Описание приготовления:

Консоме можно осветлить несколькими способами, выбирайте тот, который вам по душе. Чтобы бульон получился ароматным и вкусным, курицу заливайте холодной водой и отстаивайте не менее 30-60 минут, а затем варите, залив холодной водой, примерно 1,5-2 часа.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы / Бульоны География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Курица 600 Грамм (любые части, фермерская)

Лук репчатый 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Лавровый лист 3 Штуки

Соль 1/4 Чайных ложки

Вода 1 Литр

Фасоль стручковая 100 Грамм (для гарнира)

Количество порций 2

Калорийность

66 ккал

Калорийность

5 г

Белки

5 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Консоме с гарниром»

Подготовьте указанные ингредиенты. Для консоме подойдет только фермерская (домашняя) курица, причем — ее части: голова, лапки, спинка, окорочка и т.д. Но не внутренности! Выложите части курицы в миску и залейте холодной водой. Оставьте на 30-60 минут.

Это делается, чтобы удалить из мяса кровь. Именно она делает бульон мутным. Если не замочите части курицы, то потом придется бульон осветлять! Выложите курицу в кастрюлю или казан, добавьте целые промытые морковь и лук. Всыпьте лавровые листья и соль.

Залейте холодной водой и поместите емкость на плиту. Доведите до кипения и убавьте нагрев до минимального. Варите бульон не менее 1,5-2 часов.

Когда части курицы станут мягкими, промойте фасоль в воде и срежьте хвостики. Отварите в подсоленной воде примерно 10 минут. Гарнир готов!

Аккуратно соберите половником весь бульон и разлейте его в глубокие тарелки через ситечко с мелкими ячейками. Если бульон получился мутным, то процедите его и смешайте со взбитым белком. Затем снова доведите до кипения. Белок сварится и образует хлопья, а они притянут к себе всю муть и консоме посветлеет. Главное — его потом снова процедить.

Подайте консоме с гарниром, выложив сам гарнир на отдельную тарелку: фасоль, морковь, луковицу и куриное мясо.