День без кофе — насмарку. До обеда хожу, как зомби, досматривая свой последний сон, а после — злая и раздражительная. Врачи говорят, что с черным крепким переусердствовать нельзя, но о кофейных десертах они умалчивают. Поэтому после второй выпитой за день чашечки кофе берусь за кофейный мусс.

Это не первый десерт, который допускает использование растворимого кофе. Если вам нравится вкус данного напитка, обязательно попробуйте альтернативное «Битое стекло». Сегодня же я поделюсь с вами рецептом нежнейшего мусса, которым можно перемазывать бисквитные коржи, украшать капкейки и есть просто так.

Как приготовить кофейный мусс

Для приготовления бархатного десерта из растворимого кофе вам понадобится сам кофе, естественно, ледяная вода и холодные жирные сливки. Также не обойтись без сахара и сгущенки. Более детальные пропорции вы найдете ниже. Удачи в приготовлении!

Ингредиенты

Растворимый кофе4 ст. л. Вода140 мл Сахар120 г Сливки400 мл Сгущенное молоко80 мл Печенье по вкусу

Приготовление

В воду пересыпьте растворимый кофе и сахар. Перемешивайте венчиком до тех пор, пока всё не растворится. Важно использовать именно ледяную воду, ведь из нее получается нужная консистенция. Теперь взбейте массу миксером. На это у вас уйдет несколько минут. Прекращайте взбивать, лишь когда у вас образуется пышная пена. Беритесь за сливки. Взбивайте их миксером на высоких оборотах несколько минут. Когда сливки загустеют, введите в них сгущенку. Взбивайте до устойчивых пиков. Соедините сливочную и кофейную части вместе. Переложите массу в кондитерский мешок для удобства. Десерт практически готов: осталось его собрать. На дно креманок покрошите крупными кусками любимое печенье. Его покройте муссом из кондитерского мешка. Посыпьте лакомство тертым шоколадом или какао.

Готово! Невероятно нежный десерт можно подать на стол сразу же после украшения. Он выходит тающим, мягким, кофейно-сливочным… Одним словом, идеальным!