Конкуренция между наземными и онлайн казино

В сфере азартных игр присутствует очень высокая конкуренция и с каждым годом она только усиливается. Но современные тенденции обстоят таким образом, что онлайн гемблинг постепенно вытесняет наземные клубы и уже сейчас доля виртуальных клубов приближается к отметке 90%. С чем связано такое развитие событий? В первую очередь со стремительным развитием современных технологий и массовой гаджетизацией общества. Любители азартных игр прекрасно понимают, что можно получать удовольствие от азартных игр, находясь в максимально комфортных условиях, не тратя время и средства на поездки в наземные заведения. Ни для кого не секрет, что во многих странах функционирование наземных клубов разрешено только в определенных зонах, а в ряде государств их деятельности и вовсе запрещена.

Если предметно говорить об онлайн казино, то их популярность обусловлена многими факторами, среди которых можно выделить такие ключевые моменты::

огромное разнообразие игрового контента;

игры с live-дилерами;

большой выбор бонусных предложений;

широкие возможности для использования разных методов и стратегий игры.

Раздел Live-дилеры дает возможность игрокам окунуться в атмосферу стационарного казино, находясь в любой точке земного шара, где есть доступ к сети интернет. Инновационные решения позволили сделать этот раздел максимально «живым» и «реалистичным».

В свою очередь ни одно наземное казино не может порадовать игроков таким разнообразием игровых слотов и всевозможных развлечений, как онлайн клубы. В первую очередь это связано с ограниченными пространственными возможностями. Например, один из лидеров онлайн гемблинга во многих странах мира, Пин Ап казино в России открывает доступ своим клиентам к более, чем 4 тысяч разных аппаратов. Кроме этого указанный клуб отличается широкой бонусной программой, регулярно проводимыми турнирами и другими интересными «плюшками» для юзеров.

Есть ли будущее у наземных казино?

Вопрос достаточно сложный и неоднозначный. Нет никаких сомнений в том, что количество почитателей онлайн клубов будет и дальше увеличиваться, но наземные казино продолжат существовать и пользоваться популярностью у определенной категории игроков. Это связано в первую очередь с собой атмосферой, которая царит в таких клубах и позволяет удерживать определенный процент посетителей. Она находит свое отображение в таких составляющих:

оригинальные, по-особому оформленные залы и игровые комнаты;

приятное освещенные с сочетанием ярких и приглушенных тонов;

высокий уровень сервиса;

интересная и в большинстве своем интеллигентная аудитория;

приятные тактильные ощущения от контакта с фишками, возможность сочетать игру с употреблением алкогольных напитков.

Таким образом существует целый ряд критериев, которые указывают на то, что наземные казино продолжат свое существование. При этом очевидным является тот факт, что менеджменту таких заведений придется прикладывать титанические усилия, чтобы удержать существующих клиентов.

Немаловажным аспектом является живое общение с другими игроками. Благодаря особой атмосфере беседы получаются легкими и непринужденными. Люди с удовольствием находят новых друзей, решают разные профессиональные вопросы, делятся какими-то моментами личной жизни и т.д. Но если онлайн казино отдают предпочтение преимущественно молодые гемблеры, то средний возраст игроков в стационарных клубах приближается к отметке 40 лет.

В каком казино гемблинг все-таки лучше?

У каждого типа игорных клубов есть свои плюсы и минусы, но очевидным является тот факт, что больше преимуществ имеют заведения, работающие в онлайн режиме. Это связано с гораздо большим выбором развлечением, интересной и во многом уникальной бонусной программой, а также возможностью совершать игровые сессии практически в любом месте, без какой-либо привязки. Именно такие возможности предоставляет своим клиентам официальный сайт Pin Up casino онлайн казино. Его функционал настолько разнообразен, что найти подходящее для себя развлечения могут гемблеры с разными требованиями к игровому процессу. Для удобства пользователей предусмотрена мобильная версия, а также есть возможность установить мобильное приложение.

Среди прочих преимуществ онлайн гемблинга обращает на себя внимание отсутствие транспортных расходов, затрат на питание, проживание, что является неотъемлемой частью гемблинга в стационарных клубах. Кроме этого размер минимальных ставок в онлайн казино существенно ниже, а это открывает возможности для большого количества желающих проверить свою удачливость.

Нельзя обойти стороной и бесплатный режим игры. Многие клиенты онлайн казино с удовольствием используют его для знакомства с разными слотами, проверки стратегий и схем игры. В свою очередь в наземном казино такого режима нет – весь игровой процесс строится исключительно на реальных деньгах, т.е. ни о каком обучении и предварительном знакомстве с игрой не может быть и речи.

А как насчет экономической составляющей? Ее суть сводится к тому, что содержание наземного казино обходится намного дороже, чем виртуального, а потому один и тот же слот в этих заведениях может иметь разный процент отдачи.

Как итог, можно с уверенностью говорить о том, что наземные казино, безусловно, имеют право на существование, но неоспоримым является тот факт, что онлайн казино находятся на несколько шагов впереди и не собираются сбавлять обороты.