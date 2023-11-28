Яблочный «Наполеон». Рецепт шедевр — нежный и хрустящий десерт на Новогодний стол

Хоть первые торты возникли в Древней Греции, полноценными тортами их считать было очень рано. Лишь в начале XX века торты начали приобретать вид того десерта, который мы видим сейчас.

Первенство в приготовлении тортов принадлежит Франции. Оттуда все кондитеры узнавали новые тенденции в приготовлении тортов.

Например, именно французы изобрели безе, желе, крема и карамель. За Францией подхватили волну трендов на торты австрийцы, немцы и итальянцы. Однако, большинство известных нам десертов уже были изобретены французами.

В современном обществе торты стали праздничной обыденностью. Трудно представить праздник без сладкого угощения.

Расскажем как сделать на своей кухне торт Яблочная слойка.

Ингредиенты теста для торта Яблочная слойка:

сметана — 150 г;

маргарин — 220 г;

яйцо — 1 шт.;

желток — 1 шт.;

коньяк — 1 ст.л.;

соль — 1 щепотка;

мука — 400 г.

Ингредиенты для крема:

молоко — 200 мл;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 60 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

ванильный сахар — 10 г;

сливочное масло 82,5% — 220 г;

сгущенное молоко — 200 г;

яблочный сироп.

Ингредиенты для начинки:

яблоки — 300 г;

сахар — 125 г;

коньяк — 1 ст.л.

Приготовление торта Яблочная слойка:

В просеянную муку измельчаем на мелкой терке холодный маргарин, периодически перемешиваем. После получения однородной крошки из маргарина и муки, добавляем в углубление в муке яйцо, желток и сметану, вливаем коньяк.

Замешиваем тесто из добавленных ингредиентов и маргариновой крошки.

Если тесто будет плохо собираться в комок, останутся сухие крошки, то можно добавить немного холодной воды.

Вымешиваем тесто руками на столе, формируем толстую колбаску. Делим колбаску из теста на 8 одинаковых частей, посыпаем мукой. Кладем на тарелку шайбы из теста, накрываем целлофаном и убираем в холодильник минимум на час.

Для приготовления крема смешиваем сахарный песок с крахмалом, разбиваем туда яйцо и тщательно перемешиваем. Вливаем в смесь немного молока.

Остальное молоко нагреваем в сотейнике до легкого пара. Далее тонкой струйкой вливаем молоко в яичную смесь, перемешиваем.

Отправляем сотейник с яичной массой на средний огонь, мешаем до легкого загустения. Затем убавляем огонь, варим и помешиваем до загустения.

Как только на поверхности заварной основы появятся пузырьки, огонь делаем минимальным, тщательно замешиваем крем минуту.

Полностью снимаем с огня основу, выкладываем в тарелку.

Посыпаем заварную основу ванильным сахаром, перемешиваем. Накрываем пленкой в контакт крем и оставляем остывать.

Для начинки очищаем яблоки от семенных коробочек и кожуры, нарезаем маленьким кубиком. В сковороде смешиваем яблоки с сахаром и коньяком, готовим до появления сока.

Доводим яблоки до закипания, а затем уменьшаем огонь и тушим 3 минуты. Оставляем яблочную начинку остывать, убираем ее на сито.

Необходимо, чтобы с яблочных кусочков стек сироп.

Шайбы из теста раскатываем на столе, посыпанном мукой. Создаем круглые лепешки толщиной 2-3 мм. Выпекаем каждый корж по 10 минут в духовке при 200 градусах.

После выпекания коржи выравниваем ножом, убираем лишнюю крошку.

Для крема взбиваем сливочное масло до кремового состояния. Вливаем постепенно в 4 захода сгущенное молоко, миксером продолжаем взбивать. Добавляем яблочный сироп, а затем кремовую основу — тоже делим на 4 части.

Делим крем на две части, в одну из частей выкладываем яблочные кусочки. Первый корж смазываем ¼ частью крема с яблочными кусочками, распределяем его ровным слоем.

Выкладываем на яблочный крем второй корж, его поверхность смазываем ⅕ частью крема без яблочных кусочков. Таким образом формируем торт, чередуем два вида кремов.

Бока и верхушку торта смазываем кремом без яблочных кусочков. Измельчаем обрезки от коржей и посыпаем ими торт.

Торт можно подавать к столу спустя 2 часа после стабилизации крема. Лучше оставить этот яблочный торт на ночь для лучшего результата.