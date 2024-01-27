Cамые быстрые и пышные пирожки без дрожжей. Пеку пока закипает чайник: мягкие и долго не черствеют

Какое важное качество любых пирожков? Помимо вкуса можно также выделить мягкость. Чем мягче выпечка, тем она вкуснее.

Однако, нередко кулинары встречаются с тем, что пирожки, а точнее тесто, быстро черствеет. Тогда такую выпечку становится неприятно есть. Часто от черствой выпечки просто избавляются. Хотя это большой перевод продуктов, что неэкономично.

Стоит попробовать приготовить пирожки, которые долго не черствеют. Кажется, что рецепт таких пирожков трудный. Однако, сделать их может каждый, причем быстро. Для этого понадобится минимум ингредиентов и не нужно разогревать духовку.

Приготовим простые ленивые пирожки с колбасой.

Ингредиенты теста для ленивых пирожков:

Кефир — 300 мл;

Соль — ½ ч. л.;

Сахар — 1 ч. л.;

Мука — 200 г;

Крахмал — 50 г;

Яйцо — 1 шт.;

Сода — ½ ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Колбаса — 200 г;

Зелень — пучок.

Приготовление ленивых пирожков:

В теплый кефир высыпаем соль, сахар, разбиваем яйца и перемешиваем. Не стоит класть в тесто больше сахара, иначе не добьетесь сильной пышности выпечки.

Просеиваем в кефир муку и крахмал, замешиваем густое вязкое тесто. Высыпаем в тесто соду, продолжаем замес.

Для начинки нарезаем мелко колбасу и шинкуем укроп. Выкладываем колбасу и зелень в тесто, смешиваем.

В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции пирожков по паре минут с каждой стороны.

Получаются быстрые и простые пирожки.

Они не черствеют, поэтому их вполне можно готовить много и надолго.