар 10 гр.
- Сахарная пудра для украшения
Шаги 65 мин.
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Как приготовить пышный манник на молоке в духовке? Отделяем яичные белки от желтков так, как вам более удобно. Вы можете сделать небольшое отверстие в яйце и аккуратно вылить белок. Желток таким образом останется внутри скорлупы.
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Желтки выкладываем в удобную емкость и дополняем сахаром. Вымешиваем с помощью венчика до соединения.
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Яичные белки нужно взбить до получения пышной белой пены.
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Перекладываем белковую массу к желткам с сахаром.
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Теперь эти компоненты необходимо аккуратно перемешать лопаткой. Делайте это небыстро, легкими движениями сверху вниз. Такими же легкими движениями вмешиваем манную крупу и ароматный ванильный сахар.
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Подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Ее можно обмазать маргарином и обсыпать панировочными сухарями – это позволит избежать пригорания. Выливаем сюда тесто.
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Ставим нашу заготовку в разогретую до 180° духовку на 40 минут.
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Ближе к концу готовки нагреваем молоко на плите или в микроволновке. Горячим молочным продуктом заливаем пирог прямо в духовке и пропекаем его еще 5 минут.
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Классический пышный манник на молоке в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!
Простой манник на молоке без муки
Простой манник на молоке без муки получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Кроме того, такая выпечка порадует привлекательным аппетитным внешним видом. Лакомство можно подавать с напитками, которые больше любите: чаем, компотами или морсами.
Время готовки – 1 час 10 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 2 ст.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Масло растительное – 6 ст.л.
Процесс приготовления:
- Выбираем удобную вместительную емкость и высыпаем сюда два стандартных стакана манной крупы. Заливаем продукт молоком, хорошо перемешиваем и оставляем набухать на 17-20 минут.
- Берем еще одну похожую глубокую емкость и взбиваем в ней яйца с сахарным песком.
- Когда манка набухнет, соединяем ее с яичной смесью.
- Вливаем в тесто растительное масло (обязательно используем продукт без запаха) и активно все вымешиваем.
- Форму для выпекания лучше взять силиконовую, промазываем ее растительным маслом. Не забываем промазать и бортики формы. Так будет очень легко извлечь готовый манный пирог.
- В подготовленную емкость переливаем наше тесто. Выпекаем лакомство из манной крупы 35-40 минут при нагреве духового шкафа в 180 градусов.
- Простой манник на молоке без муки готов. Подавайте аппетитный десерт к столу!
Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке
Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке – это проверенная кулинарная идея для вашего праздника или уютных посиделок с родными. Ваши близкие или гости по достоинству оценят аппетитную и привлекательную выпечку. Готовый пирог выйдет в меру сладким и порадует интересной яблочной кислинкой.
Время готовки – 60 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 3 ст.л.
- Молоко коровье – 100 мл.
- Мука – 130 гр.
- Яйцо – 3 шт.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Сахар-песок – 120 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Корица молотая – по вкусу.
- Яблоко – 3 шт.
- Масло сливочное – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
- Высыпаем манную крупу в миску, вливаем коровье молоко и хорошо перемешиваем. Оставляем на 17-20 минут, пока манная крупа немного набухнет.
- В другую глубокую емкость разбиваем яйца, всыпаем сахарный песок.
- Тщательно взбиваем смесь с помощью электрического миксера.
- Добавляем к яйцам разбухшую манную крупу с молоком. Смесь продолжаем взбивать до получения пышной массы.
- Далее просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем щепотку соли. Перемешиваем тесто ложкой.
- Очищаем два яблока от кожуры (лучше выбирать кислые сорта), разрезаем на четыре части и удаляем семена. Нарезаем яблоки тонкими ломтиками и добавляем в тесто. Также в тесто добавляем корицу для аромата. Хорошо перемешиваем.
- Выбираем форму для выпечки, обмазываем ее сливочным маслом, можно посыпать манной крупой, так наверняка не пригорит. Выливаем сюда тесто.
- Разрезаем оставшееся яблоко, удалив сердцевину. Кожицу оставляем. Нарезаем яблоко тонкими ломтиками и распределяем по поверхности. Посыпаем небольшим количеством корицы.
- Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем манник в течение 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой.
- Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке готов. Угощайтесь!
