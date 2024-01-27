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Крабовые палочки в пивном кляре

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Крабовые палочки в пивном кляре

Описание приготовления:

Приготовить крабовые палочки в пивном кляре можно и как самостоятельную закуску, и как дополнение к горячим блюдам. Почему кляр на пиве? Пиво придаст кляру хрустящую корочку и в отличие от других разновидностей кляра, останется хрустящим намного дольше. По желанию внутрь каждой крабовой палочки можно завернуть по брусочку сыра, а при сервировке дополнить соусами по вашему вкусу. Блюдо из разряда "под пиво" — быстро, просто, бюджетно и сытно!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

  • Крабовые палочки 250 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Пиво 50 Миллилитров
  • Мука 80 Грамм
  • Растительное масло По вкусу (для жарки)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу
  • Специи По вкусу (можно добавить любимые специи)

Количество порций 10

Калорийность

141 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые палочки в пивном кляре»

Крабовые палочки в пивном кляре

Подготовьте все ингредиенты. Крабовые палочки можно обжарить целыми или разрезать пополам.

Крабовые палочки в пивном кляре

Соедините яйцо, соль и пиво.

Крабовые палочки в пивном кляре

Перемешайте.

Крабовые палочки в пивном кляре

Добавьте муку и молотый перец по желанию.

Крабовые палочки в пивном кляре

Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.

Крабовые палочки в пивном кляре

Обмакните поочерёдно каждую палочку в кляр и сразу же выкладывайте на раскалённую сковороду с маслом.

Крабовые палочки в пивном кляре

Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Крабовые палочки в пивном кляре

Приятного вам аппетита!

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