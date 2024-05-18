Рецепт, который точно получится у каждого: готовим ленивый «Наполеон» с клубникой

Торт можно приготовить по-настоящему просто. Воспользуйтесь этим проверенным рецептом клубничного «Наполеона». ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Для этого торта не надо замешивать тесто. Надо только купить слоеное. Стоит попробовать Всего несколько ингредиентов и немного любви: рецепт домашних конфет Рафаэлло Ленивый торт «Наполеон» с клубникой Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 8 Ингредиенты для заварного крема:

– 3 яйца;

– 300 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 75 граммов муки;

– 750 миллилитров молока;

– 75 граммов сливочного масла.

Для клубничной начинки:

– 300 граммов клубники;

– 30 граммов сахара;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 1 килограмм слоеного теста. Смотрите, как приготовить ленивый «Наполеон»: видео Приготовление: Для заварного крема яйца соедините с половиной сахара, солью и мукой. Молоко соедините с другой половиной сахара, ванильным сахаром и доведите до кипения. Постоянно помешивая, влейте горячее молоко в яичную смесь. Верните в кастрюлю и на среднем огне варите до загустения. Выключите огонь, добавьте масло и перемешайте. Накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть. Для клубничной начинки соедините сахар с крахмалом и вместе с лимонным соком добавьте к нарезанной клубнике. Варите на среднем огне до загустения. Также накройте пленкой в контакт и дайте полностью остыть. Тем временем разморозьте тесто и не раскатывая положите на пергамент. Вырежьте 4 круга диаметром 20 сантиметров и выпекайте вместе с обрезками 15 – 20 минут в разогретой до 200 градусов духовке. Дайте остыть и каждый корж поделите на 2 части. Таким образом получится 8 коржей. Собирайте торт по принципу – корж, крем, корж, крем. При этом к 4 коржам с кремом добавьте клубничную начинку. Несколькими столовыми ложками крема смажьте весь торт. Обрезки измельчите в блендере и обсыпьте ими торт. Уберите в холодильник на 4 – 5 часов, а лучше – на ночь. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить сказочно вкусный пирог «Лимонник».