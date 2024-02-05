Портал про города-курорты | Perekop

Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт

На чтение: 1 минута
Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт

Вкусные ириски есть не только в магазине. Их можно очень просто сделать дома.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. Вам точно понравится.

Стоит попробовать Можно печь хоть каждый день: готовим кекс «Столичный» – простой и бюджетный рецепт

Рецепт домашних ирисок

  • Время: 2 часа
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 200 граммов сметаны 20%;
– 200 граммов сахара;
– 30 граммов сливочного масла.

Приготовление:

  1. Сахар смешайте со сметаной в кастрюле.
  2. Поставьте на плиту и доведите, помешивая, до карамельного цвета.
  3. Выключите огонь и добавьте кусочек холодного масла. Вымешайте до однородности.
  4. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до застывания.
  5. Готовую ириску порежьте на порционные кусочки.

Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых корок – это блюдо удивит вкусом.

Что будем искать? Например,Человек