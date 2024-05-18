Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить карри из цветной капусты и картофеля. Цветную капусту можно использовать, как свежую, так и заморозку. Сок лайма можно заменить на лимонный. Кокосовое молоко выбирайте высокой жирности, без добавок и сахара в составе. Подавать карри можно традиционно с отварным рисом или вместе с индийскими лепешками. Карри получается кремовым, пряным и ароматным!
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Овощи / Капуста / Картофель / Цветная капуста Блюдо: Горячие блюда / Карри География кухни: Индийская / Восточная Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 3 Штуки (среднего размера)
- Чеснок 2 Зубчика
- Кокосовое молоко 150 Миллилитров
- Имбирь сушеный 1/4 Чайных ложки
- Кинза 1/2 Пучка
- Порошок карри 1.5 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Сок лайма 1.5 Ст. ложки
- Томаты в собственном соку 200 Миллилитров (измельченные)
- Капуста цветная 150 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
72 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Карри из цветной капусты и картофеля»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель очистите и порежьте ломиками среднего размера, лук полукольцами, а чеснок пластинами. Обжарьте овощи с растительным маслом на среднем огне до румяности, периодически помешивая.
Добавьте порошок карри и сушеный имбирь, все перемешайте и жарьте еще 3 минуты.
Цветную капусту помойте и разделите на маленькие соцветия. Добавьте в сковороду.
Влейте кокосовое молоко и добавьте измельченные помидоры в собственном соку. Посолите, аккуратно все перемешайте и томите на медленном огне около 15 минут, пока картофель не станет мягким. В конце влейте сок лайма, снимите с плиты и дайте постоять блюду 5 минут.
Подавайте блюдо с отварным рисом и свежей кинзой. Карри из цветной капусты и картофеля готово, приятного вам аппетита!