Рассыпчатый манник на молоке без яиц
Рассыпчатый манник на молоке без яиц – это удивительно вкусное, привлекательное и простое в исполнении лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите несложный и быстрый пошаговый десерт. Порадуйте себя интересной сладкой выпечкой.
Время готовки – 2 часа
Время приготовления – 15 минут
Порции – 6
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Мука – 120 гр.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Масло растительное – 0,5 ст.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Отмеряем продукты, согласно нашему списку.
- Выбираем глубокую емкость, удобную для вымешивания. Отправляем сюда стакан манки. Заливаем крупу молоком и сразу же активно перемешиваем.
- Добавляем в манную смесь сахарный песок.
- Следом вливаем в посуду с содержимым растительное масло без запаха.
- Смешиваем продукты ручным венчиком так, чтобы растительное масло впиталось в ингредиенты и не осталось плавать на поверхности.
- Оставляем массу с манной крупой набухать на 50 минут. Спустя это время всыпаем к массе просеянную муку с разрыхлителем теста.
- Еще раз все активно вымешиваем ручным венчиком.
- Переливаем заготовку в форму для выпекания. Для манного пирога удобно использовать силиконовую форму.
- Выпекаем лакомство 50 минут при температуре 180 градусов.
- Рассыпчатый манник на молоке без яиц готов. Нарезайте и пробуйте!
Пышный манник на кислом молоке в духовке
Пышный манник на кислом молоке в духовке – это идеальное решение для ваших встреч с родными и друзьями. Кусочек аппетитного пирога отлично сочетается с чашечкой чая, кофе и другими вашими любимыми напитками. Порадуйте себя нежным, в меру сладким и рассыпчатым угощением.
Время готовки – 1 час
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Молоко кислое – 300 мл.
- Вода – 1 ст.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Цедра лимонная – 1 ч.л.
- Сахар ванильный – 10 гр.
- Цукаты – 2 ст.л.
- Курага – по вкусу.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 70 гр.
- Сахар-песок – 50 гр.
- Яйцо – 2 шт.
Процесс приготовления:
- Берем стакан манной крупы и заливаем сухой продукт водой, размешиваем и оставляем на 7 минут (это минимум).
- Куриные яйца рекомендуется промыть под водой, особенно, если вы готовите для детей.
- Куриные яйца разбиваем в набухшую манку.
- К общей массе всыпаем 50 грамм сахара, также добавляем ароматизированный ванильный сахар. Поливаем продукты двумя столовыми ложками растительного масла.
- Хорошо все перемешиваем и вливаем кислое молоко.
- Сначала в заготовку отправляем стакан просеянной пшеничной муки, после этого добавляем соду, активно перемешиваем. Оставляем массу буквально на три минуты, чтобы сода успела дать реакцию, иначе пирог не получится пышным.
- Теперь пришла очередь добавлять цукаты, цедру цитруса и курагу. Всыпаем остальные компоненты из списка и перемешиваем. Конечно, можно обойтись и без цукатов, кураги, но с ними будет интереснее.
- Посуду, подходящую для выпекания, обильно смазываем сливочным маслом. Масла не жалеем – оно придаст особый нежный вкус и аромат.
- Перекладываем тесто в форму и отправляем в духовку на 40 минут.
- Спустя это время пирог можно доставать из духового шкафа и дать ему слегка остыть.
- Пышный манник на кислом молоке в духовке готов. Нарезайте и подавайте к столу!
Манник на молоке с творогом в духовке
Манник на молоке с творогом в духовке – это невероятно нежное, воздушное и привлекательное лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите интересный пошаговый десерт с добавлением творога. Порадуйте себя ароматной и аппетитной сладкой выпечкой.
Время готовки – 1 час 25 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Творог – 200 гр.
- Крупа манная – 150 гр.
- Молоко коровье – 150 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 200 гр.
- Мука – 160 гр.
- Сода – 0,5 ч.л.
- Лимон – 1 шт.
- Изюм – 50 гр.
- Сахар ванильный – 1 ч.л.
- Масло растительное – для смазывания формы.
Процесс приготовления:
- Отмеряем все необходимые продукты, упомянутые в списке.
- Изюм запариваем кипятком и убираем на пять минут. Далее всю жидкость сливаем и даем сухофрукту немного обсохнуть (для ускорения переложите на бумажные салфетки).
