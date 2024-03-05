Приготовила курицу по новому рецепту — съели за 5 минут. Сочная и нежная курица на ужин

Куриное мясо очень полезно для организма человека. Дело в том, что в курице содержится много белка, который нужен почти всем органам. При этом в курице нет аллергенов и прочих отрицательных веществ.

Многие народы не едят свинину из-за болезней, схожих с человеческими. У кого-то коровы считаются священными животными, что тоже накладываем табу на поедание их мяса. Курицы и иные пернатые не относятся ни к одной диаспоре, запрещающей поедание их мяса.

Помимо белка, куриное мясо дает много энергии. Часто мы можем заметить, что спортсмены употребляют куриную грудку.

Приготовим курицу на ужин.

Ингредиенты для запеченной курицы:

кипяток — 100 мл;

душистый перец — 2 шт.;

лавровый лист;

соль — 1,5 ч.л.;

курица — тушка;

паприка — ч.л.;

сушеный чеснок — ч.л.;

растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление запеченной курицы:

В чаше с кипятком смешиваем душистый перец, лавровый лист и ложку соли, оставляем на 10 минут. Удаляем с курицы кончики крылышек и копчик, накрываем целлофаном, отбиваем молотком.

Смешиваем в миске паприку с сушеным чесноком и растительным маслом. Выкладываем в форму для запекания курицу и смазываем смесью паприки и сушеного чеснока.

Набираем в шприц остывший кипяток, вкалываем маринад в курицу.

Запекаем мясо при 180 градусах час.

Эта курица получается очень сочной и ароматной. Отличный способ порадовать гостей и семью отменным ужином.