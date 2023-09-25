Просто натираю тыкву и добавляю 2 яйца. Тыква больше не пропадёт: готовлю всю осень и зиму

Тыква — это популярный овощ на территории Европы. Люди многих стран любят этот овощ, так как он весьма полезен для организма. Тыква оказывает хорошее влияние на организм, так как очищает его от вредных веществ. Также тыква выводит лишнюю жидкость и улучшает пищеварение. Компоненты в овоще способны наладить работу кишечника, зрения и обмена веществ.

Тыква показана при гипертонии и анемии. Поэтому стоит включать в свой рацион блюда из тыквы. Например, тыквенные лепешки.

Ингредиенты для тыквенных лепешек:

Тыква — 300 г;

Яйца — 2 шт.;

Молоко — 180 мл;

Мука — 90 г;

Разрыхлитель — 1/2 ч.л.;

Ванильный сахар — ч.л.;

Растительное масло — 1,5 ст.л.;

Соль — щепотка.

Приготовление тыквенных лепешек:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль, классический и ванильный сахар, взбиваем венчиком. Вливаем в смесь молоко и растительное масло, перемешиваем.

Просеиваем в яичную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем однородное тесто. Удаляем из тыквы внутренности и внешнюю оболочку, натираем на крупных резцах терки.

Выкладываем тыквенную массу в тесто, перемешиваем. Сковороду смазываем парой столовых ложек растительного масла, выкладываем половник теста.

Распределяем тесто по поверхности, обжариваем под крышкой до румяного цвета. Вторую сторону лепешки обжариваем без крышки.

Получаются сладкие тыквенные лепешки. Из можно использовать как отдельное блюдо или употреблять с супами и вторыми блюдами.