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Клецки из сырого тертого картофеля

На чтение: 2 минуты
Клецки из сырого тертого картофеля

Описание приготовления:

Картофель в процессе приготовления можно вручную натереть на мелкой терке, а можно воспользоваться блендером или чоппером. Также при желании вместе с луком можно обжарить кусочки сала, тоже получается очень вкусно!
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Горячие блюда / Клецки Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 1 Килограмм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Растительное масло 4 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 2

Калорийность

370 ккал

Калорийность

0 г

Белки

39 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Клецки из сырого тертого картофеля»

Клецки из сырого тертого картофеля

Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления. Картофель почистите и помойте. Почистите луковицу.

Клецки из сырого тертого картофеля

Картофель натрите на мелкой терке или выложите нарезанные небольшими кусочками клубни картофеля в чашу чоппера.

Клецки из сырого тертого картофеля

Запустите устройство на максимальной мощности на 30 секунд.

Клецки из сырого тертого картофеля

Измельченную картофельную массу выложите на несколько слоев марли.

Клецки из сырого тертого картофеля

Тщательно отожмите картофельную массу.

Клецки из сырого тертого картофеля

Миску с отжатой жидкостью отставьте в сторону на 5 минут, чтобы осел на дно картофельный крахмал.

Клецки из сырого тертого картофеля

Затем отжатую картофельную массу переложите в чистую миску, добавьте крахмал, который остался на дне после того, как вы слили картофельную жидкость, добавьте соль. Все перемешайте.

Клецки из сырого тертого картофеля

Из полученной картофельной массы слепите шарики. Я лепила шарики по 30 грамм.

Клецки из сырого тертого картофеля

В сотейнике доведите до кипения воду и очень аккуратно выложите часть сформированных заготовок-клецок. Варите клецки 6-8 минут.

Клецки из сырого тертого картофеля

Лук мелко нашинкуйте.

Клецки из сырого тертого картофеля

Выложите измельченный лук в сковороду с растительным маслом. Обжаривайте, постоянно помешивая лопаткой, на среднем огне до появления легкого золотистого оттенка.

Клецки из сырого тертого картофеля

Выложите отваренные картофельные клецки на тарелку, поверх выложите обжаренный лучок вместе с растительным маслом. Блюдо готово! Подавайте к столу.

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