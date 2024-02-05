Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт

Вкусные ириски есть не только в магазине. Их можно очень просто сделать дома.

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Рецепт домашних ирисок

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 200 граммов сметаны 20%;

– 200 граммов сахара;

– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Сахар смешайте со сметаной в кастрюле. Поставьте на плиту и доведите, помешивая, до карамельного цвета. Выключите огонь и добавьте кусочек холодного масла. Вымешайте до однородности. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до застывания. Готовую ириску порежьте на порционные кусочки.

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