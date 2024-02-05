ГлавнаяРецептыВы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт Вы забудете о магазинных: готовим вкусные и полезные домашние ириски – элементарный рецепт На чтение: 1 минута Вкусные ириски есть не только в магазине. Их можно очень просто сделать дома. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Воспользуйтесь этим проверенным рецептом. Вам точно понравится. Стоит попробовать Можно печь хоть каждый день: готовим кекс «Столичный» – простой и бюджетный рецепт Рецепт домашних ирисок Время: 2 часа Порций: 8 Ингредиенты: – 200 граммов сметаны 20%; – 200 граммов сахара; – 30 граммов сливочного масла. Приготовление: Сахар смешайте со сметаной в кастрюле. Поставьте на плиту и доведите, помешивая, до карамельного цвета. Выключите огонь и добавьте кусочек холодного масла. Вымешайте до однородности. Перелейте массу в форму и поставьте в холодильник до застывания. Готовую ириску порежьте на порционные кусочки. Понравился рецепт? Узнайте, что можно сделать из апельсиновых корок – это блюдо удивит вкусом. Поделитесь с друзьями