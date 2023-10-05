ГлавнаяРецептыКартофель по крестьянски: как сделать хрустящую, как в ресторане Картофель по крестьянски: как сделать хрустящую, как в ресторане На чтение: 1 минута Одно из самых популярных блюд из картофеля – по крестьянски. Чтобы приготовить ее так, как подают в ресторане, попробуйте воспользоваться нашими советами – результат гарантируем. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Картофель по крестьянски – это не просто гарнир к мясу или овощам, это настоящее произведение кулинарного искусства. Ведь, на первый взгляд, блюдо кажется простым, и довести его до идеала не так просто. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Мы поделимся с вами несколькими секретами в рецепте, которые помогут приготовить ее как в ресторане. Рецепт картофеля по крестьянски Время: 1 час Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов картофеля; – 2 чайные ложки соли; – 50 граммов кукурузного крахмала; – половина чайной ложки красного перца; – половина чайной ложки черного молотого перца; – 1 чайная ложка паприки; – 2 столовых ложки масла. Приготовление: Картофель нарезаем на кусочки, добавляем соль. Заливаем все кипятком и оставляем на 20 минут. В крахмал добавляем все специи и перемешиваем. Сливаем из картофеля воду и посыпаем смесью крахмала со специями. Выкладываем на противень покрытый пергаментом, поливаем маслом. Разогреваем духовку до 200 градусов и запекаем картофель 25 минут до готовности. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить идеальное картофельное пюре дома. Поделитесь с друзьями