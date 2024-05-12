Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан для получения 150 мл. сиропа. Срок годности сиропа — 2 недели на холоде. По желанию его можно законсервировать, тогда срок годности продукта увеличится до 3 месяцев. Подавайте ароматный сироп с мороженым или десертами, добавляйте в горячие или холодные напитки. Особенно вкусен с ним лимонад!

Основной ингредиент: Сахар Блюдо: Десерты / Сироп

Состав / Ингредиенты:

Лепестки чайных роз 120 Грамм

Сахар 140 Грамм

Вода горячая 70 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

285 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

70 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сироп из лепестков роз»

Подготовьте указанные продукты. Оборвите слегка отцветающие бутоны чайных роз.

Оборвите лепестки с бутонов в салатник или миску, удаляя поврежденные или слишком подвявшие.

Залейте лепестки холодной водой и оставьте их в ней на 20-30 минут. Затем еще раз залейте и подержите 10 минут. Это нужно для того, чтобы из лепестков удалились все жучки или мошки.

Воду слейте, переместите промытые лепестки в казан или кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок. По желанию добавьте лимонную кислоту или 1/2 ч.л. лимонного сока — они подчеркнут аромат роз.

Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Аккуратно все перемешайте.

Проварите до закипания, затем нагрев убавьте и варите сироп в течение 20-30 минут на умеренном нагреве. Лепестки станут прозрачными, подарят жидкости свой аромат и цвет.

Далее сироп процедите, лепестки удалите или используйте для добавления в чай, кофе, лимонады и т.д. Сам сироп остудите в течение 30-40 минут.

Перелейте сироп из лепестков роз в пиалу или соусник, подайте к столу охлажденным. Его можно горячим закупорить в ошпаренную кипятком банку или бутылку и хранить в прохладном месте более 3 месяцев.