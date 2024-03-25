Пышный манник на молоке классический

Пышный манник на молоке – это интересное угощение для семьи или приема гостей. Такая выпечка особенно понравится тем, кто не любит слишком сладкие десерты. Манный пирог легкий, воздушный и очень нежный. Для готовки используйте нашу кулинарную подборку из десяти простых и очень вкусных рецептов рассыпчатого манника на молоке с пошаговыми фотографиями.

Классический пышный манник на молоке в духовке

Классический пышный манник на молоке в духовке – это традиционное лакомство для семейного чаепития или праздника. Популярный и любимый многими пирог привлекает своим аппетитным внешним видом и нежным вкусом с приятной фруктовой кислинкой. Попробуйте!

Ингредиенты –+8 порц.

Манная крупа 140 гр.

Сахар-песок 100 гр.

Молоко коровье 300 мл.

Яйцо куриное 4 шт.

Сухари панировочные 1 ст.л.

Маргарин сливочный 1 ст.л.

Ванильный сахар 10 гр.

Сахарная пудра для украшения

Шаги 65 мин.

Как приготовить пышный манник на молоке в духовке? Отделяем яичные белки от желтков так, как вам более удобно. Вы можете сделать небольшое отверстие в яйце и аккуратно вылить белок. Желток таким образом останется внутри скорлупы. Желтки выкладываем в удобную емкость и дополняем сахаром. Вымешиваем с помощью венчика до соединения. Яичные белки нужно взбить до получения пышной белой пены. Перекладываем белковую массу к желткам с сахаром. Теперь эти компоненты необходимо аккуратно перемешать лопаткой. Делайте это небыстро, легкими движениями сверху вниз. Такими же легкими движениями вмешиваем манную крупу и ароматный ванильный сахар. Подготовим форму, в которой будем выпекать пирог. Ее можно обмазать маргарином и обсыпать панировочными сухарями – это позволит избежать пригорания. Выливаем сюда тесто. Ставим нашу заготовку в разогретую до 180° духовку на 40 минут. Ближе к концу готовки нагреваем молоко на плите или в микроволновке. Горячим молочным продуктом заливаем пирог прямо в духовке и пропекаем его еще 5 минут. Классический пышный манник на молоке в духовке готов. Украшайте сахарной пудрой и подавайте к столу!

Простой манник на молоке без муки

Простой манник на молоке без муки получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Кроме того, такая выпечка порадует привлекательным аппетитным внешним видом. Лакомство можно подавать с напитками, которые больше любите: чаем, компотами или морсами.

Время готовки – 1 час 10 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 2 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Масло растительное – 6 ст.л.

Процесс приготовления:

Выбираем удобную вместительную емкость и высыпаем сюда два стандартных стакана манной крупы. Заливаем продукт молоком, хорошо перемешиваем и оставляем набухать на 17-20 минут. Берем еще одну похожую глубокую емкость и взбиваем в ней яйца с сахарным песком. Когда манка набухнет, соединяем ее с яичной смесью. Вливаем в тесто растительное масло (обязательно используем продукт без запаха) и активно все вымешиваем. Форму для выпекания лучше взять силиконовую, промазываем ее растительным маслом. Не забываем промазать и бортики формы. Так будет очень легко извлечь готовый манный пирог. В подготовленную емкость переливаем наше тесто. Выпекаем лакомство из манной крупы 35-40 минут при нагреве духового шкафа в 180 градусов. Простой манник на молоке без муки готов. Подавайте аппетитный десерт к столу!

Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке

Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке – это проверенная кулинарная идея для вашего праздника или уютных посиделок с родными. Ваши близкие или гости по достоинству оценят аппетитную и привлекательную выпечку. Готовый пирог выйдет в меру сладким и порадует интересной яблочной кислинкой.

Время готовки – 60 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 3 ст.л.

Молоко коровье – 100 мл.

Мука – 130 гр.

Яйцо – 3 шт.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Сахар-песок – 120 гр.

Соль – 1 щепотка.

Корица молотая – по вкусу.

