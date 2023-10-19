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Котлеты с грибами, которые тают во рту – рецепт в духовке

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Котлеты с грибами, которые тают во рту – рецепт в духовке

Всегда готовите обычные жареные котлеты, но от них заметно набираете вес? Попытайтесь запечь их в духовке – это очень вкусно и низкокалорийно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Котлеты с грибами – отличный вариант сытного блюда на обед или ужин. Их не только легко готовить, но и питательно есть даже вечером.

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Диетические котлеты из куриного филе и грибов станут настоящим открытием даже для детей, ведь от жареных почти не отличаются.

Рецепт котлет с грибами

  • Время: 40 минут
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 600 граммов куриного филе;
– 400 граммов шампиньонов;
– 150 граммов лука;
– 2 зубчика чеснока;
– 10 – 15 граммов сливочного масла;
– мускатный орех;
– кориандр;
– сухой чеснок;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Измельчаем куриное филе в фарш, мелко нарезаем очищенные грибы и соединяем все с остальными ингредиентами.
  • Сдабриваем массу специями и хорошо вымешиваем руками.
  • Формируем небольшие по размеру котлеты и выкладываем на противень покрытый пергаментом.
  • Разогреваем духовку до 190 градусов и выпекаем котлеты 25-30 минут до готовности.

Приятного аппетита!

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