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Краковские сырники: готовим идеальный завтрак на День матери

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Краковские сырники: готовим идеальный завтрак на День матери

Порадуйте маму вкусным завтраком. В частности, для этого идеально подойдут краковские сырники.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Клубничный соус придаст сырникам невероятного аромата. Такое блюдо придется по вкусу всем.

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Краковские сырники

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 50 граммов муки;
– 20 граммов масла 73%;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 20 граммов сахарной пудры;
– 40 миллилитров растительного масла.
Для соуса:
– 200 граммов клубники;
– 60 граммов сахарной пудры;
– 20 миллилитров лимонного сока.

Приготовление:

  1. Творог выложите в миску и разотрите с сахаром и яйцом. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, муку и хорошо перемешайте.
  2. Сформируйте из массы небольшие круглые сырники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
  3. Для соуса клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Положите в чашу блендера вместе с сахарной пудрой, соком лимона и взбейте до однородности.
  4. Подавайте сырники под соусом, украсив ягодами клубники.

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