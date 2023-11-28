Описание приготовления:

Картофель в процессе приготовления можно вручную натереть на мелкой терке, а можно воспользоваться блендером или чоппером. Также при желании вместе с луком можно обжарить кусочки сала, тоже получается очень вкусно!

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Клецки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 1 Килограмм

Соль 1 Чайная ложка

Лук репчатый 1 Штука

Растительное масло 4 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

370 ккал

Калорийность

0 г

Белки

39 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клецки из сырого тертого картофеля»

Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления. Картофель почистите и помойте. Почистите луковицу.

Картофель натрите на мелкой терке или выложите нарезанные небольшими кусочками клубни картофеля в чашу чоппера.

Запустите устройство на максимальной мощности на 30 секунд.

Измельченную картофельную массу выложите на несколько слоев марли.

Тщательно отожмите картофельную массу.

Миску с отжатой жидкостью отставьте в сторону на 5 минут, чтобы осел на дно картофельный крахмал.

Затем отжатую картофельную массу переложите в чистую миску, добавьте крахмал, который остался на дне после того, как вы слили картофельную жидкость, добавьте соль. Все перемешайте.

Из полученной картофельной массы слепите шарики. Я лепила шарики по 30 грамм.

В сотейнике доведите до кипения воду и очень аккуратно выложите часть сформированных заготовок-клецок. Варите клецки 6-8 минут.

Лук мелко нашинкуйте.

Выложите измельченный лук в сковороду с растительным маслом. Обжаривайте, постоянно помешивая лопаткой, на среднем огне до появления легкого золотистого оттенка.

Выложите отваренные картофельные клецки на тарелку, поверх выложите обжаренный лучок вместе с растительным маслом. Блюдо готово! Подавайте к столу.