Описание приготовления:

Это только один из вариантов специй для аджики из черноплодной рябины. В нее можно добавить кориандр, чили, душистый перец и увеличить количество чеснока. Аджику можно приготовить и из замороженных ягод черноплодной рябины. Хранить такую аджику лучше всего в холодильнике.

Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Аджика

Состав / Ингредиенты:

Рябина черноплодная 300 Грамм

Чеснок 4 Зубчика

Перец острый красный 1 Штука

Сахар 40 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Корица 1 Щепотка

Хмели-сунели 1 Чайная ложка

Уксус 20 Миллилитров (винный или яблочный)

Количество порций 10

Калорийность

55 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аджика из черноплодной рябины на зиму»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления аджики из черноплодной рябины на зиму. Ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и дате обсохнуть.

В кастрюлю выложите ягоды, очищенный и порезанный чеснок. У острого перца удалите плодоножку и семена, порежьте и добавьте к ягодам. Пробейте все блендером до однородности.

Добавьте в пюре сахар, соль, уксус, хмели-сунели и корицу.

Все перемешайте, накройте крышкой и дайте постоять при комнатной температуре три часа. Затем разложите готовую аджику из черноплодной рябины по сухим, стерилизованным банкам и плотно закатайте. Уберите банки с аджикой на хранение.

Хороших заготовок!