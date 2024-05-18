Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить карри из цветной капусты и картофеля. Цветную капусту можно использовать, как свежую, так и заморозку. Сок лайма можно заменить на лимонный. Кокосовое молоко выбирайте высокой жирности, без добавок и сахара в составе. Подавать карри можно традиционно с отварным рисом или вместе с индийскими лепешками. Карри получается кремовым, пряным и ароматным!

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Картофель / Цветная капуста Блюдо: Горячие блюда / Карри География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Картофель 3 Штуки (среднего размера)

Чеснок 2 Зубчика

Кокосовое молоко 150 Миллилитров

Имбирь сушеный 1/4 Чайных ложки

Кинза 1/2 Пучка

Порошок карри 1.5 Чайных ложки

Соль По вкусу

Лук репчатый 1/2 Штуки

Сок лайма 1.5 Ст. ложки

Томаты в собственном соку 200 Миллилитров (измельченные)

Капуста цветная 150 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

72 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Карри из цветной капусты и картофеля»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель очистите и порежьте ломиками среднего размера, лук полукольцами, а чеснок пластинами. Обжарьте овощи с растительным маслом на среднем огне до румяности, периодически помешивая.

Добавьте порошок карри и сушеный имбирь, все перемешайте и жарьте еще 3 минуты.

Цветную капусту помойте и разделите на маленькие соцветия. Добавьте в сковороду.

Влейте кокосовое молоко и добавьте измельченные помидоры в собственном соку. Посолите, аккуратно все перемешайте и томите на медленном огне около 15 минут, пока картофель не станет мягким. В конце влейте сок лайма, снимите с плиты и дайте постоять блюду 5 минут.

Подавайте блюдо с отварным рисом и свежей кинзой. Карри из цветной капусты и картофеля готово, приятного вам аппетита!