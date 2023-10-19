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Аджика из черноплодной рябины на зиму

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Аджика из черноплодной рябины на зиму

Описание приготовления:

Это только один из вариантов специй для аджики из черноплодной рябины. В нее можно добавить кориандр, чили, душистый перец и увеличить количество чеснока. Аджику можно приготовить и из замороженных ягод черноплодной рябины. Хранить такую аджику лучше всего в холодильнике.
Основной ингредиент: Ягоды / Черноплодная рябина Блюдо: Заготовки / Аджика

Состав / Ингредиенты:

  • Рябина черноплодная 300 Грамм
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Перец острый красный 1 Штука
  • Сахар 40 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Корица 1 Щепотка
  • Хмели-сунели 1 Чайная ложка
  • Уксус 20 Миллилитров (винный или яблочный)

Количество порций 10

Калорийность

55 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Аджика из черноплодной рябины на зиму»

Аджика из черноплодной рябины на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления аджики из черноплодной рябины на зиму. Ягоды снимите с веточек, переберите, сполосните и дате обсохнуть.

Аджика из черноплодной рябины на зиму

В кастрюлю выложите ягоды, очищенный и порезанный чеснок. У острого перца удалите плодоножку и семена, порежьте и добавьте к ягодам. Пробейте все блендером до однородности.

Аджика из черноплодной рябины на зиму

Добавьте в пюре сахар, соль, уксус, хмели-сунели и корицу.

Аджика из черноплодной рябины на зиму

Все перемешайте, накройте крышкой и дайте постоять при комнатной температуре три часа. Затем разложите готовую аджику из черноплодной рябины по сухим, стерилизованным банкам и плотно закатайте. Уберите банки с аджикой на хранение.

Аджика из черноплодной рябины на зиму

Хороших заготовок!

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