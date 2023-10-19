Описание приготовления:
Это только один из вариантов специй для аджики из черноплодной рябины. В нее можно добавить кориандр, чили, душистый перец и увеличить количество чеснока. Аджику можно приготовить и из замороженных ягод черноплодной рябины. Хранить такую аджику лучше всего в холодильнике.
Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Аджика
Состав / Ингредиенты:
- Рябина черноплодная 300 Грамм
- Чеснок 4 Зубчика
- Перец острый красный 1 Штука
- Сахар 40 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Корица 1 Щепотка
- Хмели-сунели 1 Чайная ложка
- Уксус 20 Миллилитров (винный или яблочный)
Количество порций 10
Калорийность
55 ккал
Калорийность
0 г
Белки
2 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Аджика из черноплодной рябины на зиму»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления аджики из черноплодной рябины на зиму. Ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и дате обсохнуть.
В кастрюлю выложите ягоды, очищенный и порезанный чеснок. У острого перца удалите плодоножку и семена, порежьте и добавьте к ягодам. Пробейте все блендером до однородности.
Добавьте в пюре сахар, соль, уксус, хмели-сунели и корицу.
Все перемешайте, накройте крышкой и дайте постоять при комнатной температуре три часа. Затем разложите готовую аджику из черноплодной рябины по сухим, стерилизованным банкам и плотно закатайте. Уберите банки с аджикой на хранение.
Хороших заготовок!