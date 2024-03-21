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Овощное рагу по-домашнему

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Овощное рагу по-домашнему

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощное рагу по-домашнему. Из овощей также можно использовать кабачки, баклажан или стручковую фасоль, а из специй дополнительно добавить острый перец, молотый сухой чеснок и лавровый лист.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 250 Грамм
  • Тыква 100 Грамм
  • Помидоры черри 200 Грамм (или обычные)
  • Репчатый лук 30 Грамм
  • Морковь 50 Грамм
  • Капуста белокочанная 250 Грамм
  • Перец болгарский 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Масло растительное 30 Миллилитров
  • Зелень 15 Грамм (укроп, петрушка, зеленый лук)

Количество порций 2

Калорийность

65 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощное рагу по-домашнему»

Овощное рагу по-домашнему

Подготовьте все ингредиенты.

Овощное рагу по-домашнему

Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь очистите и натрите на терке. Картофель и тыкву очистите от кожуры и порежьте на кубики среднего размера. Помидоры разрежьте на 2-4 части, а капусту и болгарский перец порежьте на ломтики среднего размера.

Овощное рагу по-домашнему

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте репчатый лук с морковью 2-3 минуты до мягкости и легкого золотистого цвета.

Овощное рагу по-домашнему

Добавьте помидоры и болгарский перец, готовьте все вместе еще 5 минут на умеренном огне.

Овощное рагу по-домашнему

Затем добавьте картошку, тыкву и капусту. Посолите и поперчите. Все перемешайте и тушите под крышкой 20-30 минут. Если овощи дают мало жидкости, то влейте около 50-80 мл. горячей воды в сковороду. Периодически помешивайте.

Овощное рагу по-домашнему

В конце добавьте мелко порубленную зелень.

Овощное рагу по-домашнему

Овощное рагу по-домашнему готово, приятного вам аппетита!

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