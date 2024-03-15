Такое быстрое и вкусное блюдо, как картофельные оладьи с сыром, можно готовить хоть каждый день. Оно ну просто не может надоесть. Честное слово! Хрустящая румяная корочка и нежная начинка такой закуски потрясают.

К слову, вы можете использовать во время приготовления картофельных оладий как ветчину, так и любую колбасу (к примеру, сырокопченую). Выбирайте более подходящий для себя вариант и по вкусу, и по кошельку.

Как приготовить картофельные оладьи с сыром: просто и вкусно

Панировка для закусочных пышек. Обваливать заготовки из картофельной массы можно в одном из двух сыпучих продуктов (либо в пшеничной муке, либо в панировочных сухарях). Важно лишь сделать это качественно, чтобы предотвратить потерю форму оладий во время термообработки.

Ингредиенты

Картофель600 г Ветчина150 г Твердый сыр100 г Яйцо2 шт. Пшеничная мука5 ст. л. Петрушка0,5 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем под проточной водой картофель. Отвариваем его в мундирах. Даем картошке немного остыть. Затем очищаем ее от кожуры.Натираем на терке с крупными отверстиями отварную картошку. Таким же способом измельчаем ветчину и твердый сыр. Соединяем подготовленные ингредиенты в глубокой миске.Вбиваем к картофелю, сыру и ветчине куриные яйца. Всыпаем 1 ст. л. пшеничной муки. Добавляем соль и черный молотый перец по вкусу. Тщательно моем свежую петрушку. Обсушиваем ее, используя бумажное полотенце. Нарезаем зелень очень мелко. Добавляем ее к соединенным ингредиентам.Перемешиваем содержимое миски до получения однородной массы. Из полученной смеси формируем круглые заготовки, напоминающие своей формой оладьи. Всыпаем в миску оставшуюся пшеничную муку. Обваливаем в ней картофельные заготовки со всех сторон (пробелов быть не должно).Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней заготовки на среднем огне. Готовим их с двух сторон до появления румяной корочки.

Такое блюдо хорошо и в качестве сытного завтрака, и как быстрый перекус. Обязательно попробуйте подать картофельные оладушки со сметанно-чесночным соусом, а затем поделитесь своим впечатлениями в комментариях.