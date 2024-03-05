Котлеты из красной чечевицы на сковороде

Из чечевицы можно приготовить не только полезный гарнир, но и обалденные котлеты, которые не будут уступать мясным по вкусу. Для этого бобовые необходимо предварительно отварить и соединить с обжаренным луком и морковкой. Всего 15 минут — и котлеты из красной чечевицы уже можно обжаривать на сковороде.

Для пряного вкуса такого блюда рекомендуем использовать сушеный чеснок и молотую сладкую паприку. А во время жарки овощей не забудьте добавить томатную пасту для цвета и аромата будущих котлеток, а также сахар, который отрегулирует кислотность.

Как приготовить яркие котлеты из красной чечевицы

Панировать заготовки лучше всего в кукурузной муке. Главное — стряхните ее излишки перед отправкой котлет на сковороду. В ином случае мука начнет пригорать, из-за чего кухню заполнит не слишком приятный запах.

Ингредиенты

Чечевица300 г Морковь1 шт. Лук1 шт. Томатная паста1 ст. л. Сахар1 ч. л. Паприка1 ч. л. Чесночный порошок1 ч. л. Черный перец (молотый)2 щеп. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу Кукурузная мука по вкусу

Приготовление

Хорошенько промываем красную чечевицу под холодной проточной водой, пока не начнет стекать прозрачная жидкость. Выкладываем ее в кастрюлю. Заливаем чечевицу водой.Отправляем кастрюлю на огонь. Доводим ее содержимое до кипения. Убираем образовавшуюся на поверхности воды пену.Добавляем немного соли. Перемешиваем. Варим чечевицу в течение 3 минут после закипания. Затем отбрасываем ее на дуршлаг и даем стечь жидкости. Очищаем репчатый лук от шелухи. Мелко его нарезаем. Очищаем морковь. Натираем ее на терке с мелкими отверстиями.Разогреваем сковородку с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней репчатый лук до полупрозрачности. Затем добавляем морковь. Перемешиваем всё. Обжариваем овощи в течение 2–3 минут.Добавляем в сковороду томатную пасту и сахар. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Обжариваем содержимое сковороды еще 2 минуты. Потом убираем овощи с огня. Остывшую чечевицу выкладываем в глубокую емкость. Пробиваем ее погружным блендером до густой однородной массы. Добавляем к ней остывшие обжаренные овощи.Всыпаем к сухим ингредиентам молотую сладкую паприку, сушеный чеснок, соль и черный перец. Хорошенько всё перемешиваем до получения однородной консистенции.Смоченными в воде руками формируем котлеты из яркого фарша. Обваливаем их со всех сторон в кукурузной муке. На разогретой сковороде обжариваем котлеты из чечевицы с двух сторон до золотистого цвета. Готовим их на умеренном огне, не накрывая крышкой.

Так как в состав столь ярких котлет входит чечевица, необязательно подавать их с каким-то гарниром. Вы сможете наесться и таким питательным блюдом. Но при желании сделайте картофельное пюре, которое будет отлично дополнять вкус пряных котлеток из чечевицы.