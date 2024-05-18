ГлавнаяРецептыКолдуем с красной рутой: Ярославский показал, как приготовить папоротник Колдуем с красной рутой: Ярославский показал, как приготовить папоротник На чтение: 2 минуты Папоротник – мистический украинский цветок, который вдохновил Владимира Ивасюка на «Червону руту» и был неотъемлемой частью украинской культуры. Шеф Владимир Ярославский решил немного поэкспериментировать и приготовить побеги этого растения. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Папоротник – это далеко не тот ингредиент, который мы используем в своей кулинарной повседневности. Однако известный шеф Владимир Ярославский советует немного разнообразить будни и поэкспериментировать с этим растением. Читайте также Просто тает во рту: рецепт нежнейшего меренгового рулета от Эктора Хименеса-Браво Рецепт папоротника Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 250 грамм молодого папоротника; – 75 грамм муки; – 75 грамм кукурузного крахмала; – 220 миллилитров пива или газированной воды; – по чайной ложке паприки, сухого чеснока и молотого кориандра; – панировочные сухари; – щепотка соли; – масло для жарки. Приготовление: Побеги перебираем и моем. Кладем в миску, добавляем несколько капель лимонного сока или винного/яблочного уксуса, заливаем кипятком и оставляем на 5 минут. Сливаем воду и даем побегам обсохнуть. Отдельно смешиваем муку с крахмалом, специями и солью. Заливаем пивом и делаем кляр. Он должен быть жидковатым, как тесто на блины. Разогреваем сковороду, добавляем масло. Папоротник обмакиваем в кляр, затем в панировочные сухари и жарим минуту на небольшом огне. Подаем к столу сразу, лучше всего – с соусом тартар. Приятного аппетита! Секрет, добытый опытом: в какую воду нужно класть мясо на борщ. Поделитесь с друзьями