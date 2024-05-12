Краковские сырники: готовим идеальный завтрак на День матери

Порадуйте маму вкусным завтраком. В частности, для этого идеально подойдут краковские сырники. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Клубничный соус придаст сырникам невероятного аромата. Такое блюдо придется по вкусу всем. Стоит попробовать Порадуйте родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся Краковские сырники Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 400 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 50 граммов муки;

– 20 граммов масла 73%;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 20 граммов сахарной пудры;

– 40 миллилитров растительного масла.

Для соуса:

– 200 граммов клубники;

– 60 граммов сахарной пудры;

– 20 миллилитров лимонного сока. Приготовление: Творог выложите в миску и разотрите с сахаром и яйцом. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, муку и хорошо перемешайте. Сформируйте из массы небольшие круглые сырники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Для соуса клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Положите в чашу блендера вместе с сахарной пудрой, соком лимона и взбейте до однородности. Подавайте сырники под соусом, украсив ягодами клубники. Понравился рецепт? Узнайте, какие 3 блюда стоит приготовить на День матери.