ГлавнаяРецептыКотлеты с грибами, которые тают во рту – рецепт в духовке Котлеты с грибами, которые тают во рту – рецепт в духовке На чтение: 1 минута Всегда готовите обычные жареные котлеты, но от них заметно набираете вес? Попытайтесь запечь их в духовке – это очень вкусно и низкокалорийно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Котлеты с грибами – отличный вариант сытного блюда на обед или ужин. Их не только легко готовить, но и питательно есть даже вечером. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Диетические котлеты из куриного филе и грибов станут настоящим открытием даже для детей, ведь от жареных почти не отличаются. Рецепт котлет с грибами Время: 40 минут Порции: 4 Ингредиенты: – 600 граммов куриного филе; – 400 граммов шампиньонов; – 150 граммов лука; – 2 зубчика чеснока; – 10 – 15 граммов сливочного масла; – мускатный орех; – кориандр; – сухой чеснок; – соль; – черный молотый перец. Приготовление: Измельчаем куриное филе в фарш, мелко нарезаем очищенные грибы и соединяем все с остальными ингредиентами. Сдабриваем массу специями и хорошо вымешиваем руками. Формируем небольшие по размеру котлеты и выкладываем на противень покрытый пергаментом. Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем котлеты 25-30 минут до готовности. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить салат с консервированным тунцем и сухариками. Поделитесь с друзьями