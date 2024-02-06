Полезный салат из капусты на ужин. Ем каждый день и не поправляюсь: вкусный и простой рецепт

Какие салаты стоит кушать, чтобы избавиться от лишних килограмм? Дело в том, что многие не особо понимают принципы похудения. Поэтому постоянно питаются салатами, при этом не видят результата.

Во-первых, надо понимать, какие салаты вы едите. Если это салат с майонезом и множеством жареных овощей, то он не считается диетическим.

Во-вторых, если с салатом вы употребляете много углеводов и жиров. Например, сочетаете салат с жаренными в масле котлетами.

Есть салаты без большого количества клетчатки тоже бесполезно. Поэтому стоит вырабатывать привычку питаться салатами с капустой.

Приготовим один из диетических капустных салатов.

Ингредиенты для капустного салата:

капуста — 400 г;

соль — 1 ч.л.;

сода — 1/2 ч.л.;

яблоко шт.;

морковь — шт.;

зеленый лук — пучок;

сок половинки лимона;

греческий йогурт — 4 ст.л.;

мед — 2 ст.л.;

чеснок — 3 зубчика;

горчица — 1 ч.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем мелко капусту, солим и обминаем. В миску с водой высыпаем соду, смешиваем и полностью погружаем в жидкость яблоко.

Очищаем морковь, натираем на терке по-корейски. Яблоко натираем на крупных резцах терки, вместе с морковью добавляем в салат.

Шинкуем зеленый лук и добавляем в салат. Для заправки выжимаем сок из лимона, смешиваем с йогуртом, медом и горчицей.

Пропускаем в йогурт через пресс зубчики чеснока, смешиваем.

Заправляем салат заправкой из йогурта и сока лимона, перемешиваем.

Получается отменный салат для диеты.

Он подходит для завершения дня в качестве ужина.