Красивое печенье с орехами и джемом

Почему домашнее печенье всегда вкуснее магазинного? Как бы банально это не звучало, любовь таки творит чудеса. Даже кулинарные. Ведь когда вы готовите для родных, выкладываетесь действительно на максимум: выбираете самые качественные ингредиенты, следите за чистотой и учитываете вкусы каждого члена семьи. Поэтому дома и выходит самое вкусное и красивое печенье.

Ну а если вы еще и фантазию подключите, цены вам, как хозяйке, не будет! К примеру, я в детстве была в восторге от маминых песочных хризантем. Обожала смотреть, как ребристое тесто вылезает из мясорубки. Та же история и с молочным печеньем, которое бабушка делала в чугунной форме. Не оторвать глаз… да и меня маленькой от этого десерта было не оторвать!

Как приготовить красивое печенье без формочек

Конечно, при нынешнем разнообразии кухонной утвари и ассортимента десертов в кондитерских и пекарнях удивить родных необычной формой домашней выпечки совсем нелегко. Но красивое печенье без специальных формочек приготовить всё же реально. И для этого вам понадобится обычная ручная соковыжималка!

Ингредиенты

Яйцо1 шт. Пшеничная мука550 г Сметана180 г Сахар6 ст. л. Сливочное масло150 г Разрыхлитель1 ч. л. Грецкие орехи200 г Абрикосовый джем2 ст. л.

Приготовление

Начнем с приготовления теста. В глубокой миске соедините сметану, яйцо, 2 ст. л. сахара и разрыхлитель. Хорошо перемешайте ингредиенты. Добавьте к массе размягченное сливочное масло и муку. Замесите однородное тесто. Оно не должно прилипать к рукам. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте на столе на 10 минут. За это время можете подготовить начинку. Грецкие орехи мелко порубите, перетрите их с сахаром и абрикосовым джемом. Готовое тесто разделите на 16 равных частей. Из каждой части скатайте шарик. Для формирования печенья вам понадобится деталь от ручной соковыжималки для цитрусовых и стакан. Поместите эту деталь в стакан, как на фото.Распределите тесто по внутренней части устройства, предварительно выстелив его пищевой пленкой. Так тесто не будет прилипать к детали. Уложите внутрь начинку и тщательно защипните нижнюю часть печенья. Выложите заготовки на противень, выстеленный пергаментной бумагой, и выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Готовое печенье украсьте шоколадным сиропом по вкусу.

Несмотря на то, что печенье готовится так просто и быстро, оно выходит довольно вкусным и оригинальным по виду. Как вы понимаете, начинка может быть разной. Главное, чтобы она была густой и держала форму. К примеру, я пробовала готовить такое печенье с макового начинкой и изюмом. Получилось вкусно!