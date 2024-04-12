Классический крабовый салат без риса

Сколько вариаций крабового салата я ни пробовала, традиционный рецепт всё равно остается моим любимым. Ни отварной рис, ни вермишель быстрого приготовления во время приготовления этой закуски мне не нравится использовать. Так как классический крабовый салат без этих добавок, по моему мнению, имеет самый удачный вкус. Он очень гармоничный.

Готовится крабовый салат на раз-два. Если отварить куриные яйца заранее, этот процесс займет у вас не больше 10 минут. Всё нарезали, смешали — и готово! Никакого отваривания риса и запаривания вермишели. Идеально!

Как приготовить классический крабовый салат

Чтобы закуска была сочной и максимально ароматной, советуем брать не замороженные, а охлажденные крабовые палочки. С таким главным ингредиентом салат получится сказочно вкусным и аппетитным. Вам точно понравится.

Ингредиенты

Крабовые палочки500 г Яйцо4 шт. Консервированная кукуруза200 г Огурцы150 шт. Майонез2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп5 г

Приготовление

Помещаем куриные яйца в сотейник либо в кастрюлю. Заливаем их водой и отправляем на плиту. Отвариваем яйца вкрутую. Затем очищаем их от скорлупы.Нарезаем крабовые палочки небольшим кубиком. Выкладываем их в глубокую емкость. Сливаем жидкость из-под консервированной кукурузы. Добавляем ее к крабовым палочкам. Хорошенько промываем свежий огурец. Обсушиваем его с помощью бумажных полотенец. Нарезаем огурец и остывшие яйца мелким кубиком. Промываем укроп. Мелко его нарезаем.В салатник с соединенными ингредиентами выкладываем яйца и огурец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Затем добавляем майонез. Всыпаем соль и черный молотый перец по вкусу. Снова тщательно всё перемешиваем. Посыпаем закуску измельченным укропом.

Вместо майонеза для заправки крабового салата можете использовать самодельную смесь. В небольшой емкости соедините 3 ст. л. сметаны с 0,5 ч. л. горчицы. Добавьте 0,25 ч. л. винного уксуса. Всыпьте соль и черный молотый перец. А затем хорошенечко всё перемешайте. Натуральная заправка для закуски с крабовыми палочками готова! Кстати, ранее мы делились еще одним рецептом потрясающего салата. Перейдите по ссылке, чтобы узнать, как приготовить сытную закуску с помидорами и крабовыми палочками.