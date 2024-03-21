Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощное рагу по-домашнему. Из овощей также можно использовать кабачки, баклажан или стручковую фасоль, а из специй дополнительно добавить острый перец, молотый сухой чеснок и лавровый лист.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Горячие блюда / Рагу Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Веганские блюда

Состав / Ингредиенты:

Картофель 250 Грамм

Тыква 100 Грамм

Помидоры черри 200 Грамм (или обычные)

Репчатый лук 30 Грамм

Морковь 50 Грамм

Капуста белокочанная 250 Грамм

Перец болгарский 100 Грамм

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Масло растительное 30 Миллилитров

Зелень 15 Грамм (укроп, петрушка, зеленый лук)

Количество порций 2

Калорийность

65 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощное рагу по-домашнему»

Подготовьте все ингредиенты.

Репчатый лук нарежьте полукольцами, а морковь очистите и натрите на терке. Картофель и тыкву очистите от кожуры и порежьте на кубики среднего размера. Помидоры разрежьте на 2-4 части, а капусту и болгарский перец порежьте на ломтики среднего размера.

Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте репчатый лук с морковью 2-3 минуты до мягкости и легкого золотистого цвета.

Добавьте помидоры и болгарский перец, готовьте все вместе еще 5 минут на умеренном огне.

Затем добавьте картошку, тыкву и капусту. Посолите и поперчите. Все перемешайте и тушите под крышкой 20-30 минут. Если овощи дают мало жидкости, то влейте около 50-80 мл. горячей воды в сковороду. Периодически помешивайте.

В конце добавьте мелко порубленную зелень.

Овощное рагу по-домашнему готово, приятного вам аппетита!