Яблоко – 3 шт.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Высыпаем манную крупу в миску, вливаем коровье молоко и хорошо перемешиваем. Оставляем на 17-20 минут, пока манная крупа немного набухнет. В другую глубокую емкость разбиваем яйца, всыпаем сахарный песок. Тщательно взбиваем смесь с помощью электрического миксера. Добавляем к яйцам разбухшую манную крупу с молоком. Смесь продолжаем взбивать до получения пышной массы. Далее просеиваем муку с разрыхлителем и добавляем щепотку соли. Перемешиваем тесто ложкой. Очищаем два яблока от кожуры (лучше выбирать кислые сорта), разрезаем на четыре части и удаляем семена. Нарезаем яблоки тонкими ломтиками и добавляем в тесто. Также в тесто добавляем корицу для аромата. Хорошо перемешиваем. Выбираем форму для выпечки, обмазываем ее сливочным маслом, можно посыпать манной крупой, так наверняка не пригорит. Выливаем сюда тесто. Разрезаем оставшееся яблоко, удалив сердцевину. Кожицу оставляем. Нарезаем яблоко тонкими ломтиками и распределяем по поверхности. Посыпаем небольшим количеством корицы. Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем манник в течение 30-35 минут. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Очень вкусный манник на молоке с яблоками в духовке готов. Угощайтесь!

Рассыпчатый манник на молоке без яиц

Рассыпчатый манник на молоке без яиц – это удивительно вкусное, привлекательное и простое в исполнении лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите несложный и быстрый пошаговый десерт. Порадуйте себя интересной сладкой выпечкой.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Мука – 120 гр.

Молоко коровье – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Масло растительное – 0,5 ст.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Отмеряем продукты, согласно нашему списку. Выбираем глубокую емкость, удобную для вымешивания. Отправляем сюда стакан манки. Заливаем крупу молоком и сразу же активно перемешиваем. Добавляем в манную смесь сахарный песок. Следом вливаем в посуду с содержимым растительное масло без запаха. Смешиваем продукты ручным венчиком так, чтобы растительное масло впиталось в ингредиенты и не осталось плавать на поверхности. Оставляем массу с манной крупой набухать на 50 минут. Спустя это время всыпаем к массе просеянную муку с разрыхлителем теста. Еще раз все активно вымешиваем ручным венчиком. Переливаем заготовку в форму для выпекания. Для манного пирога удобно использовать силиконовую форму. Выпекаем лакомство 50 минут при температуре 180 градусов. Рассыпчатый манник на молоке без яиц готов. Нарезайте и пробуйте!

Пышный манник на кислом молоке в духовке

Пышный манник на кислом молоке в духовке – это идеальное решение для ваших встреч с родными и друзьями. Кусочек аппетитного пирога отлично сочетается с чашечкой чая, кофе и другими вашими любимыми напитками. Порадуйте себя нежным, в меру сладким и рассыпчатым угощением.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Молоко кислое – 300 мл.

Вода – 1 ст.

Сода – 0,5 ч.л.

Цедра лимонная – 1 ч.л.

Сахар ванильный – 10 гр.

Цукаты – 2 ст.л.

Курага – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Масло сливочное – 70 гр.

Сахар-песок – 50 гр.

Яйцо – 2 шт.

Процесс приготовления:

Берем стакан манной крупы и заливаем сухой продукт водой, размешиваем и оставляем на 7 минут (это минимум). Куриные яйца рекомендуется промыть под водой, особенно, если вы готовите для детей. Куриные яйца разбиваем в набухшую манку. К общей массе всыпаем 50 грамм сахара, также добавляем ароматизированный ванильный сахар. Поливаем продукты двумя столовыми ложками растительного масла. Хорошо все перемешиваем и вливаем кислое молоко. Сначала в заготовку отправляем стакан просеянной пшеничной муки, после этого добавляем соду, активно перемешиваем. Оставляем массу буквально на три минуты, чтобы сода успела дать реакцию, иначе пирог не получится пышным. Теперь пришла очередь добавлять цукаты, цедру цитруса и курагу. Всыпаем остальные компоненты из списка и перемешиваем. Конечно, можно обойтись и без цукатов, кураги, но с ними будет интереснее. Посуду, подходящую для выпекания, обильно смазываем сливочным маслом. Масла не жалеем – оно придаст особый нежный вкус и аромат. Перекладываем тесто в форму и отправляем в духовку на 40 минут. Спустя это время пирог можно доставать из духового шкафа и дать ему слегка остыть. Пышный манник на кислом молоке в духовке готов. Нарезайте и подавайте к столу!

