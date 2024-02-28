Картофель с молоком и сыром в духовке

Овощной гарнир, приготовленный по сегодняшнему рецепту, отличается таким нежным вкусом, что не попросить добавку становится невозможным. Признаемся, что картофель с молоком и сыром — фаворит нашей редакции среди доступных и вкусных блюд. К тому же готовится такое кушанье из довольно простого списка продуктов.

Главная изюминка этого гарнира — использование специальной молочной заливки. Чтобы ее сделать, вам понадобятся молоко, сметана и плавленый сыр. Благодаря этим компонентам она получится чрезвычайно нежной и подарит блюду приятный сливочный вкус. Bellissimo!

Как приготовить картофель с молоком и сыром

Нарезать картофель необходимо не крупными кусочками, а довольно тонкими слайсами (пластинками). Тогда овощ сможет быстрее и лучше пропитаться молочным соусом. Благодаря этому вы получите невероятно ароматный гарнир из картошки, к которому даже мяса не захочется. Настолько вкусным он выйдет!

Ингредиенты

Картофель1 кг Лук2 шт. Плавленый сыр150 г Твердый сыр100 г Молоко150 мл Сметана100 г Яйцо1 шт. Орегано0,5 ч. л. Чесночный порошок по вкусу Соль2 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его аккуратными не слишком толстыми пластинками. Очищаем репчатый лук от шелухи. Нарезаем его полукольцами.Выкладываем картофель в глубокую емкость. Добавляем к нему орегано, 1,5 ч. л. соли, черный молотый перец и сушеный чеснок по вкусу. Хорошенько всё перемешиваем. В отдельную емкость вбиваем яйцо. Вливаем молоко и добавляем сметану высокой жирности. Всыпаем 0,5 ч. л. соли. Перемешиваем все ингредиенты с помощью ручного венчика.Натираем на терке плавленый сыр. Добавляем его к молочной смеси. Снова хорошенько перемешиваем всё до однородной консистенции.Щедро смазываем дно и бока формы для выпекания сливочным маслом. Выкладываем половину от общего количества картофеля. Сверху помещаем репчатый лук, равномерно его распределяя. Затем выкладываем вторую часть картошки. Заливаем ее молочной смесью. Натираем на терке с крупными отверстиями твердый сыр. Посыпаем им картофель.Накрываем форму для выпекания фольгой. Отправляем ее в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 1 час. Затем убираем фольгу. Снова отправляем блюдо в духовку на 30 минут (до румяной корочки).

Если вам приелась классическая запеченная картошка в рукаве со специями, можете приготовить ее таким интересным способом. Гарнир с большим количеством сыра и неповторимым вкусом уж точно понравится как взрослым членам семьи, так и деткам. Все будут в полном восторге от подобного ужина. Подайте его с салатиком из свежих овощей, увидите, насколько это волшебно.