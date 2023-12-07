Новинка среди сладких рецептов. Даже торт не нужен к чаю, когда есть такая вкуснятина

Пирожные — это один из самых продаваемых видов десертов на планете. Существует огромное количество различных пирожных. Причем помимо обычных классических десертов есть также авторские.

Пирожные принято потреблять во время чаепития. Десерт необходим для того, чтобы избавиться от вкуса основных блюд после обеда.

В давние времена пирожные были настолько дорогие, что позволить их себе могли лишь знатные люди. Бедным слоям населения пирожные долгое время были недоступны. Причиной высокой цены был сахар — дорогой продукт вплоть до XX века.

Сейчас есть много разных домашних рецептов пирожных. Например, пуховые пирожные.

Ингредиенты для пуховых пирожных:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 120 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Соль — щепотка;

Теплое молоко — 120 г;

Растительное масло — 120 мл;

Мука — 200 г;

Разрыхлитель — 12 г;

Цедра ½ лимона;

Сок лимона — ст.л.;

Сливки 33% — 200 мл.

Приготовление пуховых пирожных:

В миску разбиваем яйца, высыпаем сахарный песок, соль, ванильный сахар и взбиваем миксером до белой пены. Вливаем в смесь теплое молоко, продолжаем взбивать.

Вливаем в смесь растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Добавляем в тесто цедру лимона, продолжаем перемешивать венчиком.

Застилаем противень 42х32 см пергаментом, выливаем тесто и распределяем ровным слоем по поверхности.

Выпекаем корж при 180 градусах 25 минут.

Остужаем корж и вырезаем стаканом кружки диаметром около 5 см.

Из остатков коржа делаем крошку.

Можно пропитать коржики апельсиновым соком.

В миске взбиваем до устойчивых пиков сливки, к ним можно высыпать сахарную пудру.

Кладем крем в кондитерский мешок, отсаживаем крем на коржики. Посыпаем кремовую начинку крошкой.

Пирожные можно оставить в холодильнике на пару часов. Получаются отменные пирожные к чаю.