ГлавнаяРецептыКороль постного стола: рецепт самого вкусного борща с ушками Король постного стола: рецепт самого вкусного борща с ушками На чтение: 2 минуты Даже постный борщ может быть очень вкусным. Воспользуйтесь рецептом галицких хозяек и приготовьте его с ушками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Судья «МастерШеф» Владимир Ярославский рассказал, как это сделать. Он советует добавлять в зажарку сельдерей и пастернак, а сметану заменить соевым йогуртом. Стоит попробовать Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Заранее надо подготовить свекольный квас. На 3-литровую банку надо 5 штук крупной свеклы. Промойте их, нарежьте, засыпьте в банку и залейте водой. Для успешного результата можно добавить немного воды из квашеной капусты или соленых огурцов, щепотку соли, накрыть марлей и выдержать в теплом месте 7 – 9 дней. Борщ с ушками – постный рецепт Время: 1 час 30 минут Порций: 8 Ингредиенты для борща: – 2,5 литра грибного бульона; – 850 граммов нарезанной печеной свеклы; – 150 граммов моркови; – 150 граммов лука; – 100 граммов чернослива; – подсолнечное масло по вкусу; – 600 граммов свекольного кваса. Для ушек: – 100 граммов сушеных грибов; – 500 граммов шампиньонов; – 200 граммов лука; – соль, перец, подсолнечное масло по вкусу; – 300 граммов муки; – 150 граммов кипятка. Приготовление: Замочите грибы в воде, после чего отварите их с овощами полчаса. Выньте грибы и охладите их. Бульон процедите. Для ушек в кипяток добавьте соль и влейте этот раствор в муку. Замесите тесто и дайте постоять 30 минут. Для фарша смешайте предварительно обжаренный нарезанный лук, измельченные шампиньоны и вареные белые грибы. Добавьте соль и черный и душистый перцы по вкусу. Из теста сделайте кружочки и налепите ушки – своеобразные пельмени с грибной начинкой. Запеките не очищенную свеклу в фольге, оставив ее немного сыроватой. Когда остынет, нарежьте соломкой. Лук и морковь тоже нарежьте соломкой и обжарьте на растительном масле. Добавьте свеклу, квас и доведите до кипения. Всю смесь всыпьте к грибному бульону. Далее добавьте нарезанный чернослив, сушеный орегано, соль и черный перец. Доведите до кипения, добавьте отваренные ушки и подавайте с зеленым луком. Понравился рецепт? Узнайте, что можно есть в Великий пост. Поделитесь с друзьями