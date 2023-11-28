Описание приготовления:
Картофель в процессе приготовления можно вручную натереть на мелкой терке, а можно воспользоваться блендером или чоппером. Также при желании вместе с луком можно обжарить кусочки сала, тоже получается очень вкусно!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Клецки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 1 Килограмм
- Соль 1 Чайная ложка
- Лук репчатый 1 Штука
- Растительное масло 4 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 2
Калорийность
370 ккал
Калорийность
0 г
Белки
39 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Клецки из сырого тертого картофеля»
Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления. Картофель почистите и помойте. Почистите луковицу.
Картофель натрите на мелкой терке или выложите нарезанные небольшими кусочками клубни картофеля в чашу чоппера.
Запустите устройство на максимальной мощности на 30 секунд.
Измельченную картофельную массу выложите на несколько слоев марли.
Тщательно отожмите картофельную массу.
Миску с отжатой жидкостью отставьте в сторону на 5 минут, чтобы осел на дно картофельный крахмал.
Затем отжатую картофельную массу переложите в чистую миску, добавьте крахмал, который остался на дне после того, как вы слили картофельную жидкость, добавьте соль. Все перемешайте.
Из полученной картофельной массы слепите шарики. Я лепила шарики по 30 грамм.
В сотейнике доведите до кипения воду и очень аккуратно выложите часть сформированных заготовок-клецок. Варите клецки 6-8 минут.
Лук мелко нашинкуйте.
Выложите измельченный лук в сковороду с растительным маслом. Обжаривайте, постоянно помешивая лопаткой, на среднем огне до появления легкого золотистого оттенка.
Выложите отваренные картофельные клецки на тарелку, поверх выложите обжаренный лучок вместе с растительным маслом. Блюдо готово! Подавайте к столу.