Манник на молоке с творогом в духовке

Манник на молоке с творогом в духовке – это невероятно нежное, воздушное и привлекательное лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите интересный пошаговый десерт с добавлением творога. Порадуйте себя ароматной и аппетитной сладкой выпечкой.

Время готовки – 1 час 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Творог – 200 гр.

Крупа манная – 150 гр.

Молоко коровье – 150 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Мука – 160 гр.

Сода – 0,5 ч.л.

Лимон – 1 шт.

Изюм – 50 гр.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Масло растительное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Отмеряем все необходимые продукты, упомянутые в списке. Изюм запариваем кипятком и убираем на пять минут. Далее всю жидкость сливаем и даем сухофрукту немного обсохнуть (для ускорения переложите на бумажные салфетки). Коровье молоко слегка нагреваем на плите или в микроволновке. Во вместительную емкость всыпаем манную крупу и вливаем подготовленное молоко (теплое). Перемешиваем и оставляем на 15-17 минут, чтобы манка успела набухнуть. В отдельной емкости соединяем творог и большую часть сахара (140 грамм). Измельчаем массу погружным блендером, чтобы получить однородную текстуру. До полной однородности взбивать не обязательно, небольшие творожные крупинки допустимы. К творожной заготовке добавляем яйца и ванильный сахар для аромата. Перемешиваем ручным венчиком. Включаем духовой шкаф и прогреваем его до 180 градусов. Затем добавляем к творожно-яичной массе набухшую манку с молоком. Всыпаем половину просеянной муки. Активно размешиваем. Если считаете нужным, подсыпьте еще немного муки. Тесто должно быть не особо густым, но и не слишком жидким. С промытого лимона с помощью мелкой терки снимаем цедру. Можно использовать любой другой удобный для вас способ. Разрезаем лимон и отжимаем 70 миллилитров сока. Соду гасим лимонным соком (достаточно 10 миллилитров) и добавляем в тесто. Изюм обваливаем в небольшом количестве муки и отправляем в тесто. Туда же добавляем половину цедры лимона. Размешиваем все компоненты между собой. Форму, подходящую для выпекания, смазываем растительным маслом и слегка присыпаем оставшейся мукой. Выливаем тесто в форму. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем манник 40-50 минут. 60 миллилитров лимонного сока смешиваем с оставшимися 60 граммами сахара и ставим на огонь. Варим ароматный сироп примерно 5 минут, активно помешивая. Готовый пирог достаем из духовки и оставляем на 10 минут. Извлекаем ароматную выпечку из формы. Смазываем готовый продукт лимонным сиропом. Удобно это делать силиконовой кисточкой. Посыпаем оставшейся цедрой лимона для украшения и большего аромата. Манник на молоке с творогом в духовке готов. Угощайтесь!

Пышный манник на молоке с вареньем

Пышный манник на молоке с вареньем получается невероятно нежным и приятным по вкусу. Кроме того, такая выпечка порадует привлекательным аппетитным внешним видом. Лакомство можно подавать с вашими любимыми напитками, как горячими, так и холодными.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Сахар-песок – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Варенье – 1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Простой секрет максимальной пышности пирога – это замачивание манной крупы. Заливаем ее молоком и оставляем на 25-30 минут. Во вместительную емкость выкладываем варенье (подойдет любое на ваш вкус). Добавляем соду и размешиваем. Также оставляем на 30 минут, чтобы сода дала реакцию и сладкий продукт стал пышнее. Спустя 30 минут в смесь из манной крупы всыпаем просеянную муку. Также сюда вливаем подготовленное варенье. Старательно все размешиваем. Отдельно взбиваем яйца с сахарным песком и переливаем в тесто. Снова все активно размешиваем. Форму для выпечки можно застелить пергаментом. Сюда вливаем пышное однородное тесто. Ставим угощение в разогретую до 190 градусов духовку на 35-40 минут. Спустя указанное время достаем угощение из формы и даем немного остыть. Пышный манник на молоке с вареньем готов. Подавайте к столу!

