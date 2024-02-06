Жаренные куриные желудки с луком — это, конечно, вкусно. Но есть блюдо из данного субпродукта, которое сильно превосходит такую простую закуску. Пожарьте вкуснейшие котлеты из куриных желудков на сковороде, чтобы окончательно и бесповоротно влюбиться в этот бюджетный ингредиент.

Маленькая подсказка. Чтобы котлеты из субпродукта не получились жесткими, пропустите куриные желудки через мясорубку дважды или трижды. Одного раза будет недостаточно для получения необходимой консистенции фарша.

Как приготовить котлеты из куриных желудков на сковороде

Придать сочность и нежность блюду поможет специальная заливка. Готовить мы ее будем практически так же, как и соус бешамель. Нам понадобится молоко, немного сливочного масла и муки, а также мускатный орех (на кончике ножа).

Ингредиенты

Куриные желудки900 г Лук2 шт. Чеснок1 зуб. Хлеб40 г Яйцо1 шт. Подсолнечное масло по вкусу Молоко300 мл Сливочное масло40 г Пшеничная мука1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Мускатный орех1 щеп. Паприка0,5 ч. л. Панировочные сухари по вкусу

Приготовление

Тщательно промываем под проточной водой куриные желудки. Обсушиваем их при помощи бумажного полотенца. Пропускаем желудки через мясорубку (2 раза).Замачиваем хлеб в воде. Очищаем репчатый лук и чеснок. Пропускаем овощи через мясорубку. Отжимаем хлеб от влаги. Добавляем его и лук с чесноком в миску с фаршем. Также всыпаем к соединенным продуктам соль, черный молотый перец и молотую паприку. Вбиваем яйцо. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Накрываем емкость с фаршем пищевой пленкой. Убираем на 15 минут в холодильник. Затем формируем из фарша котлеты желаемой формы.Обваливаем заготовки в панировочных сухарях со всех сторон. Разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем на ней заготовки до румяности с двух сторон. Готовим соус. Растапливаем на сковороде сливочное масло. Добавляем к нему неполную ложку муки. Перемешиваем всё. Держим на огне в течение 2 минут.Потом добавляем в сковороду соль, черный перец и мускатный орех. Снова перемешиваем. Вливаем молоко. Хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков.Доводим соус до кипения. Как только он начнет густеть, заливаем им котлеты, что находятся в сковороде. Накрываем крышкой. Тушим их в течение 25–30 минут на небольшом огне.

Выложите готовые котлетки из куриных желудков на тарелку. Щедро полейте их нежным соусом. Затем украсьте блюдо рубленой зеленью. Опробуйте этот рецепт, а затем расскажите в комментариях, поняли ли ваши домашние, что котлеты сделаны не из мясного фарша, а из куриных желудков. Нам очень интересно!