- Коровье молоко слегка нагреваем на плите или в микроволновке. Во вместительную емкость всыпаем манную крупу и вливаем подготовленное молоко (теплое).
- Перемешиваем и оставляем на 15-17 минут, чтобы манка успела набухнуть.
- В отдельной емкости соединяем творог и большую часть сахара (140 грамм).
- Измельчаем массу погружным блендером, чтобы получить однородную текстуру. До полной однородности взбивать не обязательно, небольшие творожные крупинки допустимы.
- К творожной заготовке добавляем яйца и ванильный сахар для аромата.
- Перемешиваем ручным венчиком. Включаем духовой шкаф и прогреваем его до 180 градусов.
- Затем добавляем к творожно-яичной массе набухшую манку с молоком.
- Всыпаем половину просеянной муки. Активно размешиваем. Если считаете нужным, подсыпьте еще немного муки. Тесто должно быть не особо густым, но и не слишком жидким.
- С промытого лимона с помощью мелкой терки снимаем цедру. Можно использовать любой другой удобный для вас способ.
- Разрезаем лимон и отжимаем 70 миллилитров сока.
- Соду гасим лимонным соком (достаточно 10 миллилитров) и добавляем в тесто.
- Изюм обваливаем в небольшом количестве муки и отправляем в тесто. Туда же добавляем половину цедры лимона.
- Размешиваем все компоненты между собой.
- Форму, подходящую для выпекания, смазываем растительным маслом и слегка присыпаем оставшейся мукой. Выливаем тесто в форму. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем манник 40-50 минут.
- 60 миллилитров лимонного сока смешиваем с оставшимися 60 граммами сахара и ставим на огонь. Варим ароматный сироп примерно 5 минут, активно помешивая.
- Готовый пирог достаем из духовки и оставляем на 10 минут.
- Извлекаем ароматную выпечку из формы.
- Смазываем готовый продукт лимонным сиропом. Удобно это делать силиконовой кисточкой.
- Посыпаем оставшейся цедрой лимона для украшения и большего аромата.
- Манник на молоке с творогом в духовке готов. Угощайтесь!
Пышный манник на молоке с вареньем
Пышный манник на молоке с вареньем получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Кроме того, такая выпечка порадует привлекательным аппетитным внешним видом. Лакомство можно подавать с вашими любимыми напитками, как горячими, так и холодными.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Сахар-песок – 1 ст.
- Мука – 1 ст.
- Варенье – 1 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сода – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Простой секрет максимальной пышности пирога – это замачивание манной крупы. Заливаем ее молоком и оставляем на 25-30 минут.
- Во вместительную емкость выкладываем варенье (подойдет любое на ваш вкус). Добавляем соду и размешиваем. Также оставляем на 30 минут, чтобы сода дала реакцию и сладкий продукт стал пышнее.
- Спустя 30 минут в смесь из манной крупы всыпаем просеянную муку.
- Также сюда вливаем подготовленное варенье.
- Старательно все размешиваем. Отдельно взбиваем яйца с сахарным песком и переливаем в тесто.
- Снова все активно размешиваем.
- Форму для выпечки можно застелить пергаментом. Сюда вливаем пышное однородное тесто.
- Ставим угощение в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут.
- Спустя указанное время достаем угощение из формы и даем немного остыть.
- Пышный манник на молоке с вареньем готов. Подавайте к столу!
Воздушный шоколадный манник на молоке
Воздушный шоколадный манник на молоке – это яркая и аппетитная выпечка, которую можно готовить в праздники или просто так на радость близким. Готовый шоколадный пирог на манном тесте буквально тает во рту. Идеальное решение для горячих напитков или компотов.
Время готовки – 2 часа 15 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Мука – 0,75 ст.
- Разрыхлитель теста – 10 гр.
- Изюм – по вкусу.
- Масло растительное – 0,5 ст.
- Какао-порошок – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
- Для начала подготовим манную крупу, молоко, растительное масло без запаха и сахар.
- Во вместительную емкость всыпаем крупу, заливаем ее молоком, дополняем сахаром и растительным маслом.
- Размешиваем продукты и оставляем на 60 минут. За это время манка хорошо разбухнет, за счет этого ваш пирог выйдет максимально пышным.
- Изюм промываем и запариваем кипятком.
