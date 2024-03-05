Приготовила курицу по новому рецепту — съели за 5 минут. Сочная и нежная курица на ужин

Куриное мясо очень полезно для организма человека. Дело в том, что в курице содержится много белка, который нужен почти всем органам. При этом в курице нет аллергенов и прочих отрицательных веществ.
Многие народы не едят свинину из-за болезней, схожих с человеческими. У кого-то коровы считаются священными животными, что тоже накладываем табу на поедание их мяса. Курицы и иные пернатые не относятся ни к одной диаспоре, запрещающей поедание их мяса.
Помимо белка, куриное мясо дает много энергии. Часто мы можем заметить, что спортсмены употребляют куриную грудку.
Приготовим курицу на ужин.
Ингредиенты для запеченной курицы:
- кипяток — 100 мл;
- душистый перец — 2 шт.;
- лавровый лист;
- соль — 1,5 ч.л.;
- курица — тушка;
- паприка — ч.л.;
- сушеный чеснок — ч.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.
Приготовление запеченной курицы:
В чаше с кипятком смешиваем душистый перец, лавровый лист и ложку соли, оставляем на 10 минут. Удаляем с курицы кончики крылышек и копчик, накрываем целлофаном, отбиваем молотком.
Смешиваем в миске паприку с сушеным чесноком и растительным маслом. Выкладываем в форму для запекания курицу и смазываем смесью паприки и сушеного чеснока.
Набираем в шприц остывший кипяток, вкалываем маринад в курицу.
Запекаем мясо при 180 градусах час.
Эта курица получается очень сочной и ароматной. Отличный способ порадовать гостей и семью отменным ужином.