Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощное рагу по-домашнему. Из овощей также можно использовать кабачки, баклажан или стручковую фасоль, а из специй дополнительно добавить острый перец, молотый сухой чеснок и лавровый лист.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 250 Грамм
- Тыква 100 Грамм
- Помидоры черри 200 Грамм (или обычные)
- Репчатый лук 30 Грамм
- Морковь 50 Грамм
- Капуста белокочанная 250 Грамм
- Перец болгарский 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Масло растительное 30 Миллилитров
- Зелень 15 Грамм (укроп, петрушка, зеленый лук)
Количество порций 2
Калорийность
65 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овощное рагу по-домашнему»
Подготовьте все ингредиенты.
Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь очистите и натрите на терке. Картофель и тыкву очистите от кожуры и порежьте на кубики среднего размера. Помидоры разрежьте на 2-4 части, а капусту и болгарский перец порежьте на ломтики среднего размера.
Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте репчатый лук с морковью 2-3 минуты до мягкости и легкого золотистого цвета.
Добавьте помидоры и болгарский перец, готовьте все вместе еще 5 минут на умеренном огне.
Затем добавьте картошку, тыкву и капусту. Посолите и поперчите. Все перемешайте и тушите под крышкой 20-30 минут. Если овощи дают мало жидкости, то влейте около 50-80 мл. горячей воды в сковороду. Периодически помешивайте.
В конце добавьте мелко порубленную зелень.
Овощное рагу по-домашнему готово, приятного вам аппетита!