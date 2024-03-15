Не блины, а золото. Вкусный рецепт на Масленицу: нежные блинчики налистники

Блины появились в мировой кулинарной культуре примерно в VIII веке нашей эры. Готовили их представители разных народов. В основном, когда упоминают блины, вспоминают восточных славян. Дело в том, что славяне возвели блины в настоящий культ. Этот народ придумал праздник, основанный на блинах — Масленицу.
Сейчас к Масленице большинство относится скептически. Основная традиция выпекания блинов осталась. Вот остальные традиции, например, сжигание чучела, уходят.
Каждый повар в Масленицу пытается удивить своим фирменным рецептом блинов. Большинство из этих рецептов схожи.
Расскажем про рецепт блинов налистников.
Ингредиенты теста для блинов налистников:
- молоко — 700 мл;
- яйца — 5 шт.;
- соль — 1 ч.л.;
- сахар — 1 ст.л.;
- крахмал — 1 ст.л.;
- мука — 250 г;
- растительное масло — 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- творог — 700 г;
- сахар — 150 г;
- яйцо — шт.;
- ванильный сахар — щепотка;
- изюм — горсть.
Приготовление блинов налистников:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар и крахмал, перемешиваем. Просеиваем в яичную смесь ½ часть муки, замешиваем густое тесто.
В тесто вливаем 350 мл молока, продолжаем перемешивать. Просеиваем в тесто остаток муки, вливаем молоко и смешиваем компоненты.
Вливаем в тесто растительное масло, перемешиваем и оставляем на 15 минут. Требуется раскалить сковороду, смазать растительным маслом.
Обжариваем блины с обеих сторон до золотистого цвета, кладем каждый на отдельную плоскую тару. Когда блины остынут, можно сложить их в одну стопку.
Для начинки: в творог высыпаем сахар и ванильный сахар, изюм. Разбиваем в начинку яйца, перемешиваем до однородности.
Нарезаем стопку блинов на 4 одинаковых треугольника. В каждый треугольник кладем начинку, заворачиваем ее в трубочку, подгибаем края внутрь.
Сковороду смазываем сливочным маслом, кладем блин на дно. Выкладываем слоями рулетики из блинов с начинкой. Каждый слой смазываем сливочным маслом.
Накрываем последний слой налистников блином, покрываем верхушку фольгой.
Выпекаем в духовке налистники при 130 градусах 30-40 минут.
В итоге мы имеем ароматные сочные блины с творожной начинкой.
Этих блинов хватит надолго, так как всегда получается много рулетиков.