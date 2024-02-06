Полезный салат из капусты на ужин. Ем каждый день и не поправляюсь: вкусный и простой рецепт

Какие салаты стоит кушать, чтобы избавиться от лишних килограмм? Дело в том, что многие не особо понимают принципы похудения. Поэтому постоянно питаются салатами, при этом не видят результата.
Во-первых, надо понимать, какие салаты вы едите. Если это салат с майонезом и множеством жареных овощей, то он не считается диетическим.
Во-вторых, если с салатом вы употребляете много углеводов и жиров. Например, сочетаете салат с жаренными в масле котлетами.
Есть салаты без большого количества клетчатки тоже бесполезно. Поэтому стоит вырабатывать привычку питаться салатами с капустой.
Приготовим один из диетических капустных салатов.
Ингредиенты для капустного салата:
- капуста — 400 г;
- соль — 1 ч.л.;
- сода — 1/2 ч.л.;
- яблоко шт.;
- морковь — шт.;
- зеленый лук — пучок;
- сок половинки лимона;
- греческий йогурт — 4 ст.л.;
- мед — 2 ст.л.;
- чеснок — 3 зубчика;
- горчица — 1 ч.л.
Приготовление капустного салата:
Шинкуем мелко капусту, солим и обминаем. В миску с водой высыпаем соду, смешиваем и полностью погружаем в жидкость яблоко.
Очищаем морковь, натираем на терке по-корейски. Яблоко натираем на крупных резцах терки, вместе с морковью добавляем в салат.
Шинкуем зеленый лук и добавляем в салат. Для заправки выжимаем сок из лимона, смешиваем с йогуртом, медом и горчицей.
Пропускаем в йогурт через пресс зубчики чеснока, смешиваем.
Заправляем салат заправкой из йогурта и сока лимона, перемешиваем.
Получается отменный салат для диеты.
Он подходит для завершения дня в качестве ужина.