Описание приготовления:
Приготовить крабовые палочки в пивном кляре можно и как самостоятельную закуску, и как дополнение к горячим блюдам. Почему кляр на пиве? Пиво придаст кляру хрустящую корочку и в отличие от других разновидностей кляра, останется хрустящим намного дольше. По желанию внутрь каждой крабовой палочки можно завернуть по брусочку сыра, а при сервировке дополнить соусами по вашему вкусу. Блюдо из разряда "под пиво" — быстро, просто, бюджетно и сытно!
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре
Состав / Ингредиенты:
- Крабовые палочки 250 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Пиво 50 Миллилитров
- Мука 80 Грамм
- Растительное масло По вкусу (для жарки)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
- Специи По вкусу (можно добавить любимые специи)
Количество порций 10
Калорийность
141 ккал
Калорийность
4 г
Белки
3 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Крабовые палочки в пивном кляре»
Подготовьте все ингредиенты. Крабовые палочки можно обжарить целыми или разрезать пополам.
Соедините яйцо, соль и пиво.
Перемешайте.
Добавьте муку и молотый перец по желанию.
Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.
Обмакните поочерёдно каждую палочку в кляр и сразу же выкладывайте на раскалённую сковороду с маслом.
Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Приятного вам аппетита!