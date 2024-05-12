ГлавнаяРецептыКраковские сырники: готовим идеальный завтрак на День матери Краковские сырники: готовим идеальный завтрак на День матери На чтение: 1 минута Порадуйте маму вкусным завтраком. В частности, для этого идеально подойдут краковские сырники. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Клубничный соус придаст сырникам невероятного аромата. Такое блюдо придется по вкусу всем. Стоит попробовать Порадуйте родную на День матери: рецепты тортов, которые ей точно понравятся Краковские сырники Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 граммов творога; – 1 яйцо; – 50 граммов муки; – 20 граммов масла 73%; – 10 граммов ванильного сахара; – 20 граммов сахарной пудры; – 40 миллилитров растительного масла. Для соуса: – 200 граммов клубники; – 60 граммов сахарной пудры; – 20 миллилитров лимонного сока. Приготовление: Творог выложите в миску и разотрите с сахаром и яйцом. Добавьте растопленное масло, ванильный сахар, муку и хорошо перемешайте. Сформируйте из массы небольшие круглые сырники. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Для соуса клубнику помойте, обсушите и удалите плодоножки. Положите в чашу блендера вместе с сахарной пудрой, соком лимона и взбейте до однородности. Подавайте сырники под соусом, украсив ягодами клубники. Понравился рецепт? Узнайте, какие 3 блюда стоит приготовить на День матери. Поделитесь с друзьями