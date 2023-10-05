Сколько ягод можно съедать в день без вреда для здоровья?

Врачи рекомендуют добавлять в рацион больше ягод, ценных источников витаминов, минералов и клетчатки. Эндокринолог Ольга Павлова назвала изданию «Крымская газета» суточную норму ягод в рационе.

Ягоды обладают невысоким гликемическим индексом и низкой калорийностью, однако в них также содержится большое количество фруктозы. При избыточном потреблении любые ягоды обеспечат заметный подъем уровня сахара в крови — усилится выброс инсулина, а значит, возрастет риск набора веса.

Эксперт призвала есть ягоды адекватными порциями — взрослому человеку с умеренно активным образом жизни хватит двух стаканов ягод в сутки. Употреблять их Павлова советует в первой половине дня — например, на завтрак и в обед. Так продукт принесет больше пользы организму.

При этом нельзя допускать прием ягод натощак. Эндокринолог рекомендует сочетать их с белком и клетчаткой — так инсулиновый подъем будет менее резким.

«Если у человека функции ЖКТ в норме, то есть нет заболеваний кишечника и панкреатита в стадии обострения, ягоды после еды переварятся прекрасно», — подытожила специалист.

Доктор Павлова посоветовала есть ягоды преимущественно в свежем виде, ведь при термообработке они потеряют большую часть полезных веществ.