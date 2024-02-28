Любая рыба станет ароматной и сочной, если использовать этот простой приём. Весь секрет в маринаде

Рыбные блюда важны в рационе человека. Но, не всем и не всегда хочется готовить рыбу. В чем заключается причина лени в готовке рыбных продуктов? Дело в том, что многие не знают как лучше приготовить рыбу. Речная рыба источает запах тины и речной воды. Морская рыба приезжает к нам в магазины замороженной. Соответственно, после разморозки, такая рыба теряет много влаги. Вместе с влагой уходит сочность рыбы, она становится рыхлой и невкусной.

Если рыба слабой заморозки, то, как правило, она имеет мясо с низким содержанием жира. Это опять же делает рыбу не сочной и ароматной после готовки. Как сделать любую рыбу вкусной?

Для того, чтобы сделать, например, обычный минтай вкуснее и сочнее, следует соблюдать следующий план действий.

Во-первых, рыбу очищаем от внутренностей — избавляемся от черной пленки. Также удаляем плавники, жабры, хвост и голову.

Минтай тщательно промываем.

В глубокую тару наливаем литр воды, высыпаем по столовой ложке соли и сахара. На кг рыбы потребуется 1,5 литра данного рассола. Смешиваем соль и сахар в воде, растворяем песчинки.

Выкладываем рыбу в рассол и оставляем на час под небольшим прессом. Важно, чтобы рыба полностью погрузилась в маринад.

Если вы готовите куски рыбы, то время сокращаем до 30-40 минут.

После заданного времени вынимаем рыбу из рассола и обсушиваем бумажными полотенцами.

Минтай теперь готов к жарке и запеканию.

Получается невероятно вкусная, ароматная и сочная рыба