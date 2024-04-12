Когда нет мяса готовлю так. Кефирная лепёшка: простой и лёгкий рецепт на завтрак

Лепёшки — один из древнейших продуктов на земле. Они упоминаются в Библии, «Илиаде» Гомера, «Одиссее» и других произведениях.
Лепёшки пекли самые разные народы: от индейцев до бедуинов. Они могли быть пресными и сдобными, их готовили на огне, в золе, в тандыре, в печи. Лепешки ели с первыми и вторыми блюдами, вместо хлеба, как самостоятельное блюдо с медом, ягодами, сыром.
Форма и размер лепёшек тоже были разными: круглыми, квадратными, овальными, большими, маленькими. В некоторых странах до сих пор сохранилась традиция придавать лепешкам определенную форму, которая имеет символическое значение.
Расскажем, как приготовить лепешку на кефире.
Ингредиенты:
- Кефир — 250 мл;
- Соль — ½ ч.л.;
- Растительное масло — 2 ст.л.;
- Мука — 350 г;
- Разрыхлитель — 1 ч.л.;
- Сыр — 200 г.
Приготовление кефирных лепешек:
В миску с кефиром высыпаем соль, вливаем растительное масло и тщательно перемешиваем. Высыпаем в кефир муку и разрыхлитель, замешиваем мягкое и эластичное тесто.
Быстро вымешиваем руками тесто на столе, посыпанном мукой. Делим тесто на 8 равных колобков.
Раскатываем колобки в лепешки диаметром 20 см.
Натираем на крупной терке сыр. Выкладываем сыр по кругу каждой лепешки.
Кладем на сырный круг вторую лепешку, запечатываем края при помощи вилки.
В середине лепешки делаем отверстие.
Выкладываем лепешку в сковороду в горячее растительное масло, обжариваем с обеих сторон до золотистого цвета.
Получается вкусная ароматная кефирная лепешка.
Начинку для лепешки можно выбрать другую на свой вкус.