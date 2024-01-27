Описание приготовления:

Приготовить крабовые палочки в пивном кляре можно и как самостоятельную закуску, и как дополнение к горячим блюдам. Почему кляр на пиве? Пиво придаст кляру хрустящую корочку и в отличие от других разновидностей кляра, останется хрустящим намного дольше. По желанию внутрь каждой крабовой палочки можно завернуть по брусочку сыра, а при сервировке дополнить соусами по вашему вкусу. Блюдо из разряда "под пиво" — быстро, просто, бюджетно и сытно!

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Крабовые палочки Блюдо: Закуски / Блюда в кляре

Состав / Ингредиенты:

Крабовые палочки 250 Грамм

Яйцо 1 Штука

Пиво 50 Миллилитров

Мука 80 Грамм

Растительное масло По вкусу (для жарки)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Специи По вкусу (можно добавить любимые специи)

Количество порций 10

Калорийность

141 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Крабовые палочки в пивном кляре»

Подготовьте все ингредиенты. Крабовые палочки можно обжарить целыми или разрезать пополам.

Соедините яйцо, соль и пиво.

Перемешайте.

Добавьте муку и молотый перец по желанию.

Перемешайте всё ещё раз до однородного состояния.

Обмакните поочерёдно каждую палочку в кляр и сразу же выкладывайте на раскалённую сковороду с маслом.

Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Приятного вам аппетита!