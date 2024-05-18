Конфеты с курагой и черносливом: как приготовить вкуснейший десерт в домашних условиях

Приготовив эти конфеты раз, вы обязательно внесете рецепт в список своих любимых.

Конфеты, приготовленные в домашних условиях, – ничем не хуже, а то и лучше магазинных. Рекомендуем вам обратить внимание на рецепт конфет с курагой и черносливом, которым поделились в блоге «Кулинарная книга». Они получаются очень вкусными и идеально подойдут к чашечке чая или кофе.

Конфеты с курагой и черносливом

Ингредиенты:

рисовые хлебцы – 7-8 шт;

чернослив – 120 гр;

курага – 100 гр;

орехи – 50 гр;

шоколад или орехи/кунжут/мак/какао/кокосовая стружка для обрушения конфет – 80 гр;

рафинированное растительное масло – 10 мл;

орешки для посыпки.

Способ приготовления:

Рисовые хлебцы измельчить в блендере и пересыпать в тарелку. Так же измельчить орехи, курагу и чернослив. Если видите, что масса получается слишком густая, можно добавить мед или кипяченую воду (около 30-40 мл), чтобы масса стала более однородной.

Всю пересыпать в тарелку и хорошо перемешать до однородности. Сформировать шарики размером с грецкий орех, переложить на пергамент и отправить в морозильную камеру на 15 минут.

Далее каждый шарик погрузить в растопленный шоколад с маслом, посыпать орешками и отправить в холодильник до полного застывания шоколада. Вместо шоколада можно использовать измельченные орешки, кунжут, мак, какао, кокосовую стружку.

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