Воздушный шоколадный манник на молоке

Воздушный шоколадный манник на молоке – это яркая и аппетитная выпечка, которую можно готовить в праздники или просто так на радость близким. Готовый шоколадный пирог на манном тесте буквально тает во рту. Идеальное решение для горячих напитков или компотов.

Время готовки – 2 часа 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Мука – 0,75 ст.

Разрыхлитель теста – 10 гр.

Изюм – по вкусу.

Масло растительное – 0,5 ст.

Какао-порошок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Для начала подготовим манную крупу, молоко, растительное масло без запаха и сахар. Во вместительную емкость всыпаем крупу, заливаем ее молоком, дополняем сахаром и растительным маслом. Размешиваем продукты и оставляем на 60 минут. За это время манка хорошо разбухнет, за счет этого ваш пирог выйдет максимально пышным. Изюм промываем и запариваем кипятком. Выдерживаем изюм в кипятке, примерно 10 минут. Далее сухофрукт отжимаем от влаги. Спустя час возвращаемся к манной заготовке, всыпаем в нее просеянную муку с разрыхлителем. Добавляем сюда какао. Именно этот ингредиент сделает ваш пирог шоколадным. Старательно все размешиваем. Распаренный изюм дополнительно обсушиваем, если на нем осталась влага. Обваливаем изюм в муке и погружаем в тесто. Аккуратно перемешиваем. Тесто переливаем в обмазанную маслом форму. Выпекаем угощение 45-50 минут при температуре 180 градусов. Воздушный шоколадный манник на молоке готов. Скорее пробуйте!

Рассыпчатый манник на молоке с мукой

Рассыпчатый манник на молоке с мукой получается невероятно привлекательным, нежным и тающим во рту. Приготовить пирог совсем не сложно, а вот его приятный вкус еще надолго останется в памяти ваших близких или гостей. Приступайте к увлекательному кулинарному процессу.

Время готовки – 1 час 15 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 1 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Мука – 0,5 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 180 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Разрыхлитель теста – 15 гр.

Масло подсолнечное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Отмерим все продукты, следуя указанному списку. Выбираем удобную рабочую емкость. Отправляем сюда куриные яйца, подсолнечное масло и сахарный песок. Вилкой или ручным венчиком взбалтываем продукты до получения однородной смеси. В отдельную металлическую миску или небольшую кастрюлю вливаем молоко. Прогреваем его (доводить до кипения не нужно). В теплое молоко погружаем сливочное масло и даем ему расплавиться. Молочную заготовку переливаем в нашу яичную смесь, размешиваем. Всыпаем сюда манную крупу, активно перемешиваем и оставляем на 25-30 минут для набухания крупы. В это время пару раз можно перемешать состав. Просеиваем в заготовку муку, отправляем ее в тесто вместе с разрыхлителем. Продолжаем вымешивать ручным венчиком, также можно использовать миксер. В форму переливаем заготовку. Лучше всего для манного пирога использовать форму из силикона. Отправляем угощение выпекаться при температуре 180 градусов на 35-40 минут. Рассыпчатый манник на молоке с мукой готов. Делите на порции и угощайтесь!

Манник на молоке с тыквой в духовке

Манник на молоке с тыквой в духовке – это очень яркое и привлекательное лакомство, которое будет актуально на домашнем и праздничном столе. Обязательно повторите интересный пошаговый десерт. Порадуйте себя ароматной и аппетитной сладкой выпечкой, которая идеально дополнит чашку горячего чая.

Время готовки – 1 час 35 минут

Время приготовления – 25 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Крупа манная – 100 гр.

Тыква очищенная – 300 гр.

Молоко коровье – 120 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар-песок – 4 ст.л.

Масло растительное – 20 мл.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Орех мускатный – 1 щепотка.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – для смазывания.

Процесс приготовления: