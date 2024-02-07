ГлавнаяРецептыКурица по-венгерски: рецепт бюджетного ужина с изумительным вкусом Курица по-венгерски: рецепт бюджетного ужина с изумительным вкусом На чтение: 1 минута Вкусный ужин можно приготовить даже из бюджетных продуктов. Попробуйте сделать курицу по-венгерски. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ По этому рецепту курица получается удивительно сочной. Красный перец придаст ей немножко пикантности. Стоит попробовать Любимое блюдо всех мужчин: готовим крученики с начинкой в сметане Курица по-венгерски Время: 1 час 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 – 6 куриных бедер; – 2 – 3 столовые ложки масла ; – 1 большая луковица; – 4 – 5 зубчиков чеснока; – 1 красный перец; – 1 столовая ложка паприки; – 4 помидора; – 1 столовая ложка муки; – соль, черный перец по вкусу. Приготовление: Куриные бедра обжарьте на небольшом количестве масла до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите на тарелку и отставьте. В той же сковороде до золотистого цвета обжарьте нарезанные лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте измельченный перец и паприку. Тушите, пока не выпарится вся влага. Добавьте муку и обжарьте еще примерно 1 минуту на малом огне. Помидоры натрите на терке и влейте на сковороду. Добавьте соль, черный перец и немного воды. Переложите бедра на сковороду, полейте соусом, накройте крышкой и тушите 40 – 60 минут на малом огне. В процессе тушения можно несколько раз бедра перевернуть. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить курочку кордон блю. Поделитесь с друзьями