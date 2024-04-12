Когда нет мяса готовлю так. Кефирная лепёшка: простой и лёгкий рецепт на завтрак

Лепёшки — один из древнейших продуктов на земле. Они упоминаются в Библии, «Илиаде» Гомера, «Одиссее» и других произведениях.

Лепёшки пекли самые разные народы: от индейцев до бедуинов. Они могли быть пресными и сдобными, их готовили на огне, в золе, в тандыре, в печи. Лепешки ели с первыми и вторыми блюдами, вместо хлеба, как самостоятельное блюдо с медом, ягодами, сыром.

Форма и размер лепёшек тоже были разными: круглыми, квадратными, овальными, большими, маленькими. В некоторых странах до сих пор сохранилась традиция придавать лепешкам определенную форму, которая имеет символическое значение.

Расскажем, как приготовить лепешку на кефире.

Ингредиенты:

Кефир — 250 мл;

Соль — ½ ч.л.;

Растительное масло — 2 ст.л.;

Мука — 350 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Сыр — 200 г.

Приготовление кефирных лепешек:

В миску с кефиром высыпаем соль, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто.

Быстро вымешиваем руками тесто на столе, посыпанном мукой. Делим тесто на 8 равных колобков.

Раскатываем колобки в лепешки диаметром 20 см.

Натираем на крупной терке сыр. Выкладываем сыр по кругу каждой лепешки.

Кладем на сырный круг вторую лепешку, запечатываем края при помощи вилки.

В середине лепешки делаем отверстие.

Выкладываем лепешку в сковороду в горячее растительное масло, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.

Получается вкусная ароматная кефирная лепешка.

Начинку для лепешки можно выбрать другую на свой вкус.