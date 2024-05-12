Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан для получения 150 мл. сиропа. Срок годности сиропа — 2 недели на холоде. По желанию его можно законсервировать, тогда срок годности продукта увеличится до 3 месяцев. Подавайте ароматный сироп с мороженым или десертами, добавляйте в горячие или холодные напитки. Особенно вкусен с ним лимонад!
Основной ингредиент: Сахар Блюдо: Десерты / Сироп
Состав / Ингредиенты:
- Лепестки чайных роз 120 Грамм
- Сахар 140 Грамм
- Вода горячая 70 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
285 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
70 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сироп из лепестков роз»
Подготовьте указанные продукты. Оборвите слегка отцветающие бутоны чайных роз.
Оборвите лепестки с бутонов в салатник или миску, удаляя поврежденные или слишком подвявшие.
Залейте лепестки холодной водой и оставьте их в ней на 20-30 минут. Затем еще раз залейте и подержите 10 минут. Это нужно для того, чтобы из лепестков удалились все жучки или мошки.
Воду слейте, переместите промытые лепестки в казан или кастрюлю с антипригарным дном. Всыпьте сахарный песок. По желанию добавьте лимонную кислоту или 1/2 ч.л. лимонного сока — они подчеркнут аромат роз.
Влейте горячую воду и поместите емкость на плиту. Аккуратно все перемешайте.
Проварите до закипания, затем нагрев убавьте и варите сироп в течение 20-30 минут на умеренном нагреве. Лепестки станут прозрачными, подарят жидкости свой аромат и цвет.
Далее сироп процедите, лепестки удалите или используйте для добавления в чай, кофе, лимонады и т.д. Сам сироп остудите в течение 30-40 минут.
Перелейте сироп из лепестков роз в пиалу или соусник, подайте к столу охлажденным. Его можно горячим закупорить в ошпаренную кипятком банку или бутылку и хранить в прохладном месте более 3 месяцев.