- Выдерживаем изюм в кипятке, примерно 10 минут. Далее сухофрукт отжимаем от влаги.
- Спустя час возвращаемся к манной заготовке, всыпаем в нее просеянную муку с разрыхлителем. Добавляем сюда какао. Именно этот ингредиент сделает ваш пирог шоколадным.
- Старательно все размешиваем.
- Распаренный изюм дополнительно обсушиваем, если на нем осталась влага.
- Обваливаем изюм в муке и погружаем в тесто. Аккуратно перемешиваем.
- Тесто переливаем в обмазанную маслом форму.
- Выпекаем угощение 45-50 минут при температуре 180 градусов.
- Воздушный шоколадный манник на молоке готов. Скорее пробуйте!
Рассыпчатый манник на молоке с мукой
Рассыпчатый манник на молоке с мукой получается невероятно привлекательным, нежным и тающим во рту. Приготовить пирог совсем не сложно, а вот его приятный вкус еще надолго останется в памяти ваших близких или гостей. Приступайте к увлекательному кулинарному процессу.
Время готовки – 1 час 15 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 1 ст.
- Молоко коровье – 1 ст.
- Мука – 0,5 ст.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 180 гр.
- Масло сливочное – 30 гр.
- Разрыхлитель теста – 15 гр.
- Масло подсолнечное – 50 мл.
Процесс приготовления:
- Отмерим все продукты, следуя указанному списку.
- Выбираем удобную рабочую емкость. Отправляем сюда куриные яйца, подсолнечное масло и сахарный песок.
- Вилкой или ручным венчиком взбалтываем продукты до получения однородной смеси.
- В отдельную металлическую миску или небольшую кастрюлю вливаем молоко. Прогреваем его (доводить до кипения не нужно). В теплое молоко погружаем сливочное масло и даем ему расплавиться.
- Молочную заготовку переливаем в нашу яичную смесь, размешиваем.
- Всыпаем сюда манную крупу, активно перемешиваем и оставляем на 25-30 минут для набухания крупы. В это время пару раз можно перемешать состав.
- Просеиваем в заготовку муку, отправляем ее в тесто вместе с разрыхлителем.
- Продолжаем вымешивать ручным венчиком, также можно использовать миксер.
- В форму переливаем заготовку. Лучше всего для манного пирога использовать форму из силикона.
- Отправляем угощение выпекаться при температуре 180 градусов на 35-40 минут.
- Рассыпчатый манник на молоке с мукой готов. Делите на порции и угощайтесь!
Манник на молоке с тыквой в духовке
Манник на молоке с тыквой в духовке – это очень яркое и привлекательное лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите интересный пошаговый десерт. Порадуйте себя ароматной и аппетитной сладкой выпечкой, которая идеально дополнит чашку горячего чая.
Время готовки – 1 час 35 минут
Время приготовления – 25 минут
Порции – 8
Ингредиенты:
- Крупа манная – 100 гр.
- Тыква очищенная – 300 гр.
- Молоко коровье – 120 мл.
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар-песок – 4 ст.л.
- Масло растительное – 20 мл.
- Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
- Орех мускатный – 1 щепотка.
- Соль – 1 щепотка.
- Масло сливочное – для смазывания.
Процесс приготовления:
- Отмерим все нужные продукты, указанные в списке.
- Тыкву очищаем от кожицы и семян, разрезаем на кубики и погружаем в небольшую кастрюлю с водой. Доводим до кипения и далее провариваем на тихом огне около 25-30 минут. Тыква должна хорошо размягчиться.
- В блендер кладем размягченные куски тыквы, заливаем их молоком и перебиваем.
- В эту заготовку разбиваем куриные яйца. Еще раз включаем блендер и взбиваем.
- Полученную смесь переливаем в удобную для вымешивания емкость. Погружаем сюда манную крупу, мускатный орех, разрыхлитель теста, сахарный песок и соль. Размешиваем.
- Дополняем тесто растительным маслом, размешиваем и оставляем на 10 минут для разбухания манки.
- Форму для выпекания рекомендуется застелить пергаментом и промазать сливочным маслом. Вливаем тесто.
- Выпекаем пирог около 35-40 минут при температуре 180 градусов.
- Манник на молоке с тыквой в духовке готов. Нарезайте угощение и пробуйте!